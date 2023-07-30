【東南亞週報】新加坡將對兩名運毒販實行絞刑｜印尼總統佐科威出訪中國｜柬人民黨壓倒性勝利
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新加坡本周在樟宜監獄對兩名運毒販實施絞刑。其中一名為56歲新加坡男子Mohd Aziz bin Hussain，另一名為45歲星籍女囚Saridewi Djamani。新加坡人權組織轉型正義團體表示，若絞刑確定執行，Saridewi Djamani將是星國2004年來首位被處以絞刑的女囚，而這兩名囚犯的家人在行刑前都已收到處決日期通知書。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第233期，為讀者挑選2023年7月22日至7月28日期間，有關柬埔寨、緬甸、印尼、新加坡、菲律賓與馬來西亞的六則東協區域大事。
柬埔寨｜人民黨壓倒性勝利 洪馬內為新總理
柬埔寨人民黨（CPP）於7月23日的全國大選中取得壓倒性勝利，洪森於數日後宣布將總理大位傳給其兒子洪馬內。批評者普遍認為這次選舉應被視為洪森將柬國權力交接給其長子，鞏固其政黨統治地位的騙局。
事實上，此選舉被認為是一場毫無對手競爭的選舉。柬國政治巨頭CPP，不僅擁有龐大的選舉資金，更是多年利用其權力優勢對政治對手進行長期性打壓，以至於該國內並無可挑戰其地位的對手出現。
根據柬國選舉委員會，此次選舉投票率為84%，有810萬人投票參與此選舉。CPP的競爭對手包括17個大多數為不知名的政黨，在前一屆選舉中均未贏得任何議席。此屆選舉唯一具有潛力挑戰CPP的政黨「燭光黨」（Candlelight Party），被取消了參選資格。
選舉結束後，美國表示將暫緩對柬國的一些援助計畫，並對部分被認為破壞民主的人士實施簽證禁令。美國政府對此次選舉感到「不安」，因為柬國CPP在沒有對手的情況下贏得選舉，並稱此選舉「即不自由也不公正」。東協國家中，部分政治人物將柬國的選舉描述為「洪森及其親信們加冕的儀式」。東協人權議員協會（ASEAN Parliamentarians for Human Rights）的Eva Kusuma Sundari則表示，國際社會不應合法化這場鬧劇。
中國總書記習近平則在CPP宣布勝選以後，向洪森致賀電，並表示中方持續支持柬國，雙方為命運共同體，應繼續強化兩國之間的合作關係。
緬甸｜傳為慶祝佛教重要活動 緬軍政府將翁山蘇姬改為軟禁
根據英國廣播公司（BBC）7月27日報導，遭緬甸軍政府監禁的該國前領袖翁山蘇姬已從所處監獄被移至首都奈比多（Naypyitaw）的住宅內軟禁。
根據美聯社引述一名不具名官員的說法，緬甸軍方的這項決定是為了配合緬甸下周的佛教重要活動而赦免囚犯，屆時軍政府將宣布翁山蘇姬的轉移。同時也有報導指出，軍方下此決定的目的是為了延長緊急狀態。
監獄人士表示，翁山蘇姬24日被帶往奈比多政府大樓，在此之前她被單獨囚禁一年。面對國內外要求釋放翁山蘇姬的壓力下，緬甸軍方尚未證實翁山蘇姬是否已從監獄轉為軟禁。然而，若此消息屬實，將被視為當局釋出的一個積極信號。
78歲的翁山蘇姬正在服33年的刑期，有傳言指稱她健康狀況不佳，但遭到軍政府否認。最近監獄人士透露，翁山蘇姬身體狀況良好。此外，泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）本月稍早拜訪翁山蘇姬時也表示她健康狀況良好，但並未透露其他細節。
印尼｜印總統佐科威出訪中國 會晤習近平
印尼總統佐科威7月27日出訪中國，出席在成都舉辦的世界大學生夏季運動會開幕式，並會晤中國國家主席習近平。
佐科威表示，此行受習近平邀請，除了參與世大運開幕式外，時值雙邊建立全面戰略夥伴關係十週年。27日佐科威與習近平進行會議，習近平表示，在實現國家現代化和民族復興道路上，印尼與中國是好夥伴，願和印尼深化戰略合作；並啟動兩國外交部長及國防部長的「2+2」對話機制。佐科威則指出，自雙邊在2022年G20會議的會面後，雙邊關係有更多實質進展。雅萬高鐵即將通車，北加里曼丹工業區的開發合作也順利進展，也期待中方投資新首都努山達拉的建設工程。雅萬高鐵為中國一帶一路相關工程，採用中國技術、標準與設備，預計於8月正式營運。
除了會晤習近平，佐科威也安排與商界領導人會議，期望吸引投資至礦業、再生能源、石化、電動車等重點產業。中國近年來為印尼最大貿易夥伴，在2022年雙邊貿易額年增率達19.8%，來到1,490億美金。印尼也是中國在東南亞國協中第二大投資目的地，中對印去年的投資額為近82億美金；2023年上半年則有38億美金。
（佐科威與習近平會晤）
新加坡｜星本周對兩名運毒販實行絞刑 包括2004年來首名女性死囚
根據法國國際廣播電台7月25日報導，新加坡本周在樟宜監獄對兩名運毒販實施絞刑。其中一名為56歲新加坡男子Mohd Aziz bin Hussain，他因挾帶50公克海洛因被定罪，執法當局於26日在樟宜監獄對其施以絞刑。
另一名為45歲星籍女囚Saridewi Djamani，她於2018年因運販約30公克被判死刑，於本月28日被送上絞刑台。新加坡人權組織轉型正義團體（Transformative Justice Collective）表示，若絞刑確定執行，該名女子將是星國2004年來首位被處以絞刑的女囚。這兩名囚犯的家人在行刑前都已收到處決日期通知書。
新加坡禁毒法規相較他國嚴苛，根據法規，挾帶超過500公克大麻或15公克海洛因就可能被判處死刑。星國在新冠病毒疫情期間暫停死刑兩年後，已恢復行刑，迄今有13人被送上絞刑台。
國際特赦組織（Amnesty International）的研究發現，新加坡是去年處決毒品相關罪犯的少數國家之一，其他國家還有中國、沙烏地阿拉伯和伊朗。報告指出，越南可能也有類似情形，但尚不清楚具體人數。
菲律賓｜菲總統小馬可仕就職週年 發表國情咨文
菲律賓總統小馬可仕7月24日在國會山莊發表任內第2次國情咨文，至6月30日為其期上任一週年，他盤點任期內的各項政績，並承諾改善國人生活。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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