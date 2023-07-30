離岸風電3-2期容量擬放寬至1G，國產化改為自選制，業者籲得標家數維持6家

（中央社）離岸風電區塊開發3-2期選商第3季即將開跑，知情官員透露，單一風場容量上限擬放寬至多為1G，並依照選商序位分級遞減；備受關注的產業關聯任務將取消統一6成規定，轉為自選制度，國產化數量越多越有利競爭排序。

去（2022）年區塊開發3-1期得標廠商底定後，便傳出3-2期容量將放寬，但開發商各有「異」見，從700MW到1G聲音都有，能源局與業者來回溝通協調下，歧見逐漸收斂，知情官員證實，3-2期單一容量將放寬，國產化彈性也會增加。

首先，容量部分，3-1期為500+100MW，3-2期將採取分級方式分配，第1名分得1000MW、第2名750MW，第3名以後則是500MW；同時保留「+100MW」機制，以達最大化海域空間使用效果，也讓海域畸零地獲得充分利用，棄標3-1期的165MW達天風場場址即屬畸零空間。

舉例來說，若某業者申請風場容量為770MW，選商結果獲得第2名，則可獲配「750+20MW」。

區塊開發3-1期共6組開發商、7座風場獲配容量，合計容量為3GW；至於3-2期總容量多寡，官員表示，需檢視基礎設施量能，包含台電併網節點問題，兼顧基礎設施2028、2029年平均分配使用等，仍以3GW為原則，並保留跨年度留用機制。

國產化方面，現行選商機制程序為「先履約能力審查（技術＋財務能力）後競價」，達成基本門檻後，若競標價格一樣，將透過國產化分數一較高下，但3-2期產業關聯政策取消統一6成國產化規定，類似「取消必修課」，同時新增「固定畢業學分」。

官員說明，主要是考量國內供應鏈經過潛力場址階段，已展現一定練兵成果，認為供應鏈應部分回歸市場機制，因此不再要求必修項目，工業局將改以設定分數低標，作為基本能力門檻，而單一項目國產化完成數量越多，對競爭分數排序越有利。

也就是說，有意投入大容量風場者，國產化分數需更為突出，亦符合大風場具較佳採購能力與資金裕度特性。

根據規劃，國產化分為22大項與子項目，各有不同配分，配分較高項目包含水下基礎、機艙組裝、葉片、海纜等。官員指出，配分高低設計，除可促進國內產業競爭力，在歐洲風場大投資趨勢之下，亦可確保國內一定產能，讓風場順利在2028、2029年併網。

開發商普遍支持彈性作法，業者建議得標家數不低於6家

（中央社）對於離岸風電區塊開發3-2期擬放寬單一風場容量上限至1G，國產化任務也增加彈性，開發商普遍支持彈性做法，但有業者提醒，規模加大恐增加專案融資難度，建議得標家數維持不低於6家。

區塊開發3-2選商規則即將出爐，單一風場容量上限擬增至1G，並依照選商序位分級遞減；產業關聯政策也增加彈性，取消統一6成國產化基本門檻，改為自選制，意即，若欲獲得前面排序，需負擔更高程度國產化。

對於容量放寬，有開發商樂見其成，認為規模經濟有利於風場建設；但有部分業者認為，隨國內外銀行對風場融資轉趨保守，加上國際銀行亞太融資量能有其上限，風場規模過大反而不利於專案融資。

除了融資困難度增加，有業者指出，領海內風場空間有限，建議單一案場不宜過大，家數不應低於6家，才不致讓開發風險過度集中。再者，俄烏戰爭後，建置成本節節攀升，例如風機去年漲3成、今年持續漲價，即便單一風場規模加大，恐也很難真正壓低成本。

此外，為了最大化海域空間使用，開發商呼籲能源局嚴格把關開發商申請容量，務必對海域配置做有效率分配，同時善用畸零空間，如有整併500MW以下風場，可給予加分獎勵。

國產化部分，業者認為，考量國內供應商量能限制，支持國產化有一定程度彈性，但不希望和3-1規則相比變動太大。另有業者直言，「國產化是真的放寬，還是變相又要刁難開發商」，仍待後續公告規則才知曉，盼能源局儘早公布。

此外，有業者建議，3-2期應將履約與財務能力都納入名次評比指標，而非單看國產化執行程度。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航