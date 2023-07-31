TNL+ 2023/07/31,
醫療

迷幻藥復興：裸蓋菇素、搖頭丸醫療合法化，對治療憂鬱、焦慮或成癮真的有效嗎？

迷幻藥復興：裸蓋菇素、搖頭丸醫療合法化，對治療憂鬱、焦慮或成癮真的有效嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

無論你是對迷幻藥躍躍欲試或是深表擔憂，民眾對該藥物的擴大接觸都將是一場難得的經驗。未來，若迷幻藥服用後的健康得以被確保、風險也能進一步降低，迷幻藥或許將不再侷限於實驗室和精神病學研究中，而是作為一種奇異、迷人，雖然時有風險卻意義深遠的神奇藥水，存在於我們的生活中。

文：黃皓筠

如LSD（麥角二乙胺）、裸蓋菇素（一種在蘑菇中發現的活性成分）、MDMA（俗稱搖頭丸）等迷幻藥物，由於長期受到法律及社會汙名的阻礙，在治療心理健康問題時一直備受限制。不過受到近年來「迷幻藥復興（psychedelic renaissance）」的影響，人們的興趣逐漸重新燃起，這類以往讓人覺得邪門的藥物，目前也正在被試驗成為治療憂鬱症等疾病的藥物。

根據《Vox》，幾千年來，迷幻藥大多時候都被視為一種神聖、具儀式性的植物型藥物，直到1960年代，迷幻藥開始成為一種美國文化。

對於大多數人來說，一想到LSD，腦海中或許會浮現出非常具體的美學影像：充滿迷幻色彩的粉橙色漩渦，身體赤裸頭戴鮮花的人，扭曲、重疊的身影。1970年代，這種使人瘋狂的藥物在美國尼克森（Richard M. Nixon）政府的宣布下，成為非法藥物。而今，隨著新一代研究人員做出的研究，迷幻藥被視為遏制精神疾病病例上升的得力助手，讓迷幻藥的大門再次敞開。

目前，美國各地投入於迷幻藥研究合法化的資金正在增加，光是今（2023）年一月，就有7個州提出迷幻藥法案，內容從去罪化、監督成人用量到精神病治療皆囊括其中。其他國家如澳洲，則是第一個將裸蓋菇素和搖頭丸合法化，作為精神科處方藥物的國家。另外，美國食藥署也有可能在今年年底批准MDMA作為治療用途。

雖然世界衛生組織曾經在其精神健康報告中稱，當前針對精神疾病的干預措施不足且不充分，而使用迷幻藥投入治療也誠然是一個重要的轉折點，其發展潛力對人類帶來的影響仍是一項未知數。

迷幻藥一方面讓人感到好奇又畏懼的，是服用過後產生的迷幻體驗。在這場神奇旅程中，通常會出現恍忽、宗教狂喜、夢境，甚至是瀕死等不同感受。

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