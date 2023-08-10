TNL+ 2023/08/10,
中東

以色列司法改革抗議潮，為何境內最大少數族裔阿拉伯人鴉雀無聲？

以色列司法改革抗議潮，為何境內最大少數族裔阿拉伯人鴉雀無聲？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

不少阿裔以色列人不禁認為，自己在這場反司法改革抗議行動中，是路人的角色；再怎麼吵、再怎麼鬧，聲稱為少數族裔發聲的司改案，其實是猶太裔族群內部的「遊戲」，猶太裔終歸是主角，其他人插不上話；阿裔不是沈默不吭聲的少數，而是在這項猶太裔主導的議題上，沒什麼立場插嘴。

以色列一支兩年前的搞笑節目片段，在近日反司法改革的抗議潮中突然爆紅，7月底時，已突破180萬次觀看；當時，由於國會持續無法組成政府，以色列進行多次國會大選，影片中，一對夫妻正在討論這次要選誰，丈夫戲謔地表示，以色列太多來自各個地方的猶太人，大家基本上互相痛恨，最好的解決辦法是有身分證的人，全部都來打個內戰，除了阿拉伯人。

丈夫繼續說道，猶太人跟阿拉伯人已經戰很久了，但是一點結果也沒有。

最近的司法改革爭議，使得這段舊片爆紅，除了內戰這項預言儼然成真，有關阿裔以色列人在政爭中置身事外的言論，似乎也正確地預測了，阿裔民眾在這次爭議中的行為。

  • 影片說明：一對夫妻討論要如何在國會選舉中投票的搞笑影片

在司法部長於今（2023）年初宣布，將對大法官相關事宜進行改革，以抗衡過於強大的司法體系後，不少以色列民眾持續在週末等日子，走上街頭進行抗議，至今已持續超過半年。

反對改革者的其中一項主要訴求，是改革會打擊能制衡多數暴力的最高法院，因而嚴重傷害境內的少數民族。

回應這項訴求，早在2月時，就有約200位阿裔政治人物等各界翹楚，聯名簽署一份請願書，呼籲阿裔響應抗議行動；一份今年2月進行的民調也顯示，57％的受訪阿裔民眾，同意他們應該參與這場示威。

但在同一份民調中，被問到是否願意親自投入示威時，有53％的受訪者表示，絕對沒有想要參與抗議行動；直到現在，作為境內最大少數民族的阿拉伯裔，在這場戰役中，可說是相對噤聲。

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