消防員參加世界警消運動會舉國旗遭阻止， 警政署：此次參賽採奧會模式

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基層消防員黃郁閔在臉書發文中表示，警政署官員有放話希望此事不要傳回國內，但他認為已經來不及了。當官員說出最低階的嗆聲「你哪個單位」之後，就不用溝通了。黃郁閔感慨地以「什麼時候台灣也能有自己不被打壓的旗幟、大聲唱出國歌的一天呢？」作結。
第20屆世界警察消防運動會28日起在加拿大舉行，有自費且自行請假的基層消防員昨（29）日在臉書發文，表示在運動會開幕式展時國旗，遭到警政署官員阻擋一事。
警政署對此回應，此次參賽係採奧會模式，為避免影響運動員參賽權益，代表團人員出於善意提醒的過程中產生誤解，將再向自費參賽選手溝通、說明。內政部長林右昌昨晚在臉書發文表示，他先前曾特別指示代表團對於展示國旗不用有所顧慮。
運動會主辦方未制止台灣國旗出現
消防員工作權益促進協會及台灣先鋒者團隊昨日在臉書共同發表聲明，指出2023年世界警消運動會開幕式舉辦於加拿大時間7月28日，7月14日台灣代表團將出國參與比賽時，內政部長林右昌即以我國國旗授旗，想不到一個月的時間，卻發生消防人員參與運動會開幕式時展示國旗，遭政府機關阻擋情事。
2單位指出，台灣先鋒者團隊因不滿消防署事前程序冗長，採用自費自假方式報名運動會，然而該團隊出席運動會開幕式時，因團服有台灣國旗樣式以及攜帶台灣國旗入場，遭內政部警政署官員惡意制止並威脅。然而主辦單位不僅沒有制止相關樣式出現，亦於現場廣播時直喊「Taiwan」。
消防員工作權益促進協會及台灣先鋒者團隊呼籲，基層消防人員即便以自費自假方式仍選擇出國參與比賽，無非是希望台灣國際地位提升，讓世界看到台灣消防人員優秀的體能及表現，呼籲政府機關勿過度自我審查及矮化國家尊嚴。
基層消防員感慨：台灣何時能有不被打壓的旗幟、大聲唱國歌的那一天？
台灣先鋒者團隊中屬於自費且自假參與的成員黃郁閔在臉書發文說明，約莫1個月前，就有耳聞中國因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情結束而再度參加，警政署出發前就有警告使用國旗要小心。
黃郁閔說，在開幕式開始前，該團隊就準時到場並使用國旗跟多國代表合照，多國紛紛表示對台灣的支持，連當地華人從中國移民的，都非常支持台灣，看到台灣國旗不時有民眾及外國警消來合照交流。
黃郁閔表示，開幕式開始後，他們拿出國旗開始遊行，警政署長官就要求消防署長官下令他們收起國旗，黃郁閔隨即利用手機開始錄影。結果另一位更高層級的警政署官員讓另一位官員過來制止他們用國旗，並且出手拍掉黃郁閔的手機。
黃郁閔說，警政署官員直接用軍警消行內最赤裸裸的威脅方式詢問「你哪個單位的？」，他則回答「桃園市政府消防局」，雙方開始拿著手機互相錄影。
黃郁閔表示，警政署官員表示台灣先鋒者團隊不懂奧會模式、中國台北五環旗之類騙騙外行人的話，還威脅會被禁賽。台灣先鋒者團隊則怒罵「我們自費自假沒有使用公家任何資源，你不要在這邊叫我們幹嘛」，後續事情不歡而散，且中國隊根本沒出現。
黃郁閔指出，警政署官員有放話希望此事不要傳回國內，但他認為已經來不及了。當官員說出最低階的嗆聲「你哪個單位」之後，就不用溝通了。黃郁閔感慨地以「什麼時候台灣也能有自己不被打壓的旗幟、大聲唱出國歌的一天呢？」作結。
警政署：此次參賽採奧會模式，隊名為「CHINESE TAIPEI」
《中央社》報導，警政署指出，世界警察消防運動會1983年創辦至今，每2年舉辦1次，台灣從1999年第8屆起開始報名參賽，當時就依奧會模式，以中華台北名義參賽至今，代表團成員是由警政署及消防署推派具優秀體技能的現職警消參賽。
警政署指出，世界警消運動會的每屆主辦方都不同，代表團會考量當時狀況進行調整，代表團成員當然期盼在開幕式或上台領獎時可展現國旗，從過去案例來看，無法確保每屆都能如預期方式進行，且須兼顧是否影響運動員參賽等狀況，但都會盡力在各式場合展出國旗，全力維護國家主權及尊嚴。
《中央社》報導，警政署發新聞資料指出，此次參賽是依主辦方事前默契，採奧會模式，自費參賽消防員可能不了解此過程，為避免影響運動員參賽權益，代表團人員基於善意提醒，過程中因而產生誤解，代表團將再向自費參賽選手溝通、說明，所有選手均代表國家參賽，一起努力，也籲請國人為選手加油打氣。
警政署指出，2023第20屆世界警消運動會在加拿大溫尼伯舉行，主辦方以國際運動賽事奧會模式進行，為避免有遭矮化，參賽前就向大會說明隊名為「CHINESE TAIPEI」，入場順序以縮寫「TPE」排在「T」組進場。
內政部長林右昌昨晚在臉書發文表示，他先前曾特別指示代表團對於展示國旗不用有所顧慮。
林右昌指出，由於台灣跟加拿大有13小時的時差，昨晚10點才有賽事進行。他已要求警政署長黃明昭轉達代表團，賽事進行時不用顧慮，可將國旗拿出來。
林右昌說世界警察消防運動會將有來自五十多個國家的近萬名警察、消防及海關人員共同競賽，是一個很好的交流和學習的機會。台灣的警察消防人員在歷屆的運動會中都有優異的成績，上屆更是獲得了四十四面金牌、二十八面銀牌、二十四面銅牌的驕人紀錄。
林右昌表示，警消人員出國比賽都是一心一意為國家拚戰，也絕對不會放棄任何一個讓台灣站上國際舞台的機會。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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