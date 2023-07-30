越南考古出土砂岩磨板記載「咖哩食譜」，顯示2000年前東南亞就有香料貿易

文：Taylor Mei

越南除了河粉與法國麵包外，近期考古學家在研究當地的磨石板時發現，現代常見的咖哩料理，在越南竟然已經存在超過2000年。據《CNN》報導，這塊2018年在越南出土的砂岩磨板，埋在距離地表僅有兩公尺深的土裡，屬於南越當地喔㕭文化（Óc Eo）留下的遺產，而該遺產的發現，也讓當地被視為是扶南（Funan）古王國對外的貿易中心。

從咖哩製作，看出貿易頻繁的痕跡

「仔細想想，準備咖哩其實是一件十分費工的事，因為需要各種不同的香料，製作費時且須特定工具才能完成。」澳洲資深考古人類學家洪曉純表示：「在2000年前的印度以外地區，居然會有人想要一嚐咖哩那獨特且令人印象深刻的味道。」

洪曉純與團隊的研究人員對該砂岩磨板展開研究，針對殘留在板子上的微小澱粉顆粒進行進一步調查，並將研究刊登在《科學進展》（Science Advances）的期刊中。研究團隊發現該塊板子上，殘留了來自斯里蘭卡及印尼等多個不同地區的食材，如薑黃、薑、凹唇薑（fingerroot）、山柰（sand ginger）、南薑（galangal）、丁香、肉豆蔻和肉桂等香料。根據《歐洲新聞台》（Euronews）報導，相關團隊甚至在磨板上發現了椰子、飯粒及種子。

相關食物烹飪的研究結果，除了顯示咖哩及其製作者如何遷移至東南亞，也串起了當時的貿易活動，如何在飲食上交織出不一樣的火花。「因為咖哩粉及相關原料的普及，讓現在的越南家庭在準備咖哩料理上，已經變得十分簡單。」越南考古學家阮慶忠表示，同時他也點出越南的咖哩食譜其實和過往喔㕭文化時期相差不遠。

此外，據《今日澳洲》報導，針對在12個出土器物上發現的717種澱粉成分，阮慶忠也直言，研究團隊將會根據這些食材成分，來重現2000年前的咖哩風味。

2000年前越南咖哩的秘密

雖說這次考古學家在越南發現的磨板有近2000年歷史，但印度食用和製作咖哩的歷史則可以追溯回4000年前。因在當地古老的烹飪用具及出土的屍體牙齒上，可以發現有著薑黃、茄子及芒果的碎屑。讓人驚訝的是，在後續考古過程中挖出的肉豆蔻種子，即使已經存放了千年，卻仍散發著其獨特的香氣。