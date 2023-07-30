《進擊的巨人》艾連聲優現身漫博，重現「萊納，你坐啊」經典橋段，粉絲嗨翻

（中央社）日本動畫《進擊的巨人》開播10年，將在今年邁入終章，飾演主角艾連．葉卡的日本聲優梶裕貴昨（29）日訪台，並在第22屆漫畫博覽會配音重現「萊納，你坐啊」經典橋段，讓粉絲鼓掌叫好。

此行是梶裕貴睽違9年後再度訪台，他說，非常驚訝自己9年都沒來台灣，「不過我在台北留下很多開心好玩的回憶，很期待再見到大家。」他昨日上午從日本出發，一下飛機立刻去吃鼎泰豐，還以中文大讚「好吃」。

梶裕貴於今年漫博見面會共有2場，分別限額200名，開放粉絲報名時，在5秒內就被搶購一空。《進擊的巨人》漫畫原著已於2021年完結，動畫完結篇「後篇」粉絲睽違已久，梶裕貴表示，「大家可以期待後篇。」

昨日梶裕貴重現橋段，包含艾連．葉卡在潛入敵國後與角色萊納．布朗的一段對話，艾連藉由展示手上傷口，暗示萊納自己可以「巨人化」，透過「萊納，你坐啊」台詞，讓氣氛更為壓迫，被粉絲視為主角個性轉折的重要片段。

梶裕貴以高亢聲線聞名，在台灣漫迷拜託下，他昨日一連詮釋艾連、巨人化艾連的叫聲，笑說「我在日本都沒做過這樣的表演。」藉由嗓音高低變化，角色形象也層次分明，讓粉絲連連拍手尖叫。

動畫中另外有著名場面是「艾連圓桌談判」，他與好友同桌，感情卻不若以往。梶裕貴表示，在配音這一幕時覺得非常辛苦，當時還不知道結局會如何收尾，心情很複雜，「不過如果不小心講了太多我的感想，會變成在爆雷，之後我會來分享我的感受。」再次請粉絲期待動畫完結。

Photo Credit: 中央社 日本聲優梶裕貴（圖）應邀來台，29日在台北世貿一館參與2023第22屆漫畫博覽會與粉絲相見歡，現場和所飾演角色艾連．葉卡立牌合影，並比出《進擊的巨人》招牌手勢。

梶裕貴聲優生涯今年邁入第20年，艾連一角就占據10年

（中央社）日本聲優梶裕貴睽違9年再訪漫博，他今（30）日說，上次也是因《進擊的巨人》來，與這地方有不可思議緣分，聽說「萊納，你坐啊」台詞很受台灣粉絲歡迎，他同樣對這段戲很有印象。

梶裕貴昨日上午自日本出發，下午立刻現身第22屆漫畫博覽會舉辦見面會，還重現角色艾連．葉卡「萊納，你坐啊」配音橋段。今日下午舉辦第2場見面會前，他另外接受媒體聯訪。

梶裕貴表示，配音過程非常需要專注力，而對他而言，「萊納，你坐啊」那一幕是關鍵一幕，象徵艾連與萊納的關係逆轉，當初也花了一點心力思考如何呈現，「我也聽說這句台詞很受台灣粉絲歡迎，對彼此都很有印象這點，我覺得很有趣。」

對於昨日見面會盛況，梶裕貴回答《中央社》提問時表示，這次很可惜只有觀賞到見面會會場，沒看到其他地方的樣子，「但看到很多觀眾在外面聚集，台灣對動漫、次文化的關注度很高，讓我印象深刻。」

梶裕貴說，他在9年前來到台灣也是因為《進擊的巨人》，多年後再次站到同一個舞台，與這地方有非常不可思議的緣分，能感受到台灣粉絲的笑容、互動，讓他充滿能量。

《進擊的巨人》動畫開播10年，今年將完結，漫畫則於2021年結束連載。梶裕貴回憶，他本以為自己的聲音與角色「阿爾敏」比較像，10年前參加角色徵選時，難以預測角色走向，大家也可以觀察到角色身心後期出現很大變化，連他當初看漫畫也嚇到，「讓我有個疑問是自己能演好這個角色嗎？」

配音詮釋上，過去也因為原著還未完全完結狀況下，不曉得角色配音是否符合作者想要的，成為梶裕貴需要克服的困難。他說，目前已完成動畫最後配音，「我能說的是，艾連配音我有做好，搭配作者設計的結尾是沒有錯誤的，也請觀眾一直收看到最後一集。」

梶裕貴聲優生涯今年邁入第20年，艾連一角就占據10年，梶裕貴說，聲優能從事一個角色配音從頭演到結尾，其實不多見，他很珍惜也很用心完成最後配音，《進擊的巨人》在世界廣受歡迎，「昨日聽到很多粉絲的感受，這部作品凝結許多人的10年記憶，非常有分量。」

梶裕貴認為，《進擊的巨人》傳遞訊息與價值是普世的，他相信這部作品不會隨時代褪色，並持續流傳到後世，具有歷史意義，「希望台灣與全世界觀眾都能一起迎接動畫最後結局。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航