關於尼日政變的六個QA：為什麼要關心這個西非國家？這與俄羅斯、瓦格納有什麼關係？

尼日民主選舉產生的總統穆罕默德・貝佐姆（Mohamed Bazoum）被推翻，而推翻他的人正是本應保護和維護其職位的人，那些在總統府外看守的總統衛隊。

貝佐姆總統是尼日自1960年獨立以來第一位由民選領導人接任的總統。現在，綁架他的人中止了該國的憲法，並任命阿卜杜拉赫馬內・查尼將軍（Gen Abdourahmane Tchiani）為國家元首。

尼日是非洲－撒哈拉（Sahel）地區的一個重要組成部分。撒哈拉地區從大西洋一直延伸到紅海。該地區飽受聖戰分子的困擾，軍事政權林立。

西方國家曾將尼日視為抵禦該地區進一步混亂和俄羅斯影響力擴大的堡壘。但事實證明，這只是曇花一現。

關於這場危機，你需要知道以下幾點。

Q1：這個世界為什麼要關心尼日？

Photo Credit: AFP / BBC News 尼日抗議者。

作為西非最大的國家，它在很多方面都是風向指標。

在政治上，尼日近年來一直被視為相對民主穩定的典範，而它的鄰國馬利和布吉納法索卻已陷入軍事政變。

在戰略上，它擁有法國和美國的軍事基地，並被視為打擊伊斯蘭叛亂分子的合作伙伴。

美國國務院將尼日描述為「撒哈拉地區穩定的關鍵」，也是打擊與伊斯蘭國或基地組織有關的各種伊斯蘭組織的「可靠反恐伙伴」。

經濟上，尼日擁有豐富的鈾資源，產量佔全球總供應量的7%。這種放射性金屬在該國經濟中舉足輕重，其首都尼阿美（Niamey）最宏偉的一條大道都被命名為「鈾大道」（Avenue de l'uranium）。

然而，尼日人民的生活水平一直是世界上最低的。

Q2：為什麼中國人要關心尼日？

尼日的鈾礦豐富，中國是其中一個主要投資者。兩國一直在討論有關工業園區、石油管道、鈾礦等交易。

一些鈾礦開採項目也引發爭議，遭到尼日一些民間團體反對，他們稱採礦會對環境造成危害。

中國正持續投資非洲，目前是非洲最大的貿易伙伴，每年雙向貿易總額超過2000億美元。

也有中國工人居住在尼日。香港英文媒體《南華早報》引述中國商務部統計，截至2021年，尼日約有1068名中國工人，在約40家中國公司工作。

中國駐尼日大使館7月27日發佈緊急提醒。

該使館在一份聲明中說，「考慮到當前尼日局勢錯綜複雜，中國駐尼日大使館提醒所有在尼僑胞提高警惕、加強防護、避免外出，做好安全防範。如遇緊急情況，請第一時間報警並與中國駐尼日大使館聯繫。」

目前尚無中國公民傷亡的報導。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 尼日政變支持者揮舞俄羅斯國旗。

Q3：為什麼會發生政變？

撒哈拉地區是世界上動蕩不安的地區，那裡的民主目前正在退卻。

伊斯蘭暴力組織在馬利、尼日和布吉納法索三國邊境地區控制地盤，併發動襲擊，取得了進展。

儘管尼日在政變前對叛亂的處理要比馬利和布吉納法索好得多，但尼日的叛亂士兵還是以安全局勢惡化為由發動了起義。

不斷加劇的動亂使一些人認為，只有嚴厲的軍事鎮壓才能解決問題，因此政變似乎在某些方面得到了民眾的支持。

然而，軍政府在解決叛亂分子問題上是否會比最近下台的政府更成功，這一點還很不清楚。鄰國的政變並沒有帶來多大變化。

氣候變化正在造成沙漠化從撒哈拉向南蔓延到撒哈拉地區，這加劇了該地區的不穩定。專家表示，撒哈拉地區的氣溫上升速度比世界上任何其他地方都要快。

Q4：國際社會對政變有何反應？

Photo Credit: EPA / BBC News 尼日政變支持者。

前殖民大國法國一直嚴厲譴責軍方接管。

法國外交部發表聲明稱，貝佐姆總統是該國唯一的領導人，並說法國「不承認由查尼將軍領導的政變所產生的政權」。

法國外交部還說，法國「以最強烈的措辭重申了國際社會的明確要求，即立即恢復尼日的憲法秩序和民主選舉的文官政府」。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）呼籲立即釋放總統，而非洲聯盟、西非地區集團埃科瓦斯（Ecowas）、歐盟和聯合國都表示反對政變。

唯一贊成政變的是俄羅斯瓦格納僱傭軍組織領導人葉夫根尼・普里戈任（Yevgeny Prigozhin），據報導他將政變形容為一場勝利。

他在瓦格納下屬的Telegram頻道上說：「尼日發生的事情只不過是尼日人民與殖民者的鬥爭」。不過，他的言論尚未得到獨立證實。

Q5：這跟俄羅斯和瓦格納有什麼關係？

與聖戰組織一樣，活躍在該地區其他地方的瓦格納僱傭軍也被視為對尼日施加了惡劣影響。有人看到政變的一些支持者在尼日國旗旁邊揮舞著俄羅斯國旗。

在政變之前，貝佐姆總統曾抱怨瓦格納對其政府進行「虛假宣傳」——毫無疑問，瓦格納曾在其他非洲國家開採礦產資源，以資助其行動，它希望在尼日也採取同樣的行動。

美國表示，沒有跡象表明瓦格納部隊參與了推翻總統貝佐姆的行動，但局勢仍然很不穩定。

現在人們擔心，尼日的新領導層可能會遠離西方盟友，而與俄羅斯走得更近。

如果發生這種情況，尼日將步布吉納法索和馬利的後塵。這兩個國家在自己的軍事政變後都轉向了莫斯科。

Q6：這場政變還會對全球造成哪些影響？

貝佐姆總統的政府一直是歐洲國家的合作伙伴，試圖阻止移民穿越地中海，並同意從利比亞拘留中心接回數百名移民。

他還在西非其他國家和更北邊國家之間的關鍵中轉站打擊了人口販子。

現在，這一點可能會受到質疑。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航