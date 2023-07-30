從奉俊昊導演《玉子》的500億韓元預算，談魏德聖導演的欠款風波
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我想以奉導的名氣，硬要在韓國國內找尋資金應該不是真的做不到，但他研判，這一個計畫超出目前韓國電影能夠承攬的規格，甚至會排擠其他影視作品的預算，總體來說這部片完成了，即使他超級成功或許對韓國電影界也是百害一利，於是作罷。對比最近魏德聖導演的風波，格局與器量的差距就在這裡。
在我們節目我們時不時會跟大家聊一下奉俊昊導演，我們分享了他的《殺人回憶》、《駭人怪物》，也聊過由Netflix製作的《玉子》。
我常說，我相當欣賞奉導，但實在很不喜歡他的作品，所謂不喜歡不是他拍的不好，而是他真的太殘酷、太犀利，而且導戲的功力一流，讓人完全100％跳入他設計的情境。
身為韓國目前電影在世界頂級殿堂的指標性人物，今天不聊他的作品，想聊聊身為一個足以影響韓國電影圈的指標性人物，他留給韓國電影圈什麽發展環境。
在《玉子》這部電影，奉導把玉子這隻變種豬設定為主角，戲份很多需要仰賴大量的電腦動畫。最後估算整部片的預算約為五百億韓幣（約為4000萬美金），在 《奉俊昊，上層與下層的背後》這本書紀錄下奉導的這段談話：
「五百億韓元這個數字，意味著我們沒辦法跟韓國或亞洲公司合作。如果我硬是要在韓國拍這部片，會造成韓國電影市場預算動盪，必然會造成我的同行、所有前後輩導演的麻煩。這不是韓國市場能承擔的規格。」
於是奉導去了美國，在獨立電影投資者、大型電影公司中遊走，最終由Netfilx出資拍攝，完成這部優秀的作品，且100％保留導演想呈現的那些敏感議題。
我想以導演的名氣，硬要在韓國國內找尋資金應該不是真的做不到，但他研判，這一個計畫超出目前韓國電影能夠承攬的規格，甚至會排擠其他影視作品的預算，總體來說這部片完成了，即使他超級成功或許對韓國電影界也是百害一利，於是作罷。對比最近魏德聖導演的風波，格局與器量的差距就在這裡。
當年我還在讀研究所《海角七號》的爆紅，讓我也進戲院支持，但看完後相當疑惑，年輕的我雖然已經熱愛電影，但沒有目前投入目前這麼多心力研究，但世面還是有見過，感覺本片大多的故事線處理的都很雜亂，不太能感受到電影的主軸。或許是當年的我歷練太少，但直至今日我仍然是一樣的想法。但如同之前說過，當時的影評如果說《海角七號》的不是，可是會被批評的。
台灣普遍存在這樣的氛圍，爆紅後大力地吹捧，而且過程中不允許任何實話或是針砭，最終的結果是讓人迷失自我。《海角七號》的爆紅，創造國片的歷史，也連帶讓魏導認為他是什麼都做得到的導演。但我始終認為那是一次「樂透」的結果。夾帶著國片最高票房的導演，我想他要實現什麼電影夢或是要募集資金都是相當容易的，投資者也是想者可以賺錢進場的，不談錢難道談心？
最後，《賽德克巴萊》二部曲創造了8.8億票房，但成本扣完後仍賠2億元。海外票房只有7000萬。更別提現在還沒看到的「台灣三部曲」，他需要10部《復仇者聯盟》的預算才能夠回本，已經可以猜到大致的結果了。
類似的故事已經一而再、再而三的在台灣的影視圈發生。之前N家投資的第一部台劇《罪夢者》或是去年米老鼠大力宣傳的《台北女子圖鑑》，成品都讓人感受到那種小孩玩大車的氛圍。文青導演想賣弄他心中的藝術畫面，但欠缺把故事說好的能力，執行細節亂七八糟，更可怕的是有實戰經驗的製作給予實質的專業建議，卻不被採納，還被威脅若要改我的戲，就不拍了，極致情緒勒索。最終成果就是一敗塗地。
文青導演實現自己的藝術夢與電影、戲劇工業的商業作品始終是兩件事，先站穩腳步才來談更多的理想吧！文青誤國已經隨處可見的社會現象，如果我們身為觀影者，無法正確地給予評價，適當的鼓勵與建議，我們始終無法實現像韓國這樣的文化輸出成果。
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本文經MD+82 韓國影視研究雞精會授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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