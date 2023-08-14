【專訪】人道救援團體Renegade Relief Runners：對身心受創的烏克蘭人而言，開始接受援助需要勇氣

文：李玄俅

2022年2月14日，俄羅斯獨裁者普亭發起對烏克蘭的全面侵略，至今為止戰爭的數百個日子裡，烏克蘭的人民已經歷了各種不人道的對待與迫害。在軍隊間的槍林彈火之後，身處戰區的人們要如何繼續在滿目瘡痍的家園中生活下去，當無法滿足基本的生存需求時，又能怎麼朝著沒有戰爭的希望前進？

戰爭開打後不久，來自美國的Christopher與來自波蘭的Julia，便自發地帶著物資前往烏克蘭的戰爭前線，為烏克蘭當地居民提供人道救援以及生存下去的動力，並隨之創立了非營利組織——Renegade Relief Runners。被俄羅斯軍隊掃蕩過的區域是一片焦土，不僅是基本的飲水食物，連內衣褲等民生物資也不會留下，因此他們開著車到各地去提供物資及藥品，從食物、毛巾、飲用水、衣物、衛生用品到寢具。

Renegade Relief Runners也與許多志同道合的組織合作，如來自博羅江卡（Borodyanka）的Here and Now、哈爾科夫人道中心（Kharkiv Humanitarian Center）、Khersan的Lighthouse Revival，合作內容包括出借車輛以提高日用水（in IBC cubes）的運送量、提供志工、及連結網絡資源……等。

救援前線的樣貌

Renegade Relief Runners所行動的救援前線並非戰事正在發生的最前線，而是距離戰線數百公尺外的位置，或是在戰事結束後才前往提供援助，以避免影響或干擾軍事行動。

「Chaotic」（混沌），Christopher用這麼一個詞彙來形容在救援前線的工作，他們必須在各方面都非常地小心，畢竟身處當今全歐洲境內佈滿最多地雷的國家——烏克蘭。雖然爆炸物處理（Explosive Ordnance Disposal，EOD）已偵測並排除了許多地雷，但由於俄羅斯軍隊仍持續設置新的地雷，因此即使是經過數百次的道路，仍可能遭到地雷的攻擊。目前最保險的確認方式，是與檢查站的守衛持續對話以更新資訊。

像是在頓巴斯區域，比起槍擊，反而地雷、「破片」、及炮火所造成的傷害更為嚴重。更令人感到詫異且悲傷的是，即使戰爭已經進行了15個多月，Christopher仍在許多村莊裡聽到當地的人們都說Renegade Relief Runners是他們首次遇到的救助。再加上俄羅斯的政治宣傳刻意宣導：當美國人來時，他們會「偷走烏克蘭的孩子」，進而挑撥離間，使得烏克蘭人不信任美國人或外來的國際幫助，特別是資訊較不流通的偏遠地區。一直到親身接觸前來援助的Christopher與Julia，他們才意識到並非如俄羅斯所說，最終卸下心防接受援助。

Photo Credit:Renegade Relief Runners

在採訪前不久，因為俄羅斯炸毀了第聶伯（Dnipro）大壩，導致第聶伯河的週邊區域都發生了洪水。Christopher與團隊在得知消息後即刻前往赫爾松（Kherson）地區協助搜索和救援，而這樣的救援行動是團隊的首次挑戰。雖然他們撤離了許多家庭和寵物，但也目睹了許多災後的破壞與傷亡。長達數里的水中不僅漂浮著屍體，還滲入了各種危險的化學物質，導致水與土壤都帶有毒性，甚至因為大壩的爆炸徹底改變了河流流向，一部份的淹水可能永遠都不會消退，這堪稱是當代最嚴重的環境災難之一。

即便如此，許多人仍堅持選擇留在他們的房子裡，其中有位老太太在其屋頂避難，即使整間房子都已經淹沒了，她卻拒絕離開她的房子。最終Christopher只好盡力提供各種物資並尊重她的決定，希望能夠讓她撐久一點。令Julia難以忘懷的另一位婦人因為支持烏克蘭而曾被俄羅斯軍隊威脅、歐打、甚至阻止她取得食物。俄羅斯士兵對她怒斥，認為光是支持烏克蘭，就足以構成處決她的理由。當Julia和團隊前來提供援助時，婦人依偎著她不斷地哭泣。聽聞這樣的經歷讓Julia感到相當悲憤，更讓她無法停止思考如何為這位婦人提供更多的幫助。Julia也預計在返回烏克蘭後，會再去探望這位婦人。

俄羅斯軍的橫征暴虐

許多俄羅斯士兵來自非常貧窮的背景，他們有的是獲得臨時赦免的囚犯，也有來自俄羅斯偏遠地區的平民。這裡所說的俄羅斯偏遠地區指的是沒有電力、自來水、甚至是完善道路的嚴重資源匱乏區域。俄羅斯政府對其士兵進行了深度的認知與心理控制，在他們心目中將烏克蘭人妖魔化，灌輸烏克蘭人是納粹、是意圖侵佔俄羅斯的敵人、是比人類更低等的存在等充滿憎恨的思想。甚至在某些俄羅斯軍隊中，有鼓勵帶有性病（STDs）者去強姦烏克蘭婦女的文化。

在戰爭開打初期，曾有一段相當醜惡的通話被攔截到，這是一位所謂俄羅斯的「戰爭英雄」與其妻子之間的通話。在他們的通話中，妻子鼓勵丈夫去強姦任何他想強姦的烏克蘭女人和孩子，唯獨要求他使用保護措施，因為她不希望他帶回性病。強姦這樣普世價值中的重大罪行，竟成了俄羅斯用作粉碎烏克蘭人意志的手段，Julia聽說過最年輕的受害個案是一位年僅四歲的孩子。

戰亂地區發生的種種不人道待遇，將在戰爭倖存者的身心留下巨大的傷害。然而，在烏克蘭的偏遠地區，醫療體系往往是世襲的結構，醫療工作並不一定是由接受過正規訓練的專業人員來進行的，而且許多地方並無診所或醫院。除了物理上的醫療資源不足外，烏克蘭社會過去也不重視心理健康。即使隨著現代有越來越多人重視心理健康，部分非營利組織也配備了處理這些問題的能力。