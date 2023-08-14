【專訪】人道救援團體Renegade Relief Runners：對身心受創的烏克蘭人而言，開始接受援助需要勇氣
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Renegade Relief Runners時常到經歷戰事的區域提供食物給需要的人們，那些食物可能不久後會被俄羅斯軍隊掠奪，他們就會再去提供更多的食物，就這麼一而再、再而三的行動著。Christopher知道許多行動不過是治標不治本，但就是這些臨時的解決方案不斷地累積、積沙成塔，才能夠替烏克蘭的社會系統減輕許多壓力。
文：李玄俅
2022年2月14日，俄羅斯獨裁者普亭發起對烏克蘭的全面侵略，至今為止戰爭的數百個日子裡，烏克蘭的人民已經歷了各種不人道的對待與迫害。在軍隊間的槍林彈火之後，身處戰區的人們要如何繼續在滿目瘡痍的家園中生活下去，當無法滿足基本的生存需求時，又能怎麼朝著沒有戰爭的希望前進？
戰爭開打後不久，來自美國的Christopher與來自波蘭的Julia，便自發地帶著物資前往烏克蘭的戰爭前線，為烏克蘭當地居民提供人道救援以及生存下去的動力，並隨之創立了非營利組織——Renegade Relief Runners。被俄羅斯軍隊掃蕩過的區域是一片焦土，不僅是基本的飲水食物，連內衣褲等民生物資也不會留下，因此他們開著車到各地去提供物資及藥品，從食物、毛巾、飲用水、衣物、衛生用品到寢具。
Renegade Relief Runners也與許多志同道合的組織合作，如來自博羅江卡（Borodyanka）的Here and Now、哈爾科夫人道中心（Kharkiv Humanitarian Center）、Khersan的Lighthouse Revival，合作內容包括出借車輛以提高日用水（in IBC cubes）的運送量、提供志工、及連結網絡資源……等。
救援前線的樣貌
Renegade Relief Runners所行動的救援前線並非戰事正在發生的最前線，而是距離戰線數百公尺外的位置，或是在戰事結束後才前往提供援助，以避免影響或干擾軍事行動。
「Chaotic」（混沌），Christopher用這麼一個詞彙來形容在救援前線的工作，他們必須在各方面都非常地小心，畢竟身處當今全歐洲境內佈滿最多地雷的國家——烏克蘭。雖然爆炸物處理（Explosive Ordnance Disposal，EOD）已偵測並排除了許多地雷，但由於俄羅斯軍隊仍持續設置新的地雷，因此即使是經過數百次的道路，仍可能遭到地雷的攻擊。目前最保險的確認方式，是與檢查站的守衛持續對話以更新資訊。
像是在頓巴斯區域，比起槍擊，反而地雷、「破片」、及炮火所造成的傷害更為嚴重。更令人感到詫異且悲傷的是，即使戰爭已經進行了15個多月，Christopher仍在許多村莊裡聽到當地的人們都說Renegade Relief Runners是他們首次遇到的救助。再加上俄羅斯的政治宣傳刻意宣導：當美國人來時，他們會「偷走烏克蘭的孩子」，進而挑撥離間，使得烏克蘭人不信任美國人或外來的國際幫助，特別是資訊較不流通的偏遠地區。一直到親身接觸前來援助的Christopher與Julia，他們才意識到並非如俄羅斯所說，最終卸下心防接受援助。
在採訪前不久，因為俄羅斯炸毀了第聶伯（Dnipro）大壩，導致第聶伯河的週邊區域都發生了洪水。Christopher與團隊在得知消息後即刻前往赫爾松（Kherson）地區協助搜索和救援，而這樣的救援行動是團隊的首次挑戰。雖然他們撤離了許多家庭和寵物，但也目睹了許多災後的破壞與傷亡。長達數里的水中不僅漂浮著屍體，還滲入了各種危險的化學物質，導致水與土壤都帶有毒性，甚至因為大壩的爆炸徹底改變了河流流向，一部份的淹水可能永遠都不會消退，這堪稱是當代最嚴重的環境災難之一。
即便如此，許多人仍堅持選擇留在他們的房子裡，其中有位老太太在其屋頂避難，即使整間房子都已經淹沒了，她卻拒絕離開她的房子。最終Christopher只好盡力提供各種物資並尊重她的決定，希望能夠讓她撐久一點。令Julia難以忘懷的另一位婦人因為支持烏克蘭而曾被俄羅斯軍隊威脅、歐打、甚至阻止她取得食物。俄羅斯士兵對她怒斥，認為光是支持烏克蘭，就足以構成處決她的理由。當Julia和團隊前來提供援助時，婦人依偎著她不斷地哭泣。聽聞這樣的經歷讓Julia感到相當悲憤，更讓她無法停止思考如何為這位婦人提供更多的幫助。Julia也預計在返回烏克蘭後，會再去探望這位婦人。
俄羅斯軍的橫征暴虐
許多俄羅斯士兵來自非常貧窮的背景，他們有的是獲得臨時赦免的囚犯，也有來自俄羅斯偏遠地區的平民。這裡所說的俄羅斯偏遠地區指的是沒有電力、自來水、甚至是完善道路的嚴重資源匱乏區域。俄羅斯政府對其士兵進行了深度的認知與心理控制，在他們心目中將烏克蘭人妖魔化，灌輸烏克蘭人是納粹、是意圖侵佔俄羅斯的敵人、是比人類更低等的存在等充滿憎恨的思想。甚至在某些俄羅斯軍隊中，有鼓勵帶有性病（STDs）者去強姦烏克蘭婦女的文化。
在戰爭開打初期，曾有一段相當醜惡的通話被攔截到，這是一位所謂俄羅斯的「戰爭英雄」與其妻子之間的通話。在他們的通話中，妻子鼓勵丈夫去強姦任何他想強姦的烏克蘭女人和孩子，唯獨要求他使用保護措施，因為她不希望他帶回性病。強姦這樣普世價值中的重大罪行，竟成了俄羅斯用作粉碎烏克蘭人意志的手段，Julia聽說過最年輕的受害個案是一位年僅四歲的孩子。
戰亂地區發生的種種不人道待遇，將在戰爭倖存者的身心留下巨大的傷害。然而，在烏克蘭的偏遠地區，醫療體系往往是世襲的結構，醫療工作並不一定是由接受過正規訓練的專業人員來進行的，而且許多地方並無診所或醫院。除了物理上的醫療資源不足外，烏克蘭社會過去也不重視心理健康。即使隨著現代有越來越多人重視心理健康，部分非營利組織也配備了處理這些問題的能力。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。