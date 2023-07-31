齊齊哈爾中學坍塌意外釀11死，中國網路悲憤情緒蔓延，社群平台加強審查言論
我們想讓你知道的是
曾任中國教育部發言人、以敢言著稱的王旭明29日中午在微博發文指出，今天的學校為什麼發生諸如學生自殺、溺亡、猝死和各類非正常死亡後，學校「捂著蓋著不說，連最起碼的對逝者的尊重和紀念、緬懷都沒有。」平日裡風光無限的校長們和吆五喝六的老師們，好像突然人間蒸發，或者集體失語，怎麼了這是？
齊齊哈爾校園11死事故悲憤情緒蔓延，社群平台審查言論
（中央社）黑龍江省齊齊哈爾市第34中學的體育館23日發生坍塌事故，造成11名師生罹難。這起事件在中國網路上引起不少悲憤情緒，隨後社群平台加強審查，部分話題、貼文與圖片已被屏蔽或刪除。
《美國之音》報導，在坍塌事故發生後，多部與罹難學生家長陳述自身遭遇，或是和政府官員對質的影片在微博、微信等社群平台上流傳。
一名家長在影片中表示，政府派員警監視受害學生的家長，卻沒有派人向家長說明和通報現場搜救行動的進展，以及他們孩子的安危情況；另一位被要求要簽字才能看孩子遺體的家長在影片中質問官員「我不簽字，都不讓我看孩子，我家孩子13歲，你家孩子多大？」
這些家長的遭遇引起大量網友的關注與同情，許多人對齊齊哈爾當地政府在這件事上表現出的冷漠和官僚作風感到憤怒，並在社群平台上以「齊齊哈爾34中體育館坍塌11人死亡」等相關標籤發起討論話題。
據報導，事發後的一到兩天內，多個與齊齊哈爾事故有關的話題登上了微博的熱搜，甚至中國官媒也快速對此表態，「不要每次都等到無辜群眾遇難之後，檢查者才意識到生命的寶貴，更不要等輿論怒火滔天時，再把安全檢查當成平息憤怒的工具。」
接下來幾天，雖然仍有不少網友談論此事，然而有關這起事故的討論話題卻逐漸從微博等社群平台上消失。
報導提到，包括「齊齊哈爾34中體育館坍塌11人死亡」、「齊齊哈爾塌陷事故家長怒斥醫院不准認屍」、「齊齊哈爾34中前悼念的花海」等話題的搜尋結果全部出現「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示。」
截至29日上午，微博熱搜榜上已經沒有任何一個與這起事件有關的話題。
綜合媒體報導，事件發生時，女子排球校隊正在體育館內訓練，當時館內共有19人，其中4人自行脫險，15人被困，最終確認有11人死亡。
在輿論壓力下，齊齊哈爾市官方24日晚間召開記者會，中共齊齊哈爾市委書記、市長沈宏宇說，這是齊齊哈爾近年來最為嚴重的安全事故，「我們深感痛心、深感自責」，並向遇難者表示沉重哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬和社會各界表示歉意。
齊齊哈爾事件輿情發酵，前官員質疑球賽全場致哀
齊齊哈爾三十四中學體育館坍塌造成11人死亡，中國官方雖全力維穩，但輿情仍在發酵。其中，前中國教育部發言人王旭明公開質疑校方連最起碼對逝者的紀念都沒有後，校方隨即發表悼詞，但仍遭大批民眾責難。
此外，29日晚間在黑龍江省會哈爾濱舉辦的中甲足球賽，對戰的黑龍江冰城隊和南京城市隊員及觀眾，先後採取以手指天及合唱等方式，悼念罹難學生。
綜合中國及海外網路訊息，曾任中國教育部發言人、以敢言著稱的王旭明29日中午在微博發文指出，有人指齊齊哈爾三十四中門前的鮮花「集成了中國迄今最大的一片哀思地」。但他的問題是，為什麼鮮花不能放進校內？為什麼校領導班子和老師們不能佩戴白花列隊校園，向孩子們致以哀思？「我們的學校現在都變成什麼樣子了？」
王旭明說，今天的學校為什麼發生諸如學生自殺、溺亡、猝死和各類非正常死亡後，學校「捂著蓋著不說，連最起碼的對逝者的尊重和紀念、緬懷都沒有。」平日裡風光無限的校長們和吆五喝六的老師們，好像突然人間蒸發，或者集體失語，怎麼了這是？
他提到，各級各類學校對古之聖賢和近當代英雄烈士都普遍給予重視，這當然是對的；然而對身邊人的離去普遍給予漠視，這當然是不對的。這「一重視、一漠視」表現出當下不少學校，尤其局長、校長們「以人為本」的觀念根本沒有，總體來看文化品位和素質不高，甚至很低。
王旭明指出，校園為什麼放不下花圈？為什麼齊齊哈爾全城人民送別遇難者，學校卻不送，連一路走好都不說？這是什麼教育局和學校？可以肯定地回答：不是好教育局和好學校；這是什麼校長、局長，可以肯定地回答：不是好校長、好局長！原因只有一個：「與人民對著幹」。
這篇貼文發出後，引起眾多中國網友共鳴，除了表達同意，更將矛頭指向齊齊哈爾三十四中。為此，校方在29日晚間在微博發出悼文，內容提到「天地共悲，師生同泣」、「你們的模樣，留在愛你們的親人、師長、同學心中」、「我們悲痛萬分，含淚相送；我們沉痛哀悼，深切緬懷」等。
但許多中國網友並不領情，紛紛指責校方「假模假樣」、「這麼多天幹嘛去了」、「挨罵了才發個悼文，有誠意嗎」、「看似溫情，骨子裡透著冷血」等。
此外，同在29日晚間，在哈爾濱國際會展中心體育場舉行的中國足球協會甲級聯賽，由地主隊黑龍江冰城隊出戰南京城市隊。為表達哀悼，這場比賽賽前的宣傳海報也改以黑白色調刊印。
開賽後，冰城隊在第35分鐘踢進第1球，球員們紛紛高舉雙手，並以食指指天，這時全場觀眾一同起立，也以雙手食指指天，表達對齊齊哈爾三十四中罹難者的哀悼。到比賽結束，球員更與所有觀眾一齊高唱英文老歌Red River Valley，以表達哀悼。
知名推特帳號「李老師不是你老師」引述網友透露，原本黑龍江球迷組織想帶領全場觀眾默哀，但球迷組織和球隊賽前就「遭到約談」，最後沒有執行。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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