2023/07/31,
運動

U12世界盃：高聖凱投打俱佳轟出2分砲，台灣隊擊敗墨西哥拿下2連勝

U12世界盃：高聖凱投打俱佳轟出2分砲，台灣隊擊敗墨西哥拿下2連勝
2023第7屆U12世界盃棒球賽持續展開，台灣隊30日交 手墨西哥隊，「台灣隊長」高聖凱（圖）投打俱佳。Photo Credit: 世界棒壘球總會提供 via 中央社

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高聖凱昨天總計投3局被敲1支安打，投出1次保送、3次三振，失掉1分，無關勝敗，田君翰、林定緯、林品佑依序登板，僅林定緯再掉2分，包括5局下被敲出陽春砲，台灣隊順利拿下比賽勝利，田君翰是勝投。

（中央社）U12世界盃棒球賽台灣隊昨（30）日與墨西哥隊交手，台灣隊攻勢集中在後半段，「台灣隊長」高聖凱敲出本屆台灣隊首轟，超前比數2分砲，後援投手林品佑穩守，率隊以5比3拿下預賽2連勝。

U12世界盃棒球賽台灣隊前天延長賽靠著再見安打擊敗日本隊、士氣大振，昨天在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場與墨西哥隊交手、延續搶勝氣勢。

台灣隊派出來自花蓮太巴塱國小的高聖凱擔任先發投手，高聖凱首局讓打者3上3下，2局下1人出局後投出四壞保送、捕逸讓跑者上到二壘，再被敲出安打，接著奧爾特加（Maximiliano Ortega）敲出滾地球，野手選擇讓墨西哥隊跑回1分。

台灣隊前3局都有攻占上得點圈，但沒能拿下分數，直到4局上邱亞恩率先敲出安打，靠著犧牲觸擊上到二壘，王聖穰延續昨天好手感，敲出內野安打，幫助球隊送回追平分。

U12世界盃棒球賽 王聖穰送回追平分開心慶祝
Photo Credit: 世界棒壘球總會提供 via 中央社
2023第7屆U12世界盃棒球賽持續在台南展開，台灣隊30日與墨西哥隊交手，比賽4局上半，台灣小將王聖穰（左2）為隊送回追平分，上壘後開心慶祝。
高聖凱2分砲 U12世界盃台灣2連勝
Photo Credit: 世界棒壘球總會提供 via 中央社
2023第7屆U12世界盃棒球賽持續展開，台灣隊30日交手墨西哥隊，「台灣隊長」高聖凱（圖）投打俱佳， 5局上敲出超前比數2分砲，率隊終場以5比3拿下預賽 2連勝。

台灣隊5局上攻勢再起，1人出局後黃譯皜跑出內野安打，高聖凱開轟，敲出左外野方向2分砲，一棒幫助球隊超前比數。

台灣隊6局上再展現腳程優勢，王羽翔、羅浩翰接連敲出安打，鄭奇恩觸擊點出內野安打，一棒送回2分，幫助球隊拉開領先差距。

台灣隊6局下再遇到危機，墨西哥隊靠著接連安打、保送、高飛犧牲打跑回1分，2人出局後比賽因雨暫停將近3小時，恢復比賽後，台灣隊後援投手林品佑穩穩抓下最後出局數、幫助球隊守住勝利。

高聖凱昨天總計投3局被敲1支安打，投出1次保送、3次三振，失掉1分，無關勝敗，田君翰、林定緯、林品佑依序登板，僅林定緯再掉2分，包括5局下被敲出陽春砲，台灣隊順利拿下比賽勝利，田君翰是勝投。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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