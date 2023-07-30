漢光演練為什麼是五天？如果不能72小時內拿下台灣，共軍將「彈盡糧絕」
我們想讓你知道的是
如今的共軍從無實戰經驗，陡然投入戰場，個別共軍的精神抗壓力和體力、耐力都遠不如當年。一旦攻台受阻於岸際海灘，隨著時間的拖延，共軍不但會陷入「戰鬥減員」的狀況，個別共軍的血肉之軀又能支撐多久？攻台共軍還能撐得過五天嗎？
文：黃澎孝
漢光39號演習結束了。這次軍演主要區分為兩大區塊。5月15日－20日先進行五天四夜不間斷的「電腦輔助指揮所兵推」。然後再根據「電腦兵推」的狀況，於7月24日－28日進行為期五天的「實兵演練」。
為什麼是「五天」呢？難道，預想中的「台海保衛戰」五天之內就能一決勝負了嗎？
事實上，在中國攻台的作戰想定中，一直都希望能夠採取「閃電突襲」的方式，在美軍介入之前就「速戰速決」。換言之，共軍如果不能在72小時之內「搞定」台灣的話，後續狀況的發展，就會衍生許多不可臆測的難題。
首先，台灣海峽並非中國內海，中國發起跨海攻台，必然要對整個台灣海峽乃至巴士海峽都得設置禁航區。
但是，在繁忙的國際航線上設置禁航區必然引發國際社會的抗議和干預，美軍更可以「如常」堅持國際法規定的「自由航行」，「自由」進出這兩個海峽。更可以「撤僑」的名義，從空中、從海上公開進入台灣地區，並採取海空武裝護航，迫使中國的攻台行動面臨以美國為首的印太戰略夥伴的「碰瓷」干擾。乃致於產生「授人以柄」的給予美軍「師出有名」的軍事介入的藉口。
其次，中國雖然擁軍百萬，但是，受限於登陸作戰的載具不足，以目前共軍的能量，一次登陸台灣，頂多只能投送21,700餘人以及1,100多輛兩棲車輛。
另一方面，由於台灣適於登陸的「紅色灘頭」有限，戰鬥「場域」又受限於台灣複雜破碎的地形和高度的城市化的影響，致使「戰場容量」不足。營級以上的「大部隊」根本無法展開。因此，共軍跨海作戰就會面臨「千軍萬馬過獨木橋」的窘境。要想投入優勢兵力，有其難以突破的限制。
按照共軍保守的估算，登陸作戰會遭到30%的「戰損」。換言之，共軍登陸戰會有6,500多人的傷亡。頂多只有15,000多人能夠僥倖存活登陸上岸。但是，台灣14個適合登陸的「紅色灘頭」，每個灘頭都不大，頂多只能容下兩個營的兵力，根本無法形成「局部優勢兵力」，容易遭致我軍以逸待勞的個別攻擊。
更有甚者，俄烏戰爭的經驗顯示，地雷陣是俄軍阻滯烏軍反攻的利器。去年底美國售我的「陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），就提供了我軍在上述「紅色灘頭」快速佈雷的機具，必然造成登陸共軍向島內推進的嚴重阻滯作用。換言之，在我軍層層遏阻下，共軍肖想「速戰速決」殆無可能。
事實上，74年前的古寧頭戰役，中共9,000多名能征善戰的共軍，登陸金門後，從1949年的10月25日僅僅打到10月27日，還不到三天就結束戰鬥了。結果，有3,873名共軍陣亡，其餘5,175人就因為「後援不繼」、「彈盡糧絕」而被迫投降，悉遭我軍俘虜。
如今的共軍從無實戰經驗，陡然投入戰場，個別共軍的精神抗壓力和體力、耐力都遠不如當年。一旦攻台受阻於岸際海灘，隨著時間的拖延，共軍不但會陷入「戰鬥減員」的狀況，個別共軍的血肉之軀又能支撐多久？再加上彈藥和軍糧的日益消耗，若無及時的兵員補充、修整，以及足夠的糧秣彈藥的補給，攻台共軍還能撐得過五天嗎？
更甭說：部署在距台僅600公里外的沖繩美軍，會坐視共軍攻台而不顧嗎？
否則的話，這次「漢光39號演習」，美國幹嘛要派出一位曾任前美軍太平洋司令部司令的海軍退役上將塞繆爾・洛克利爾三世（Admiral Samuel Locklear III ）率領一隊70幾人的「觀摩團」，幾乎全程「觀摩」這次演習。難道是專程來「看熱鬧」的嗎？
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：五日戰爭，攻台共軍撐得過五天嗎？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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