武嶺盃自行車賽「怕造成民怨」被禁，公路總局不應抱持「汽車本位主義」思維

文：黃彥誠（台大國發所碩士生）

原訂於9月2日舉行的第14屆武嶺盃自行車賽事，近日遭到公路總局拒絕核准路權，賽事單位只得無奈宣布停辦，該公文更指出鑑於端午連假有單車賽事造成民怨及負面新聞，經邀集相關機關，決議「於六日、連假、疏運、元旦、跨年夜、寒暑假等連續假期原則不得舉辦大型活動」，引發自行車友社群的龐大反彈。

由南投縣體育會自由車委員會主辦的「武嶺盃」，一直是台灣指標的自行車賽事，從國道六號埔里交流道出發，沿路從海拔450公尺爬升至海拔3275公尺的武嶺，在全長57公里賽程當中需要爬升超過2800公尺，歷屆冠軍車手完賽時間基本落在2小時40分鐘前後。從2014年至今的歷屆武嶺盃冠軍，無一例外都曾入選台灣自由車代表隊國手，更不乏參與奧運、亞運的代表選手（見下表）。

年份 屆次 總冠軍 2014年 第6屆 黃文忠 2015年 第7屆 馮俊凱 2016年 第8屆 盧紹軒 2017年 第9屆 陳建良 2018年 第10屆 馮俊凱 2019年 第11屆 吳之皓 2020年 第12屆 吳之皓 2021年 原13屆 取 消 2022年 第13屆 盧紹軒 2023年 第14屆 停 辦

大型自行車賽事因路權停辦非首見

過去的「環花東自行車賽」是台灣競賽規模最大、參與人數最多的自行車賽事，東京奧運代表選手、也是首位加入世界一級職業車隊的「台灣一哥」馮俊凱在此賽事先後拿下八個單站冠軍。

環花東同樣在舉辦13屆之後、同樣因路權問題，在2014年無奈捨棄花蓮賽段，直至2019年才復辦。根據媒體報導 ，當時路權受阻之緣由，肇因於時任花蓮縣長傅崐萁當時宣布未來花蓮縣之路跑、自行車活動廣告費用、報名費等都需要先進縣府專戶，否則一律不發放路權。

台灣因舉辦運動賽事導致參賽者與用路人關係緊張的案例屢見不鮮，但公路總局此次採取的因應措施更是粗糙無比，忽略武嶺自行車賽大多凌晨五點即鳴槍出發，與多數遊客上山時間其實是錯開的事實，徒增不同用路族群之緊張關係。

實際上公路總局公文提到的「端午連假有單車賽事造成民怨及負面新聞」一事，根據《中央社》的報導，該場活動即便辦在端午連假當中，也並未如民眾事前所擔心引發大塞車之情事，當天合歡山的交通在各單位的指揮及疏導之下其實相當順暢，在並未對交通造成危害的情況下，更顯現公路總局決策之粗糙。

打破自行車賽事的「13」魔咒

生涯一共奪下四屆世錦賽個人計時賽冠軍、兩屆奧運計時賽金牌的傳奇車手Fabian Cancellara（通常被台灣車迷稱為坎叔），在2010年環法序幕賽，身穿象徵世界冠軍的彩虹衫、背後掛著倒過來的13號號碼布，以10秒之差力壓生涯同奪四屆世錦賽個人計時賽冠軍的Tony Martin，奪下該站單站冠軍並穿上象徵總成績領先者的黃衫，成為經典一幕。

「13」在歐美文化是一個不吉利的數字，自行車賽事選手若拿到13的號碼布，都會習慣將號碼布反轉掛在背上，希望能將厄運轉為幸運。這個多數歐美自行車車手都有的小迷信，使得2022年環法主辦單位直接將13號車手的號碼布印成反的給選手，今年的主辦單位甚至直接跳過13這個號碼。但歐美車手可能不會想到台灣的自行車賽事也有「13」魔咒，原因竟是申請路權受阻。

借鑑國外賽事、創造各方雙贏

公路總局應該要負責任的借鑑國內外賽事經驗，打造不同群體均得以近用（access）的用路環境。日本的富士山自行車登山賽，每年均吸引海內外包括許多台灣車手在內的近萬名車手參賽，重要的「富士山有料道路」會因應賽事「全線雙向封路」至少半天，以確保賽道通暢與車手人身安全。

而台灣賽事多採「交管為主、封路為輔」的作法，並且僅是「單向動態交通管制」，對交通的影響並不會太劇烈，相關單位不應以「汽車本位主義」思維，一昧禁止賽事的路權申請，捨棄包括加強賽前宣導、進行年度賽事總量控管、設置各定點關門時間在內的折衷作法，遑論直接以一紙公文禁止在一般週末舉辦賽事的可能，更是抹煞賽事單位與車友多年的努力與成果。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航