2023/07/31,
國際

土耳其促瑞典採具體作為防古蘭經焚燒事件，丹麥外長尋求法律手段阻止

土耳其促瑞典採具體作為防古蘭經焚燒事件，丹麥外長尋求法律手段阻止
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

丹麥政府將設法「找到法律工具」，讓當局能夠阻止民眾在外國駐丹麥大使館前方焚燒可蘭經。丹麥和瑞典近數週以來發生焚燒或毀損可蘭經的反伊斯蘭抗議活動，使得全球穆斯林遭到冒犯，兩國因此成為眾矢之的。兩個國家都對焚燒可蘭經行徑予以譴責，但也強調，根據保護言論自由的規範，無法予以阻止。

土耳其促瑞典，採具體作為阻古蘭經焚燒事件

（中央社）土耳其外交部消息人士指出，外長費丹（Hakan Fidan）昨天敦促瑞典採取具體作為，防止再有焚燒古蘭經情事發生。

《路透社》報導，消息人士指出，費丹在電話中告訴瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom），拿言論自由作藉口而繼續這種「惡劣行徑」，這令人無法接受。

該消息人士表示，費丹和比爾史特龍也就瑞典的北大西洋公約組織（NATO）軍事同盟入會案進行商討。

丹麥外長：尋求法律手段阻止焚燒古蘭經

（中央社）丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）昨（30）日告訴《丹麥廣播公司》（DR），政府將會設法「找到法律工具」，讓當局能夠阻止民眾在外國駐丹麥大使館前方焚燒古蘭經。

《路透社》報導，拉斯穆森另外在聲明中指出：「少數人的焚燒（古蘭經）作法是嚴重冒犯的魯莽行徑。相關個人不代表建立丹麥社會的價值觀。」

「因此丹麥政府將研議在特殊情況下進行干預的可能性，例如冒犯其他國家、文化、宗教，以及可能對丹麥造成重大負面後果，尤其是在安全上。」

丹麥和瑞典近數週以來發生焚燒或毀損古蘭經的反伊斯蘭抗議活動，使得全球穆斯林遭到冒犯，兩國因此成為眾矢之的。

兩個國家都對焚燒古蘭經行徑予以譴責，但也強調，根據保護言論自由的規範，無法予以阻止。

拉斯穆森在聲明中還表示，不管採取何種措施，「當然都必須在受到憲法保障言論自由的框架之下，而且會以不改變丹麥言論自由範圍非常廣泛的方式進行」。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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