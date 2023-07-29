2023/07/29,
政治

港府申《願榮光》禁制令，高等法院拒絕批出

港府申《願榮光》禁制令，高等法院拒絕批出
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香港高等法院拒絕批出港府就《願榮光歸香港》申請的禁制令。裁決表示，協助刑事法律的禁制令，須是必要或具功用，而在現行刑事司法制度下，禁制令所涉及的行為已屬可懲處的刑事行為，不相信禁制令會有真正功用。

（中央社）香港當局向法院申請禁播「反送中」運動歌曲《願榮光歸香港》受到挫敗，高等法院昨天（28日）頒下裁決，拒絕批出禁制令。

綜合本地媒體的報導，高院的裁決指出，律政司要求法庭以特殊權力，批出針對身處香港的人的禁制令，但考慮到禁制令會對無辜的第三方造成影響，法庭必須深思熟慮。

裁決表示，協助刑事法律的禁制令，須是必要或具功用，而在現行刑事司法制度下，禁制令所涉及的行為已屬可懲處的刑事行為，不相信禁制令會有真正功用。

裁決又提到，法庭相信，在強制執行禁制令時，會與相關的刑事法律互有衝突，例如違反《香港國安法》的罪行，須循公訴程序在刑事法庭提出檢控。

法庭認同，在考慮申請時，須顧及言論自由權利，批出禁制令可能會產生 「寒蟬效應」，令動機清白的人，選擇不參加涉及歌曲的正當活動。

在「反送中」爆發4年後，律政司今年6月向法庭申請禁制令，要求禁止4項與《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong）有關的非法行為。

港府指出，有關歌曲自2019年起開始廣泛流傳，歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，而有關歌曲近期也多次被錯誤表述為香港「國歌」，對中國國歌《義勇軍進行曲》造成侮辱，並對中國和特別行政區造成嚴重損害。

港府表示，過往發生的不少事件已證明有關歌曲極可能會在違反《香港國安法》及刑事罪行條例等情況下繼續被肆意流傳；為了履行政府維護國家安全的憲制責任，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，政府經仔細考慮後，決定向法院申請禁制令。

大致而言，港府申請的禁制內容是任何人不得以任何方式廣播、表演、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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