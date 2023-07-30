漢光演習落幕：多名美方人員前來觀摩，關鍵設施防護與備援機制成重點

（中央社）國軍漢光39號實兵演習上週落幕，由於是中共兩次對台軍演後首次舉行，備受國際高度矚目。今年除了強化反登陸、反截擊等歷年科目外，更借鏡俄烏戰爭，將重點放在關鍵基礎設施防護、指揮備援機制演練。

國軍漢光39號電腦兵棋推演、實兵演習，已分別在5月及7月28日落幕，相較過往，由於是去（2022）年8月中共圍台軍演、今年4月中共聯合利劍演習後的第一個漢光演習，不僅格外受重視，操演過程中更吸引許多外媒報導，據了解，更有多名美方人員至台灣觀摩數十項大小操演，意義不言可喻。

雖然受到颱風杜蘇芮影響，此次漢光實兵演習被迫取消部分科目，轉為進行災防整備，但由於在漢光前一週已舉辦多次預演及同性質演練，對整體影響不大；不過，重要科目如後備動員、海上布雷、網路攻防、機雷車轉移等，均已進行演練。

借鏡俄烏戰爭，此次操演除強化原本「戰力保存、整體防空、聯合截擊作戰、聯合國土防衛作戰」等演練程序，包括北台灣衛戍區（南自桃園海湖沙灘、桃園國際機場、寶斗厝，北至台北港、八里海灘及淡水河口及台北市萬華）作戰演練，以及歷年均會進行的聯合反登陸作戰、海空截擊等操演外，全台關鍵基礎設施防護、備援機制轉換等，更是此次漢光演習過程的重中之重。

俄烏戰爭期間，俄軍針對烏克蘭的能源等關鍵基礎設施進行轟炸，導致多處發電廠遭摧毀，不僅民眾生活缺水電、瓦斯，同時也造成軍隊補給困難；因此，若共軍犯台，第一擊除了針對軍機場、軍港外，也將打擊關鍵基礎設實施，如何強化防護「韌性」即顯得相當重要。

這次演習中，關鍵基礎設施防護在全台「遍地開花」，演練強度、規模更甚過往，同時也驗證在兵推時的相關參數。演練地點包括全台煉油廠、發電廠、港務設施、供油中心、重點交通要道、車站等，透過常備、後備、民防、警消等單位共同協防；另外，更有民眾目睹防空飛彈在演練期間，進駐重點設施周邊，以攔截敵軍飛彈來襲。

Photo Credit: 中央社 國軍漢光演習25日上午在高雄永安液化天然氣廠執行關鍵基礎設施防護演練，藉實兵、實地演練方式驗證全民總力效能。

在重點交通要道部分，除了金門大橋防護演練外，此次漢光也模擬共軍已突破淡水河口，藉由氣墊艇、直升機等兵力長驅直入北市衛戍區，並與潛伏在台灣內部的第五縱隊協力，欲從淡水河、新店溪沿線的橋梁進入台北政經中樞。

因此軍方在台北萬華火車站開設指揮中心，與當地警分局合作，模擬預置兵力於重陽、台北、忠孝、中興、華江、萬板、華翠、光復、華中等橋梁，並透過沙包、圍柵布下重層工事，在萬華雙園停車場模擬場景，演練「橋梁檢管及突發狀況應處」，臨檢通行車輛與民眾，但偽裝成一般民眾的敵方人員仍強行闖哨，意圖取道橋梁突入政經中樞，最後遭軍警制伏。

軍方人士告訴《中央社》記者，「擁有再精良的武器裝備，若無法有效指揮管制仍是一盤散沙」。借鏡俄烏戰爭，這次漢光也強化備援機制演練，包括指揮權移轉、分散式指管、通資系統接替等科目。

例如空軍演練空戰指揮權轉移的「天貂計畫」，模擬被稱「空軍大腦」的台北公館指揮所（蟾蜍山）遭受攻擊，無法進行任務時，進行天貂一號（公館指揮權移至北部某處）、二號（北部移至東部某處）、三號（東部移至南部某處）移轉演練。

另外，鑑於連結台灣本島、馬祖的2條海纜今年2月中斷，導致島上設施及對外通訊嚴重受影響，漢光期間同時進行海纜中斷的備援通訊系統接替演練；外離島地區亦進行無人機情蒐與不明無人機應處等科目，以強化遭遇敵軍無人機時的處置流程。

Photo Credit: 中央社 國軍漢光39號實兵演習27日進入第4天，在新北市八里海灘進行聯合反登陸作戰演練，國軍「藍軍」接獲作戰命令，雲豹八輪甲車、戰車等機動至戰術位置。

雖然這次漢光與過往漢光科目均有重疊，但以此次新北八里海灘的「聯合反登陸作戰」公開科目操演為例，可從「點、線、面」觀察共軍若犯台時可能的態樣。

綜觀整個北部沿岸戰略特性，桃園以北的西部沿岸地區，南自桃園海湖沙灘、桃園國際機場、寶斗厝，北至台北港、八里海灘及淡水河口一帶，都是共軍犯台潛在路徑之一，漢光演習期間，除了於桃園煉油廠進行關鍵基礎設施防護外，更首度空域管制1小時，出動AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機及軍警消於桃園國際機場內進行反空機降演練。

雖然有民眾發文，認為桃機的實兵演練「太假」，但因桃園機場為繁忙的民用國際機場，軍方演練的範圍及規模無法比照戰時態樣，因此演練重點在軍方於戰爭前、戰時與民航及政府各單位的橫向協調與緊急應變機制。

同時，淡水河口更是重要戰略地點，由於淡水河距離台北政經中樞距離僅約數十公里，須想定容易遭受共軍以輕快兵力長驅直入，駐守當地的關渡指揮部除早期有炸毀關渡大橋延滯共軍的演練，去年、前（2021）年都演練在河岸以導爆索、汽油桶阻擋，並以UH-60M黑鷹直升機機降特戰人員至河岸，演練衛戍作戰。

台北港與淡水河口同樣重要，若遭共軍攻陷恐成行政下卸（不必搶灘，而是攻佔現有港埠設施）之處，因此這次漢光的公開媒體採訪科目雖然是在八里海灘的聯合反登陸作戰，但操演範圍及想定囊括北台灣各處，這也是為什麼近年軍方演練都協同警消民防將台北港、淡水河口、八里海灘，最遠至桃園國際機場、海湖一帶視為一體並加以驗證的原因。

今年漢光期間在東部的科目亦相當重要，隨著今年4月中共聯合利劍演習期間，航空母艦山東號於台灣東部、西太平洋演訓後，學者認為已嚴重衝擊東部戰力保存，自然也讓外界討論漢光初期軍機「由西轉東」、軍艦緊急出港的必要性。