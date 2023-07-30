2023/07/30,
影劇

從奉俊昊導演《玉子》的500億韓元預算，談魏德聖導演的欠款風波

從奉俊昊導演《玉子》的500億韓元預算，談魏德聖導演的欠款風波
韓國名導奉俊昊。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

我想以奉導的名氣，硬要在韓國國內找尋資金應該不是真的做不到，但他研判，這一個計畫超出目前韓國電影能夠承攬的規格，甚至會排擠其他影視作品的預算，總體來說這部片完成了，即使他超級成功或許對韓國電影界也是百害一利，於是作罷。對比最近魏德聖導演的風波，格局與器量的差距就在這裡。

文：MD+82 韓國影視研究雞精會

在我們節目我們時不時會跟大家聊一下奉俊昊導演，我們分享了他的《殺人回憶》、《駭人怪物》，也聊過由Netflix製作的《玉子》。

我常說，我相當欣賞奉導，但實在很不喜歡他的作品，所謂不喜歡不是他拍的不好，而是他真的太殘酷、太犀利，而且導戲的功力一流，讓人完全100％跳入他設計的情境。

身為韓國目前電影在世界頂級殿堂的指標性人物，今天不聊他的作品，想聊聊身為一個足以影響韓國電影圈的指標性人物，他留給韓國電影圈什麽發展環境。

在《玉子》這部電影，奉導把玉子這隻變種豬設定為主角，戲份很多需要仰賴大量的電腦動畫。最後估算整部片的預算約為五百億韓幣（約為4000萬美金），在 《奉俊昊，上層與下層的背後》這本書紀錄下奉導的這段談話：

「五百億韓元這個數字，意味著我們沒辦法跟韓國或亞洲公司合作。如果我硬是要在韓國拍這部片，會造成韓國電影市場預算動盪，必然會造成我的同行、所有前後輩導演的麻煩。這不是韓國市場能承擔的規格。」

於是奉導去了美國，在獨立電影投資者、大型電影公司中遊走，最終由Netfilx出資拍攝，完成這部優秀的作品，且100％保留導演想呈現的那些敏感議題。

我想以導演的名氣，硬要在韓國國內找尋資金應該不是真的做不到，但他研判，這一個計畫超出目前韓國電影能夠承攬的規格，甚至會排擠其他影視作品的預算，總體來說這部片完成了，即使他超級成功或許對韓國電影界也是百害一利，於是作罷。對比最近魏德聖導演的風波，格局與器量的差距就在這裡。

當年我還在讀研究所《海角七號》的爆紅，讓我也進戲院支持，但看完後相當疑惑，年輕的我雖然已經熱愛電影，但沒有目前投入目前這麼多心力研究，但世面還是有見過，感覺本片大多的故事線處理的都很雜亂，不太能感受到電影的主軸。或許是當年的我歷練太少，但直至今日我仍然是一樣的想法。但如同之前說過，當時的影評如果說《海角七號》的不是，可是會被批評的。

台灣普遍存在這樣的氛圍，爆紅後大力地吹捧，而且過程中不允許任何實話或是針砭，最終的結果是讓人迷失自我。《海角七號》的爆紅，創造國片的歷史，也連帶讓魏導認為他是什麼都做得到的導演。但我始終認為那是一次「樂透」的結果。夾帶著國片最高票房的導演，我想他要實現什麼電影夢或是要募集資金都是相當容易的，投資者也是想者可以賺錢進場的，不談錢難道談心？

最後，《賽德克巴萊》二部曲創造了8.8億票房，但成本扣完後仍賠2億元。海外票房只有7000萬。更別提現在還沒看到的「台灣三部曲」，他需要10部《復仇者聯盟》的預算才能夠回本，已經可以猜到大致的結果了。

類似的故事已經一而再、再而三的在台灣的影視圈發生。之前N家投資的第一部台劇《罪夢者》或是去年米老鼠大力宣傳的《台北女子圖鑑》，成品都讓人感受到那種小孩玩大車的氛圍。文青導演想賣弄他心中的藝術畫面，但欠缺把故事說好的能力，執行細節亂七八糟，更可怕的是有實戰經驗的製作給予實質的專業建議，卻不被採納，還被威脅若要改我的戲，就不拍了，極致情緒勒索。最終成果就是一敗塗地。

文青導演實現自己的藝術夢與電影、戲劇工業的商業作品始終是兩件事，先站穩腳步才來談更多的理想吧！文青誤國已經隨處可見的社會現象，如果我們身為觀影者，無法正確地給予評價，適當的鼓勵與建議，我們始終無法實現像韓國這樣的文化輸出成果。

本文經MD+82 韓國影視研究雞精會授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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