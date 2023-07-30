漢光演練為什麼是五天？如果不能72小時內拿下台灣，共軍將「彈盡糧絕」

文：黃澎孝

漢光39號演習結束了。這次軍演主要區分為兩大區塊。5月15日－20日先進行五天四夜不間斷的「電腦輔助指揮所兵推」。然後再根據「電腦兵推」的狀況，於7月24日－28日進行為期五天的「實兵演練」。

為什麼是「五天」呢？難道，預想中的「台海保衛戰」五天之內就能一決勝負了嗎？

事實上，在中國攻台的作戰想定中，一直都希望能夠採取「閃電突襲」的方式，在美軍介入之前就「速戰速決」。換言之，共軍如果不能在72小時之內「搞定」台灣的話，後續狀況的發展，就會衍生許多不可臆測的難題。

首先，台灣海峽並非中國內海，中國發起跨海攻台，必然要對整個台灣海峽乃至巴士海峽都得設置禁航區。

但是，在繁忙的國際航線上設置禁航區必然引發國際社會的抗議和干預，美軍更可以「如常」堅持國際法規定的「自由航行」，「自由」進出這兩個海峽。更可以「撤僑」的名義，從空中、從海上公開進入台灣地區，並採取海空武裝護航，迫使中國的攻台行動面臨以美國為首的印太戰略夥伴的「碰瓷」干擾。乃致於產生「授人以柄」的給予美軍「師出有名」的軍事介入的藉口。

其次，中國雖然擁軍百萬，但是，受限於登陸作戰的載具不足，以目前共軍的能量，一次登陸台灣，頂多只能投送21,700餘人以及1,100多輛兩棲車輛。

另一方面，由於台灣適於登陸的「紅色灘頭」有限，戰鬥「場域」又受限於台灣複雜破碎的地形和高度的城市化的影響，致使「戰場容量」不足。營級以上的「大部隊」根本無法展開。因此，共軍跨海作戰就會面臨「千軍萬馬過獨木橋」的窘境。要想投入優勢兵力，有其難以突破的限制。

Photo Credit: 中央社

按照共軍保守的估算，登陸作戰會遭到30%的「戰損」。換言之，共軍登陸戰會有6,500多人的傷亡。頂多只有15,000多人能夠僥倖存活登陸上岸。但是，台灣14個適合登陸的「紅色灘頭」，每個灘頭都不大，頂多只能容下兩個營的兵力，根本無法形成「局部優勢兵力」，容易遭致我軍以逸待勞的個別攻擊。

更有甚者，俄烏戰爭的經驗顯示，地雷陣是俄軍阻滯烏軍反攻的利器。去年底美國售我的「陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），就提供了我軍在上述「紅色灘頭」快速佈雷的機具，必然造成登陸共軍向島內推進的嚴重阻滯作用。換言之，在我軍層層遏阻下，共軍肖想「速戰速決」殆無可能。

事實上，74年前的古寧頭戰役，中共9,000多名能征善戰的共軍，登陸金門後，從1949年的10月25日僅僅打到10月27日，還不到三天就結束戰鬥了。結果，有3,873名共軍陣亡，其餘5,175人就因為「後援不繼」、「彈盡糧絕」而被迫投降，悉遭我軍俘虜。

如今的共軍從無實戰經驗，陡然投入戰場，個別共軍的精神抗壓力和體力、耐力都遠不如當年。一旦攻台受阻於岸際海灘，隨著時間的拖延，共軍不但會陷入「戰鬥減員」的狀況，個別共軍的血肉之軀又能支撐多久？再加上彈藥和軍糧的日益消耗，若無及時的兵員補充、修整，以及足夠的糧秣彈藥的補給，攻台共軍還能撐得過五天嗎？

更甭說：部署在距台僅600公里外的沖繩美軍，會坐視共軍攻台而不顧嗎？

否則的話，這次「漢光39號演習」，美國幹嘛要派出一位曾任前美軍太平洋司令部司令的海軍退役上將塞繆爾・洛克利爾三世（Admiral Samuel Locklear III ）率領一隊70幾人的「觀摩團」，幾乎全程「觀摩」這次演習。難道是專程來「看熱鬧」的嗎？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：五日戰爭，攻台共軍撐得過五天嗎？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航