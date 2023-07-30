美澳2+2部長聯合聲明：反對片面改變台海現狀，升級澳洲2空軍基地基礎建設

（中央社）美國與澳洲昨（29）日舉行外交與國防部長的2+2會談，同意升級澳洲北部2處空軍基地基礎建設，華府也將協助澳洲發展飛彈生產及維修，以補充美國因俄烏戰爭日漸消耗的武器庫存。

面對中國在印太地區日益升高的戰略野心，華府與坎培拉加強鞏固雙邊防務關係。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在澳洲布里斯本參加年度澳美部長級磋商會議（AUSMIN），兩人與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）及防長馬勒斯（Richard Marles）會談後達成協議。

這是澳洲4月發布「國防戰略檢討」（Defence Strategic Review）報告後的首次美澳2+2會談。當時這份澳洲武力藍圖考慮到中國的崛起，表示美國「已經不再是印太地區的單極領導者」，呼籲持續與華府發展更密切的防務關係。

根據會後發布的聯合聲明，美國與澳洲將把皇家澳洲空軍（Royal Australian Air Force，RAAF）的斯切格（Scherger）與柯廷（Curtin）基地列入基礎建設升級名單。這兩個基地目前是所謂「基本設施基地」（bare base），代表設施與設備有限，不適合舉行演習。

華府與坎培拉也矢言，要繼續開發達爾文（Darwin）與丁達爾（Tindal）兩空軍基地的基礎建設。

奧斯汀在聯合記者會上表示，升級基地「將能強化我們對於區域危機的應變能力，同時增強我們的協同作戰能力」。

美國空軍已在澳洲北部的空軍基地派駐轟炸機與戰鬥機。這些基地被認為在西太平洋發生軍事衝突時，能扮演重要戰略角色。

儘管中國的飛彈在射程與準確度上都勝於以往，但澳洲因為與中國距離遙遠，普遍仍被視為安全無虞。不過若爆發軍事危機，美國軍機可以在澳洲的基地加油或攜帶彈藥、糧食和藥療用品等補給升空。

依照最新協議，美國也將加大力度支援澳洲生產精準導引武器，並發展維修能力。初始目標是在2025年底前共同生產導引多管火箭（Guided Multiple Launch Rockets，GMLRS）。美國也將把製造155毫米砲彈的技術資料交給澳洲，促進澳洲生產這款彈藥。

美國已提供烏克蘭許多導引多管火箭和砲彈，以協助其抵抗俄羅斯的全面侵略；但這也使得美國目前相關武器庫存量低落。

澳洲還將針對美軍的MK-48潛射重型魚雷及艦射標準二型（SM-2）地對空飛彈，發展維護、修理、全面檢修和升級的能力。

美軍若在台灣海峽或南海爆發危機時要採取行動，澳洲具備上述能力十分有用。美國在印太地區盟邦若拓展武器製造與維護能力，會增強美國的戰備能力。

美國和澳洲也將提出與日本展開三方合作的規劃。目前已有讓日本在澳洲參與更多軍事演訓的計畫，包括F-35戰機的聯合訓練。

根據美澳聯合聲明，「若要達到可靠且有效的威懾，強化三方協同作戰能力是一項重要的投資」。

美、澳外長、防長共同聲明，反對片面改變台海現狀

（中央社）美澳外長、防長發表聯合聲明，重申台海和平穩定重要性，反對片面改變現狀，呼籲和平解決兩岸議題，反對威脅、使用武力或脅迫。聲明也強調台灣作為印太經濟體與民主政體的重要角色，重申支持台灣有意義參與國際組織。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨日與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）在澳洲召開「澳美部長諮商會議」（AUSMIN），4人於會後發表聯合聲明。

在印太區域方面，雙方重申強烈反對南海破壞穩定行為，對中國不符合國際法的過度海事主張以及加劇區域緊張局勢的片面行為表示擔憂，也重申2016年南海仲裁案裁決的約束力。

美澳部長也重申維護台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，呼籲透過對話和平解決兩岸議題，而不是威脅、使用武力或脅迫。聲明也強調台灣作為主要印太經濟體與民主政體的重要角色，重申將共同支持台灣有意義參與國際組織，以深化經貿與人民關係，並致力於強化與台灣在太平洋的發展協調。

聲明也強調所有國家都必須負責任管理戰略競爭，澳洲對美國重啟與中國溝通管道表示支持，也鼓勵中美進行建設性接觸。

國防合作方面，美澳同意持續升級澳洲北部的達爾文（Darwin）與丁達爾（Tindal）2座空軍基地建設，美軍核潛艦也將更頻繁訪問澳洲，雙方也討論將舉行的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演等雙邊與區域軍事合作。

美澳部長也談到透過現有區域架構與太平洋島國合作、烏克蘭戰爭、北韓、伊朗、氣候變遷、人權以及美、澳、印度與日本四方合作等議題。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航