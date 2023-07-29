2023/07/29,
政治

傳白宮禁李家超出席APEC，分析：涉及美中角力

傳白宮禁李家超出席APEC，分析：涉及美中角力
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香港中文大學亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，美國是否邀請李家超出席APEC也是中美之間的政治角力，香港並非一個國家，當年能成為APEC會員，是因為國際社會認為香港有其獨特性及一國兩制的優勢。李兆波表示，香港必須在美中角力中準確拿捏自己的定位，「我不相信香港事事都是中央有指令，應該有空間香港可以自己做決定，如中國大陸動態清零，都沒有指示香港要跟著做。」

（中央社）《華盛頓郵報》昨日（28日）引述消息指白宮決定禁止香港特首李家超出席APEC，分析指，事件涉及美中角力，也反映香港在國際眼中失去其獨特性，港府應在兩國博弈中準確拿捏其定位。

分析又指，美中關係近期有回暖跡象，若在未來數月沒有發生重大負面事件，中國國家主席習近平單純因李家超被拒而缺席峰會的機會微小。

《華盛頓郵報》昨日引述消息表示，美國白宮已決定禁止李家超參加今年11月在美國三藩市舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）。

2019年香港爆發「反送中」運動，2020年香港實施國安法，同年李家超與另外10名香港官員被美國制裁。2022年李家超成為香港待首。

香港政府昨日發聲明回應時，未有用強硬措辭譴責美國，只表示美國應切實履行東道主的基本責任，依照亞太經合組織的常規和一貫做法，邀請行政長官以中國香港領導人身分出席會議。

香港中文大學亞太工商研究所名譽教研學人李兆波向《中央社》表示，從美國法律層面看，李家超被美國制裁，除非獲豁免，否則不能入境美國，美國若真的禁止李家超出席APEC也無可厚非。

李兆波表示，美國是否邀請李家超出席APEC也是中美之間的政治角力，香港並非一個國家，當年能成為APEC會員，是因為國際社會認為香港有其獨特性及一國兩制的優勢。

他表示，但自從2019年「反送中」運動後，國際社會認為香港失去其獨特性，「與中國大陸城市差異不大」。

李兆波認為，若李家超不能出席APEC，會對香港的國際形象有負面影響，也令香港失去發揮國際影響力的機會。

他說，再加上香港經濟未如理想，今年6月份整體出口和進口貨值均按年下跌逾一成，美國正考慮是否關閉香港駐美經貿辦，及港府通緝8名海外港人等連串事件，都會影響投資者的信心。

李兆波表示，香港必須在美中角力中準確拿捏自己的定位，「我不相信香港事事都是中央有指令，應該有空間香港可以自己做決定，如中國大陸動態清零，都沒有指示香港要跟著做。」

李兆波又認為，李家超若被拒出席APEC，對習近平是否出席影響不大，畢竟中國需考慮的因素還有很多。

美國共和黨及民主黨多名議員今年6月聯名致函美國國務卿布林肯（Antony Blinken），呼籲不應邀請李家超出席APEC。

《華郵》在報導中指，白宮是受到對華鷹派的議員施壓而作出此決定。有不願透露姓名的香港學者表示，若報導屬實，反映事件也涉及美國國內政治，及明年美國總統選舉等因素。

香港自1991年成為APEC的會員，《華郵》引述前美國駐香港及澳門總領事、現任美商亞洲集團（The Asia Group）管理合夥人唐偉康（Kurt Tong）表示，香港是在美國等國家支持下加入APEC，因香港被視為支持自由貿易和開放市場的「有用聲音」。

唐偉康認為，與其在這個象徵性問題挑釁中國，美國當局應提出一套期望，要求香港參與APEC時必需從有利香港與區域經濟的角度，發出自主的聲音，而不是充當中國的「傀儡」。

報導引述中國駐華府大使館發言人劉鵬宇表示強烈反對，認為這違反APEC的規則，及破壞美國的承諾。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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