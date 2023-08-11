武嶺盃自行車賽「怕造成民怨」被禁，公路總局不應抱持「汽車本位主義」思維
我們想讓你知道的是
台灣因舉辦運動賽事導致參賽者與用路人關係緊張的案例屢見不鮮，但公路總局此次採取的因應措施更是粗糙無比，忽略武嶺自行車賽大多凌晨五點即鳴槍出發，與多數遊客上山時間其實是錯開的事實，徒增不同用路族群之緊張關係。
文：黃彥誠（台大國發所碩士生）
原訂於9月2日舉行的第14屆武嶺盃自行車賽事，近日遭到公路總局拒絕核准路權，賽事單位只得無奈宣布停辦，該公文更指出鑑於端午連假有單車賽事造成民怨及負面新聞，經邀集相關機關，決議「於六日、連假、疏運、元旦、跨年夜、寒暑假等連續假期原則不得舉辦大型活動」，引發自行車友社群的龐大反彈。
由南投縣體育會自由車委員會主辦的「武嶺盃」，一直是台灣指標的自行車賽事，從國道六號埔里交流道出發，沿路從海拔450公尺爬升至海拔3275公尺的武嶺，在全長57公里賽程當中需要爬升超過2800公尺，歷屆冠軍車手完賽時間基本落在2小時40分鐘前後。從2014年至今的歷屆武嶺盃冠軍，無一例外都曾入選台灣自由車代表隊國手，更不乏參與奧運、亞運的代表選手（見下表）。
|年份
|屆次
|總冠軍
|2014年
|
第6屆
|黃文忠
|2015年
|第7屆
|馮俊凱
|2016年
|第8屆
|盧紹軒
|2017年
|第9屆
|陳建良
|2018年
|第10屆
|馮俊凱
|2019年
|第11屆
|吳之皓
|2020年
|第12屆
|吳之皓
|2021年
|原13屆
|取 消
|2022年
|第13屆
|盧紹軒
|2023年
|第14屆
|停 辦
大型自行車賽事因路權停辦非首見
過去的「環花東自行車賽」是台灣競賽規模最大、參與人數最多的自行車賽事，東京奧運代表選手、也是首位加入世界一級職業車隊的「台灣一哥」馮俊凱在此賽事先後拿下八個單站冠軍。
環花東同樣在舉辦13屆之後、同樣因路權問題，在2014年無奈捨棄花蓮賽段，直至2019年才復辦。根據媒體報導 ，當時路權受阻之緣由，肇因於時任花蓮縣長傅崐萁當時宣布未來花蓮縣之路跑、自行車活動廣告費用、報名費等都需要先進縣府專戶，否則一律不發放路權。
台灣因舉辦運動賽事導致參賽者與用路人關係緊張的案例屢見不鮮，但公路總局此次採取的因應措施更是粗糙無比，忽略武嶺自行車賽大多凌晨五點即鳴槍出發，與多數遊客上山時間其實是錯開的事實，徒增不同用路族群之緊張關係。
實際上公路總局公文提到的「端午連假有單車賽事造成民怨及負面新聞」一事，根據《中央社》的報導，該場活動即便辦在端午連假當中，也並未如民眾事前所擔心引發大塞車之情事，當天合歡山的交通在各單位的指揮及疏導之下其實相當順暢，在並未對交通造成危害的情況下，更顯現公路總局決策之粗糙。
打破自行車賽事的「13」魔咒
生涯一共奪下四屆世錦賽個人計時賽冠軍、兩屆奧運計時賽金牌的傳奇車手Fabian Cancellara（通常被台灣車迷稱為坎叔），在2010年環法序幕賽，身穿象徵世界冠軍的彩虹衫、背後掛著倒過來的13號號碼布，以10秒之差力壓生涯同奪四屆世錦賽個人計時賽冠軍的Tony Martin，奪下該站單站冠軍並穿上象徵總成績領先者的黃衫，成為經典一幕。
「13」在歐美文化是一個不吉利的數字，自行車賽事選手若拿到13的號碼布，都會習慣將號碼布反轉掛在背上，希望能將厄運轉為幸運。這個多數歐美自行車車手都有的小迷信，使得2022年環法主辦單位直接將13號車手的號碼布印成反的給選手，今年的主辦單位甚至直接跳過13這個號碼。但歐美車手可能不會想到台灣的自行車賽事也有「13」魔咒，原因竟是申請路權受阻。
借鑑國外賽事、創造各方雙贏
公路總局應該要負責任的借鑑國內外賽事經驗，打造不同群體均得以近用（access）的用路環境。日本的富士山自行車登山賽，每年均吸引海內外包括許多台灣車手在內的近萬名車手參賽，重要的「富士山有料道路」會因應賽事「全線雙向封路」至少半天，以確保賽道通暢與車手人身安全。
而台灣賽事多採「交管為主、封路為輔」的作法，並且僅是「單向動態交通管制」，對交通的影響並不會太劇烈，相關單位不應以「汽車本位主義」思維，一昧禁止賽事的路權申請，捨棄包括加強賽前宣導、進行年度賽事總量控管、設置各定點關門時間在內的折衷作法，遑論直接以一紙公文禁止在一般週末舉辦賽事的可能，更是抹煞賽事單位與車友多年的努力與成果。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html