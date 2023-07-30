漢光演習落幕：多名美方人員前來觀摩，關鍵設施防護與備援機制成重點
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今年漢光期間在東部的科目亦相當重要，隨著今年4月中共聯合利劍演習期間，航空母艦山東號於台灣東部、西太平洋演訓後，學者認為已嚴重衝擊東部戰力保存，自然也讓外界討論漢光初期軍機「由西轉東」、軍艦緊急出港的必要性。
（中央社）國軍漢光39號實兵演習上週落幕，由於是中共兩次對台軍演後首次舉行，備受國際高度矚目。今年除了強化反登陸、反截擊等歷年科目外，更借鏡俄烏戰爭，將重點放在關鍵基礎設施防護、指揮備援機制演練。
國軍漢光39號電腦兵棋推演、實兵演習，已分別在5月及7月28日落幕，相較過往，由於是去（2022）年8月中共圍台軍演、今年4月中共聯合利劍演習後的第一個漢光演習，不僅格外受重視，操演過程中更吸引許多外媒報導，據了解，更有多名美方人員至台灣觀摩數十項大小操演，意義不言可喻。
雖然受到颱風杜蘇芮影響，此次漢光實兵演習被迫取消部分科目，轉為進行災防整備，但由於在漢光前一週已舉辦多次預演及同性質演練，對整體影響不大；不過，重要科目如後備動員、海上布雷、網路攻防、機雷車轉移等，均已進行演練。
借鏡俄烏戰爭，此次操演除強化原本「戰力保存、整體防空、聯合截擊作戰、聯合國土防衛作戰」等演練程序，包括北台灣衛戍區（南自桃園海湖沙灘、桃園國際機場、寶斗厝，北至台北港、八里海灘及淡水河口及台北市萬華）作戰演練，以及歷年均會進行的聯合反登陸作戰、海空截擊等操演外，全台關鍵基礎設施防護、備援機制轉換等，更是此次漢光演習過程的重中之重。
俄烏戰爭期間，俄軍針對烏克蘭的能源等關鍵基礎設施進行轟炸，導致多處發電廠遭摧毀，不僅民眾生活缺水電、瓦斯，同時也造成軍隊補給困難；因此，若共軍犯台，第一擊除了針對軍機場、軍港外，也將打擊關鍵基礎設實施，如何強化防護「韌性」即顯得相當重要。
這次演習中，關鍵基礎設施防護在全台「遍地開花」，演練強度、規模更甚過往，同時也驗證在兵推時的相關參數。演練地點包括全台煉油廠、發電廠、港務設施、供油中心、重點交通要道、車站等，透過常備、後備、民防、警消等單位共同協防；另外，更有民眾目睹防空飛彈在演練期間，進駐重點設施周邊，以攔截敵軍飛彈來襲。
在重點交通要道部分，除了金門大橋防護演練外，此次漢光也模擬共軍已突破淡水河口，藉由氣墊艇、直升機等兵力長驅直入北市衛戍區，並與潛伏在台灣內部的第五縱隊協力，欲從淡水河、新店溪沿線的橋梁進入台北政經中樞。
因此軍方在台北萬華火車站開設指揮中心，與當地警分局合作，模擬預置兵力於重陽、台北、忠孝、中興、華江、萬板、華翠、光復、華中等橋梁，並透過沙包、圍柵布下重層工事，在萬華雙園停車場模擬場景，演練「橋梁檢管及突發狀況應處」，臨檢通行車輛與民眾，但偽裝成一般民眾的敵方人員仍強行闖哨，意圖取道橋梁突入政經中樞，最後遭軍警制伏。
軍方人士告訴《中央社》記者，「擁有再精良的武器裝備，若無法有效指揮管制仍是一盤散沙」。借鏡俄烏戰爭，這次漢光也強化備援機制演練，包括指揮權移轉、分散式指管、通資系統接替等科目。
例如空軍演練空戰指揮權轉移的「天貂計畫」，模擬被稱「空軍大腦」的台北公館指揮所（蟾蜍山）遭受攻擊，無法進行任務時，進行天貂一號（公館指揮權移至北部某處）、二號（北部移至東部某處）、三號（東部移至南部某處）移轉演練。
另外，鑑於連結台灣本島、馬祖的2條海纜今年2月中斷，導致島上設施及對外通訊嚴重受影響，漢光期間同時進行海纜中斷的備援通訊系統接替演練；外離島地區亦進行無人機情蒐與不明無人機應處等科目，以強化遭遇敵軍無人機時的處置流程。
雖然這次漢光與過往漢光科目均有重疊，但以此次新北八里海灘的「聯合反登陸作戰」公開科目操演為例，可從「點、線、面」觀察共軍若犯台時可能的態樣。
綜觀整個北部沿岸戰略特性，桃園以北的西部沿岸地區，南自桃園海湖沙灘、桃園國際機場、寶斗厝，北至台北港、八里海灘及淡水河口一帶，都是共軍犯台潛在路徑之一，漢光演習期間，除了於桃園煉油廠進行關鍵基礎設施防護外，更首度空域管制1小時，出動AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機及軍警消於桃園國際機場內進行反空機降演練。
雖然有民眾發文，認為桃機的實兵演練「太假」，但因桃園機場為繁忙的民用國際機場，軍方演練的範圍及規模無法比照戰時態樣，因此演練重點在軍方於戰爭前、戰時與民航及政府各單位的橫向協調與緊急應變機制。
同時，淡水河口更是重要戰略地點，由於淡水河距離台北政經中樞距離僅約數十公里，須想定容易遭受共軍以輕快兵力長驅直入，駐守當地的關渡指揮部除早期有炸毀關渡大橋延滯共軍的演練，去年、前（2021）年都演練在河岸以導爆索、汽油桶阻擋，並以UH-60M黑鷹直升機機降特戰人員至河岸，演練衛戍作戰。
台北港與淡水河口同樣重要，若遭共軍攻陷恐成行政下卸（不必搶灘，而是攻佔現有港埠設施）之處，因此這次漢光的公開媒體採訪科目雖然是在八里海灘的聯合反登陸作戰，但操演範圍及想定囊括北台灣各處，這也是為什麼近年軍方演練都協同警消民防將台北港、淡水河口、八里海灘，最遠至桃園國際機場、海湖一帶視為一體並加以驗證的原因。
今年漢光期間在東部的科目亦相當重要，隨著今年4月中共聯合利劍演習期間，航空母艦山東號於台灣東部、西太平洋演訓後，學者認為已嚴重衝擊東部戰力保存，自然也讓外界討論漢光初期軍機「由西轉東」、軍艦緊急出港的必要性。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號