印尼峇里島成為俄烏公民避戰地：烏克蘭社群呼籲台灣人要做好準備，千萬別覺得戰爭不會發生
我們想讓你知道的是
漢娜描述，烏克蘭現在每天都有人因戰爭死亡，已經成爲新的常態，「但這一點都不正常」。漢娜想對台灣人說：「請為戰爭做好準備」。她更明確建議台灣人，必須隨時準備充足的現金、藥品及護照等重要文件，「戰爭剛爆發的前幾天，大家都會去超市和藥局買各種藥，很快就會被搶購一空」。
文：李宗憲（中央社記者）
峇里島在俄烏戰爭爆發後成為俄烏公民的避戰地，從去年至今年5月，已有超過13萬名俄羅斯人、2萬名烏克蘭人入境峇里島，一度引發當地反俄情緒。逃離烽火前線的兩群異鄉人間，隱現難以跨越的無形高牆。
抵達峇里島後，映入眼簾的幾乎是西方遊客，這座熱帶島嶼終於揮別疫情，再次充滿活力。島上的酒吧、咖啡廳和餐廳座無虛席，陽光、沙灘和椰子樹展現出度假勝地的愜意風情。
到達峇里島時，我的通訊軟體跳出通知，顯示峇里島上烏克蘭社群的德米特羅（Dmytro）提供烏克蘭人的聚會資訊，並同意我到場採訪。這也將我拉回現實，此行採訪任務是要關注因俄烏戰爭而遠離家鄉來到峇里島的俄烏公民。
採訪前，我發現要找到能以英文溝通且願意面對鏡頭受訪的俄羅斯人極為困難，前後至少聯繫超過10人都遭婉拒，最後只有在戰爭前就移居峇里島的俄羅斯人佐瑞列夫（Alexander Zorilov）同意受訪，卻因不符合採訪主題而又請他協助引薦其他人。
不過，新聞工作很多時候得靠運氣，雖然已經確定了有俄國的受訪者，我仍到有「俄國村」之稱的帕克園區（Parq）碰碰運氣，希望採訪住在裡面的俄羅斯人。
或許是華人臉孔顯得突兀，帕克園區餐廳的客人大多表情嚴肅，臉上像是寫有「請勿靠近」，感覺很難親近。所幸，有一名育有3子的俄羅斯父親願意匿名受訪。
其他國家的媒體也遇到類似情況，據他們透露，在峇里島要找到俄羅斯人採訪真的很困難。佐瑞列夫解釋，俄羅斯人的民族特性較為封閉，情感較為保留，就連他自己和島上的其他俄羅斯人都很難太親近，因為「很多人會害怕，不願分享，人與人間會保持距離」。
這樣的不信任感，讓我聯想到中國社會的舉報制度，導致人與人之間失去信任。對執政當局而言，多少能提防人民自我團結意識，某方面也強化威權政府的統治。
我猜測，俄羅斯政府或許也採取同樣做法，在我採訪移居峇里島的俄羅斯人的過程，明顯感受到他們的害怕。特別是持反戰立場，或反對政府的俄羅斯人，明確跟我說，他們擔心「回國後可能遭政府報復」。
俄羅斯人彼此不信任，也使得他們在峇里島無法組織成強大的社群，就連住在「俄國村」的俄羅斯人與家鄉的鄰居也少有緊密連結。
與俄羅斯人不同，在峇里島的烏克蘭社群，帶給我截然不同的感受。採訪他們聚會的這一天，一到現場就能感受輕鬆氣氛，烏克蘭人極為友善，特別是聽到我來自台灣，似乎增添一股親切感，突然有不少人要求受訪。
移居峇里島的烏克蘭人對台熟悉，也知國際媒體常拿烏克蘭與台灣類比。他們也對台海情勢感到憂心，在聚會時會討論中國與台灣議題，不時能聽到「台灣」2字。
今年5月從基輔搬至峇里島的漢娜（Hanna）說：「戰爭非常可怕，那是很糟的情況。我希望台灣人永遠不會知道戰爭是什麼感受。」
漢娜描述，烏克蘭現在每天都有人因戰爭死亡，已經成爲新的常態，「但這一點都不正常」。
她說，俄羅斯入侵烏克蘭前，大家都以為戰爭很遙遠不會發生，每個人都有對未來的規劃，一切美好且充滿希望，「但戰爭爆發了，證明它真的會發生，因此我們必須做好準備」。
漢娜想對台灣人說：「請為戰爭做好準備」。
她更明確建議台灣人，必須隨時準備充足的現金、藥品及護照等重要文件，「戰爭剛爆發的前幾天，大家都會去超市和藥局買各種藥，很快就會被搶購一空」。
漢娜還提到美國，她說，美國在這場戰事中給予烏克蘭很多幫助，她希望台海若真的開戰，美國也會出手幫助台灣。
身為峇里島烏克蘭社群主要領導人物的德米特羅常代表烏克蘭社群接受媒體採訪，但這是他第一次被問及有關台灣的議題。他知道台灣與中國的關係，也呼籲台灣人要做好準備，千萬別覺得戰爭不會發生。
他說：「不要覺得不可能（戰爭），任何事情都有可能發生，我從新聞報導看到以前住過的城市被摧毀，到現在還是不敢相信。」
德米特羅強調，每個國家和每位公民，都應該有自主決定權，不需要聽別人的，無論現在或未來，都應該為任何可能做好準備。
剛把母親從烏克蘭接到峇里島生活的瑪卡妮特（Oleksandra Makharynets）對台海議題不清楚，她只希望台灣人「永遠不用體會戰爭為何，因為那真的非常可怕」。
作為俄烏戰事中被視為侵略者的俄羅斯人，佐瑞列夫認為，所有戰爭都有政治考量，但最終受苦的都是平民。
他說：「俄烏戰爭爆發後，發現政治力量比宗教、信仰和普世價值都還要強大，很多看似愚笨的事情發生，都是出自政治考量。兩方都製造出敵人，而有敵人就會有衝突，但我不知道為何要戰。」
關於俄烏戰事，他不理解為何俄羅斯執意要攻打烏克蘭，若是為了領土，俄羅斯地廣人稀，根本不需要再有更多土地，因此「一切都是政治考量」。
雖然不是政治專家，但佐瑞列夫緊盯台海情勢，他說：「我相信中國人是有智慧解決問題，從歷史看來，中國不會想要有衝突，它若只是要（台灣的）土地，應會找到更好的方法，因中國政體不會改變，有的是時間。」
他希望台灣與中國在事情沒有更惡化前，能找到解決方法。但他也坦承，作為一般老百姓，也不知道能做些什麼。佐瑞列夫的這席話，某種程度也反映小百姓在地緣政治衝突下心有餘而力不足的無奈。
今年25歲的羅曼（Rameo）是我在民宿巧遇的俄羅斯3D藝術家，他對台海議題不熟悉，但反對任何戰爭。他說：「我沒有在台灣與中國住過，也不懂台海議題，我只希望不要開戰。」
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航