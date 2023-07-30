北京通過「反恐法實施辦法」2024元旦生效，租車寄快遞要查身份、搭地鐵要安檢
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辦法提到，租車者要被查驗身份，若身份不明或拒絕被查驗者，經營者不應提供服務。小微型客車租賃業務經營者應如實登記承租人身份、通訊方式、車輛用途、租賃時間等﹔經營自助取還車業務者也應採用技術手段確認實際取車人與承租人身份一致。
（中央社）北京市人大常委會前日表決通過《北京市實施「中華人民共和國反恐怖主義法」辦法》，明（2024）年元旦起實施，當中列明租車、租民宿、買汽油及寄快遞等要被查身份，乘搭北京地鐵也要接受安檢。
綜合中媒報導，北京市第十六屆人大常委會第四次會議28日表決通過《北京市實施「中華人民共和國反恐怖主義法」辦法》，自2024年1月1日起施行。
今次北京通過的反恐法實施辦法，是依據2015年12月國家通過的《反恐怖主義法》。
「辦法」內容涉及民眾多方面的日常生活，包括寄快遞要被查驗和登記身份，郵政、快遞企業要對寄遞物品過機安檢或開封驗視等，並登記物品訊息；寄遞物品處理場所需配備安全檢查設備，安排具專門知識和技能的人，對從外地寄進北京市的物品進行安全檢驗。
辦法又提到，租車者要被查驗身份，若身份不明或拒絕被查驗者，經營者不應提供服務。小微型客車租賃業務經營者應如實登記承租人身份、通訊方式、車輛用途、租賃時間等﹔經營自助取還車業務者也應採用技術手段確認實際取車人與承租人身份一致。
辦法提出，加油站應對購買散裝汽油者查驗身份，如實記錄購買數量、用途等﹔對未按照規定登記、身份不明或者拒絕被查驗身份者，不得出售散裝汽油。
辦法又提到，租住鄉村民宿都要被查驗身份，乘搭北京地鐵的乘客若不接受安檢，將被拒絕進站乘車。
辦法表示，防範利用無人機進行恐怖活動是反恐怖主義工作的重要內容，為確保首都安全，需加強對無人機使用的管理。
辦法規定，民用無人駕駛航空器擁有者應按照國家規定實名登記﹔出售、轉讓、損毀、報廢、丟失無人機，或無人機被盜等，應及時更新登記訊息。
辦法還提到，網路供應商應依法落實網路安全、訊息內容監督和安全技術防範措施，防止含有恐怖主義、極端主義內容的訊息傳播﹔發現含有恐怖主義、極端主義內容的訊息應立即停止傳輸，保存相關記錄，刪除相關訊息，並向公安機關或者有關部門報告。
提供商品銷售或住宿、即時遞送、租車等訊息的網路供應商，應為公安機關、國家安全機關依法進行防範、調查恐怖活動，提供技術協助。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
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