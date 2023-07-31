迷幻藥復興：裸蓋菇素、搖頭丸醫療合法化，對治療憂鬱、焦慮或成癮真的有效嗎？
我們想讓你知道的是
無論你是對迷幻藥躍躍欲試或是深表擔憂，民眾對該藥物的擴大接觸都將是一場難得的經驗。未來，若迷幻藥服用後的健康得以被確保、風險也能進一步降低，迷幻藥或許將不再侷限於實驗室和精神病學研究中，而是作為一種奇異、迷人，雖然時有風險卻意義深遠的神奇藥水，存在於我們的生活中。
文：黃皓筠
如LSD（麥角二乙胺）、裸蓋菇素（一種在蘑菇中發現的活性成分）、MDMA（俗稱搖頭丸）等迷幻藥物，由於長期受到法律及社會汙名的阻礙，在治療心理健康問題時一直備受限制。不過受到近年來「迷幻藥復興（psychedelic renaissance）」的影響，人們的興趣逐漸重新燃起，這類以往讓人覺得邪門的藥物，目前也正在被試驗成為治療憂鬱症等疾病的藥物。
根據《Vox》，幾千年來，迷幻藥大多時候都被視為一種神聖、具儀式性的植物型藥物，直到1960年代，迷幻藥開始成為一種美國文化。
對於大多數人來說，一想到LSD，腦海中或許會浮現出非常具體的美學影像：充滿迷幻色彩的粉橙色漩渦，身體赤裸頭戴鮮花的人，扭曲、重疊的身影。1970年代，這種使人瘋狂的藥物在美國尼克森（Richard M. Nixon）政府的宣布下，成為非法藥物。而今，隨著新一代研究人員做出的研究，迷幻藥被視為遏制精神疾病病例上升的得力助手，讓迷幻藥的大門再次敞開。
目前，美國各地投入於迷幻藥研究及合法化的資金正在增加，光是今（2023）年一月，就有7個州提出迷幻藥法案，內容從去罪化、監督成人用量到精神病治療皆囊括其中。其他國家如澳洲，則是第一個將裸蓋菇素和搖頭丸合法化，作為精神科處方藥物的國家。另外，美國食藥署也有可能在今年年底批准MDMA作為治療用途。
雖然世界衛生組織曾經在其精神健康報告中稱，當前針對精神疾病的干預措施不足且不充分，而使用迷幻藥投入治療也誠然是一個重要的轉折點，其發展潛力對人類帶來的影響仍是一項未知數。
迷幻藥一方面讓人感到好奇又畏懼的，是服用過後產生的迷幻體驗。在這場神奇旅程中，通常會出現恍忽、宗教狂喜、夢境，甚至是瀕死等不同感受。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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