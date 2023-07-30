颱風杜蘇芮襲中：氣象局發布紅色預警，京津冀魯豫晉6省市將迎來極端暴雨

（中央社）受颱風杜蘇芮環流影響，北京市防汛指揮部昨（29）晚間7時啟動9條全市防汛紅色（一級）預警措施，包括天安門、北京故宮博物院、頤和園等景點及公園全部關閉。

綜合媒體報導，北京市氣象台表示，此次降雨將持續影響4天，預計從7月29日夜間至8月1日，北京有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，降雨過程中陣風可達7級左右。

中媒《央廣網》報導，今（30）天早上，北京降雨持續，部分路面已出現積水。

北京市防汛指揮部發布的預警措施包括：非必要不要求員工到崗上班；市民非必要不外出；學校及培訓機構停止實體教學活動；關閉所有景區、公園；在建工地停工；停止有組織的室內、室外文化體育娛樂活動，做好相關人員安全疏散工作等。防汛紅色預警響應發布至預警解除為止。

北京故宮博物院及國家博物館昨晚已經發布，30日及31日閉館，開放時間視雨情而定。

中國昨日傍晚發布史上第2個暴雨紅色預警，北京等6個省市面臨最大威脅。專家提醒，這次降雨強度恐超越2012年的721北京特大暴雨事件，當時引發土石流與嚴重淹水，造成79人死亡。

發布史上第二個暴雨紅色預警，北京等6省市面臨最大威脅

（中央社）颱風杜蘇芮28日登陸中國，因為挾帶驚人水氣，中國昨日傍晚發布史上第二個暴雨紅色預警，北京等6個省市未來一天面臨最大威脅。專家提醒，這次降雨強度恐超越2012年的721北京特大暴雨事件。

2012年7月21日，北京降下百年難遇的特大暴雨，當時引發土石流與嚴重淹水，造成79人死亡，逾萬間房屋倒塌，160萬人受災。

杜蘇芮28日登陸中國，首當其衝的福建省遭暴雨襲擊，多地打破單日雨量紀錄，淹水嚴重。杜蘇芮昨早8時在安徽境內減弱為熱帶低壓，仍挾帶驚人水氣。

綜合《界面新聞》、《中國新聞網》等中媒報導，相隔11年，中國中央氣象台28日傍晚升級發布最高級別的暴雨紅色預警，這也是自2010年正式啟用預警發布機制以來的第二個暴雨紅色預警，上一次還是2011年9月29日。

中國中央氣象台預計，29日晚上8時至30日晚上8時，河北、北京、天津、山西中東部、河南北部、山東中西部等地有大到暴雨，其中，河北中南部、北京中南部、天津、河南西北部等地部分地區有大暴雨，河北中南部沿山地區、北京西南部等地部分地區特大暴雨（250至400毫米）。

通報稱，此次強降雨過程極端性強，致災風險高。預計累計降雨量100毫米以上降雨面積將達22萬平方公里，影響人口1.3億人；北京南部、河北中西部、山西東部、河南北部等地部分中小河流有超警戒或超保證水位的氣象風險。

此外，北京西南部、河北西部、山西東部等太行山沿山地區發生山洪和地質災害氣象風險高，河北石家莊、邢台和保定山區局地風險很高；同時，北京、天津、河北中南部、河南北部等地發生城市內澇和農田漬澇的風險較高。

河北省氣象台通報，本次降雨位居1980年以來區域性暴雨過程綜合危險性指數第一位。

北京市氣象台首席預報員趙瑋表示，北京29日夜間將出現大雨，西南部地區會出現暴雨；30日白天至8月1日早晨，會有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨；降雨期間，還會有6至7級陣風。

氣象專家提醒，此次過程強降雨範圍廣、累計雨量大，極端性強，強度可能接近或超過2012年「721」和2016年7月18日至20日降雨過程，致災風險高。

杜蘇芮登陸福建帶來狂風暴雨

（中央社）颱風杜蘇芮28日登陸中國，首當其衝的福建省遭暴雨襲擊，多地破單日雨量紀錄導致淹水嚴重。杜蘇芮昨日雖在安徽降為熱帶低壓，但北方6省市將迎接超大暴雨，恐再破紀錄。

綜合《央視新聞》、《澎湃新聞》報導，杜蘇芮28日上午登陸福建帶來狂風暴雨，迄今仍維持防暴雨一級應急響應。

據官方通報，截至29日上午8時，杜蘇芮已造成福建省泉州市、廈門市、漳州市等9區市88萬餘人受災，緊急避險轉移35.44萬人，緊急轉移安置14.62萬人，直接經濟損失人民幣4.28億元（下同，約新台幣18.8億元）。

中國氣象局通報，28日早上8時至今早8時，福建中部和北部以及沿海地區普遍出現大暴雨，局部地區特大暴雨。

福建多地創有氣象紀錄以來單日雨量紀錄。其中，莆田市526.8毫米居冠，此前紀錄為1997年的296.8毫米；省會福州市338.2毫米居次，此前紀錄為2015年的254.3毫米。

福州城區已陷入一片汪洋，街道積水成河，大批車輛泡水。地鐵、公車全面停駛，23個地下穿越道全面封閉，部分地下道水淹達2公尺。官方昨日呼籲市民「非必要人不出門、車不上路」。

中國中央氣象台通報，杜蘇芮昨日早上8時在安徽境內減弱為熱帶低壓，目前其風力進一步減弱。但是受殘餘環流繼續北上影響，京津冀魯豫晉等6省市將有極端強降雨，而且具有持續時間長、影響範圍廣、累計雨量大等特點。

中國氣象局昨日啟動重大氣象災害（暴雨）一級應急響應，預計7月29日至8月1日，北京、天津、河北、山東西部、河南北部、山西東部部分地區將有大暴雨，北京西部山前和南部、河北中南部等地局部地區有特大暴雨。

據通報，上述地區累計降雨量有50至150毫米，京津冀部分地區200至450毫米，局部地區可達600毫米以上，恐將再破北方多地單日雨量紀錄。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航