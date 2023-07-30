2023/07/30,
政治

林孝庭：李登輝執政晚期與俄羅斯、北韓秘密接觸，避免單獨依賴美國軍購

林孝庭：李登輝執政晚期與俄羅斯、北韓秘密接觸，避免單獨依賴美國軍購
圖為中華民國已故前總統李登輝（1923-20202）。｜Photo Credit: GettyImages

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林孝庭指出，李登輝繼任中華民國總統後，一改過去台灣對外爭取軍購主要集中於美國的舊思維，開始努力分散軍火武器採購來源與管道，1990年代初期，從歐洲的英國、法國、德國、義大利、俄國與瑞典到南美洲的阿根廷，不時傳出軍售台灣消息，有虛有實。

（中央社）美國史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭今（30）日說，前總統李登輝執政晚期，台灣軍方與俄羅斯、白俄羅斯以及北韓的秘密接觸，設法分散台灣對外軍購管道來源，避免單獨依賴美國所形成的劣勢益加惡化。

國史館與李登輝基金會在29日、30日兩天合辦「李登輝百年誕辰紀念新書發表暨學術討論會」。

林孝庭透過視訊方式，發表「李登輝主政時期台灣對外軍購議題再探究」，他說，這篇文章是透過各國新公開的解密史料，探討1980年代、1990年代台灣軍購議題。

林孝庭指出，李登輝繼任中華民國總統後，一改過去台灣對外爭取軍購主要集中於美國的舊思維，開始努力分散軍火武器採購來源與管道，1990年代初期，從歐洲的英國、法國、德國、義大利、俄國與瑞典到南美洲的阿根廷，不時傳出軍售台灣消息，有虛有實。

他說，李登輝主政後幾項重大軍購突破，海軍方面包括德國艦艇案與法國拉法葉艦案，空軍方面則是法國幻象機案與美國F-16戰機案，打破1980年以來美國對台軍售以近距離作戰的陸軍武器消耗品為主，維持台灣「跨不過台海中線」基本戰力的舊格局，讓台整體軍事力量與武器品質獲得提升，奠定數十年台海防衛重要基礎，影響深遠。

林孝庭表示，台灣軍購在李登輝主政時期出現突破，第一個原因是全球冷戰漸落幕，全球軍火市場重新洗牌，軍火商為保住商機，急於開拓新市場，讓處於買方的台灣獲得更多選擇機會；其次是1989年「六四」天安門事件讓中共國際形象大壞，各國處理對台軍售更彈性，不再處處忌憚北京。

第三個原因則是台灣自1980年代累積充沛經貿實力，李登輝透過務實外交政策，爭取新軍購機會與情報合作交流。

林孝庭認為，李登輝上任後台灣對德、法、美等國家的幾項重大軍購突破，顯示出台灣軍事防衛戰略部署，已從兩蔣時代實現反攻中國、光復故土為最高國策的大陸軍主義戰略思維，逐漸轉變為以空軍和海軍為主力的台島守勢防衛布局。

林孝庭表示，1998年美國總統柯林頓宣示「三不」，攜手北京壓縮台灣國際生存空間等不利局面，李登輝的反制措施之一，是進一步設法分散台灣對外軍購管道來源，避免單獨依賴美國所形成的劣勢益加惡化，在他執政晚期，台灣軍方與俄羅斯、白羅斯以及北韓的秘密接觸，是這種策略與意志下的充分展現。

林孝庭說，俄羅斯為了賣武器給台灣，甚至在英國成立白手套公司，台灣透過西非友邦賴比瑞亞，做為接收武器的中轉站；當時的國防部長唐飛對採購俄製武器態度保留，李登輝在一張便箋寫下「美國白宮的國安會官員，都認為他們任期很快結束，無心認真討論對台灣軍售問題的必要性，在這種情況下，我們必須加強採購意願」。

林孝庭指出，後來陳水扁上任，因為是「少數總統」，亟需美國支持，在此情況下，台俄之間未曾曝光的軍售交易案也在扁上台後無疾而終。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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