【東南亞週報】新加坡將對兩名運毒販實行絞刑｜印尼總統佐科威出訪中國｜柬人民黨壓倒性勝利

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第233期，為讀者挑選2023年7月22日至7月28日期間，有關柬埔寨、緬甸、印尼、新加坡、菲律賓與馬來西亞的六則東協區域大事。

柬埔寨｜人民黨壓倒性勝利 洪馬內為新總理

柬埔寨人民黨（CPP）於7月23日的全國大選中取得壓倒性勝利，洪森於數日後宣布將總理大位傳給其兒子洪馬內。批評者普遍認為這次選舉應被視為洪森將柬國權力交接給其長子，鞏固其政黨統治地位的騙局。

事實上，此選舉被認為是一場毫無對手競爭的選舉。柬國政治巨頭CPP，不僅擁有龐大的選舉資金，更是多年利用其權力優勢對政治對手進行長期性打壓，以至於該國內並無可挑戰其地位的對手出現。

根據柬國選舉委員會，此次選舉投票率為84%，有810萬人投票參與此選舉。CPP的競爭對手包括17個大多數為不知名的政黨，在前一屆選舉中均未贏得任何議席。此屆選舉唯一具有潛力挑戰CPP的政黨「燭光黨」（Candlelight Party），被取消了參選資格。

選舉結束後，美國表示將暫緩對柬國的一些援助計畫，並對部分被認為破壞民主的人士實施簽證禁令。美國政府對此次選舉感到「不安」，因為柬國CPP在沒有對手的情況下贏得選舉，並稱此選舉「即不自由也不公正」。東協國家中，部分政治人物將柬國的選舉描述為「洪森及其親信們加冕的儀式」。東協人權議員協會（ASEAN Parliamentarians for Human Rights）的Eva Kusuma Sundari則表示，國際社會不應合法化這場鬧劇。

中國總書記習近平則在CPP宣布勝選以後，向洪森致賀電，並表示中方持續支持柬國，雙方為命運共同體，應繼續強化兩國之間的合作關係。

Photo Credit: GettyImages 洪森長子洪馬內（右）與妻 Pich Chanmony於 7月1日在金邊參與柬埔寨人民黨的競選活動。

緬甸｜傳為慶祝佛教重要活動 緬軍政府將翁山蘇姬改為軟禁

根據英國廣播公司（BBC）7月27日報導，遭緬甸軍政府監禁的該國前領袖翁山蘇姬已從所處監獄被移至首都奈比多（Naypyitaw）的住宅內軟禁。



根據美聯社引述一名不具名官員的說法，緬甸軍方的這項決定是為了配合緬甸下周的佛教重要活動而赦免囚犯，屆時軍政府將宣布翁山蘇姬的轉移。同時也有報導指出，軍方下此決定的目的是為了延長緊急狀態。



監獄人士表示，翁山蘇姬24日被帶往奈比多政府大樓，在此之前她被單獨囚禁一年。面對國內外要求釋放翁山蘇姬的壓力下，緬甸軍方尚未證實翁山蘇姬是否已從監獄轉為軟禁。然而，若此消息屬實，將被視為當局釋出的一個積極信號。



78歲的翁山蘇姬正在服33年的刑期，有傳言指稱她健康狀況不佳，但遭到軍政府否認。最近監獄人士透露，翁山蘇姬身體狀況良好。此外，泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）本月稍早拜訪翁山蘇姬時也表示她健康狀況良好，但並未透露其他細節。

Photo Credit: GettyImages 2022年12月19日，緬甸民眾聚集在緬甸駐曼谷大使館外，要求軍政府釋放翁山蘇姬。

印尼｜印總統佐科威出訪中國 會晤習近平

印尼總統佐科威7月27日出訪中國，出席在成都舉辦的世界大學生夏季運動會開幕式，並會晤中國國家主席習近平。

佐科威表示，此行受習近平邀請，除了參與世大運開幕式外，時值雙邊建立全面戰略夥伴關係十週年。27日佐科威與習近平進行會議，習近平表示，在實現國家現代化和民族復興道路上，印尼與中國是好夥伴，願和印尼深化戰略合作；並啟動兩國外交部長及國防部長的「2+2」對話機制。佐科威則指出，自雙邊在2022年G20會議的會面後，雙邊關係有更多實質進展。雅萬高鐵即將通車，北加里曼丹工業區的開發合作也順利進展，也期待中方投資新首都努山達拉的建設工程。雅萬高鐵為中國一帶一路相關工程，採用中國技術、標準與設備，預計於8月正式營運。

除了會晤習近平，佐科威也安排與商界領導人會議，期望吸引投資至礦業、再生能源、石化、電動車等重點產業。中國近年來為印尼最大貿易夥伴，在2022年雙邊貿易額年增率達19.8%，來到1,490億美金。印尼也是中國在東南亞國協中第二大投資目的地，中對印去年的投資額為近82億美金；2023年上半年則有38億美金。

（佐科威與習近平會晤）

新加坡｜星本周對兩名運毒販實行絞刑 包括2004年來首名女性死囚

根據法國國際廣播電台7月25日報導，新加坡本周在樟宜監獄對兩名運毒販實施絞刑。其中一名為56歲新加坡男子Mohd Aziz bin Hussain，他因挾帶50公克海洛因被定罪，執法當局於26日在樟宜監獄對其施以絞刑。

另一名為45歲星籍女囚Saridewi Djamani，她於2018年因運販約30公克被判死刑，於本月28日被送上絞刑台。新加坡人權組織轉型正義團體（Transformative Justice Collective）表示，若絞刑確定執行，該名女子將是星國2004年來首位被處以絞刑的女囚。這兩名囚犯的家人在行刑前都已收到處決日期通知書。

新加坡禁毒法規相較他國嚴苛，根據法規，挾帶超過500公克大麻或15公克海洛因就可能被判處死刑。星國在新冠病毒疫情期間暫停死刑兩年後，已恢復行刑，迄今有13人被送上絞刑台。



國際特赦組織（Amnesty International）的研究發現，新加坡是去年處決毒品相關罪犯的少數國家之一，其他國家還有中國、沙烏地阿拉伯和伊朗。報告指出，越南可能也有類似情形，但尚不清楚具體人數。

菲律賓｜菲總統小馬可仕就職週年 發表國情咨文

菲律賓總統小馬可仕7月24日在國會山莊發表任內第2次國情咨文，至6月30日為其期上任一週年，他盤點任期內的各項政績，並承諾改善國人生活。