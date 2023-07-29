2023/07/29,
商業

《彭博》：螞蟻集團正計劃重組，為香港IPO鋪路

《彭博》：螞蟻集團正計劃重組，為香港IPO鋪路
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《彭博》報導，金融科技公司螞蟻科技集團正計劃進行重組，分拆部分非核心的中國金融相關業務，為重啟在香港首次公開募股（IPO）鋪路。

（中央社）《彭博》引述知情人士報導，與億萬富翁馬雲有關聯的金融科技公司螞蟻科技集團正計劃進行重組，分拆部分非核心的中國金融相關業務，為重啟在香港首次公開募股（IPO）鋪路。

《路透》日前引述《彭博》（Bloomberg News）報導，中國網路巨頭阿里巴巴集團附屬公司螞蟻集團正考慮將其區塊鏈、數據庫管理服務和國際業務從一個主要實體分離出來，這個實體會申請中國的金融控股牌照。

報導指出，一旦重組完成並且取得金融控股牌照，螞蟻集團就可以準備在香港進行首次公開募股，但是不會像2020年那樣尋求在上海和香港兩地同步上市。當年的計畫被中國當局暫緩。

《路透》報導，螞蟻集團拒絕針對報導內容作出評論，阿里巴巴沒有立即回覆置評請求。

螞蟻集團本月稍早宣布以自有資金回購現有股東的部分股份，本次回購的價格對應公司估值約為785.4億美元，遠低於2020年暫停的IPO中宣稱的3150億美元。

阿里巴巴宣布不參加上述回購計畫，將會維持對螞蟻集團的持股。

報導指出，參與螞蟻集團早期融資的部分中國國有企業正計劃參與回購，所有股東必須於8月初之前做出決定。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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