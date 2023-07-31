齊齊哈爾中學坍塌意外釀11死，中國網路悲憤情緒蔓延，社群平台加強審查言論

齊齊哈爾校園11死事故悲憤情緒蔓延，社群平台審查言論

（中央社）黑龍江省齊齊哈爾市第34中學的體育館23日發生坍塌事故，造成11名師生罹難。這起事件在中國網路上引起不少悲憤情緒，隨後社群平台加強審查，部分話題、貼文與圖片已被屏蔽或刪除。

《美國之音》報導，在坍塌事故發生後，多部與罹難學生家長陳述自身遭遇，或是和政府官員對質的影片在微博、微信等社群平台上流傳。

一名家長在影片中表示，政府派員警監視受害學生的家長，卻沒有派人向家長說明和通報現場搜救行動的進展，以及他們孩子的安危情況；另一位被要求要簽字才能看孩子遺體的家長在影片中質問官員「我不簽字，都不讓我看孩子，我家孩子13歲，你家孩子多大？」

這些家長的遭遇引起大量網友的關注與同情，許多人對齊齊哈爾當地政府在這件事上表現出的冷漠和官僚作風感到憤怒，並在社群平台上以「齊齊哈爾34中體育館坍塌11人死亡」等相關標籤發起討論話題。

據報導，事發後的一到兩天內，多個與齊齊哈爾事故有關的話題登上了微博的熱搜，甚至中國官媒也快速對此表態，「不要每次都等到無辜群眾遇難之後，檢查者才意識到生命的寶貴，更不要等輿論怒火滔天時，再把安全檢查當成平息憤怒的工具。」

接下來幾天，雖然仍有不少網友談論此事，然而有關這起事故的討論話題卻逐漸從微博等社群平台上消失。

報導提到，包括「齊齊哈爾34中體育館坍塌11人死亡」、「齊齊哈爾塌陷事故家長怒斥醫院不准認屍」、「齊齊哈爾34中前悼念的花海」等話題的搜尋結果全部出現「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示。」

截至29日上午，微博熱搜榜上已經沒有任何一個與這起事件有關的話題。

綜合媒體報導，事件發生時，女子排球校隊正在體育館內訓練，當時館內共有19人，其中4人自行脫險，15人被困，最終確認有11人死亡。

在輿論壓力下，齊齊哈爾市官方24日晚間召開記者會，中共齊齊哈爾市委書記、市長沈宏宇說，這是齊齊哈爾近年來最為嚴重的安全事故，「我們深感痛心、深感自責」，並向遇難者表示沉重哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬和社會各界表示歉意。

齊齊哈爾事件輿情發酵，前官員質疑球賽全場致哀

齊齊哈爾三十四中學體育館坍塌造成11人死亡，中國官方雖全力維穩，但輿情仍在發酵。其中，前中國教育部發言人王旭明公開質疑校方連最起碼對逝者的紀念都沒有後，校方隨即發表悼詞，但仍遭大批民眾責難。

此外，29日晚間在黑龍江省會哈爾濱舉辦的中甲足球賽，對戰的黑龍江冰城隊和南京城市隊員及觀眾，先後採取以手指天及合唱等方式，悼念罹難學生。

綜合中國及海外網路訊息，曾任中國教育部發言人、以敢言著稱的王旭明29日中午在微博發文指出，有人指齊齊哈爾三十四中門前的鮮花「集成了中國迄今最大的一片哀思地」。但他的問題是，為什麼鮮花不能放進校內？為什麼校領導班子和老師們不能佩戴白花列隊校園，向孩子們致以哀思？「我們的學校現在都變成什麼樣子了？」

王旭明說，今天的學校為什麼發生諸如學生自殺、溺亡、猝死和各類非正常死亡後，學校「捂著蓋著不說，連最起碼的對逝者的尊重和紀念、緬懷都沒有。」平日裡風光無限的校長們和吆五喝六的老師們，好像突然人間蒸發，或者集體失語，怎麼了這是？

他提到，各級各類學校對古之聖賢和近當代英雄烈士都普遍給予重視，這當然是對的；然而對身邊人的離去普遍給予漠視，這當然是不對的。這「一重視、一漠視」表現出當下不少學校，尤其局長、校長們「以人為本」的觀念根本沒有，總體來看文化品位和素質不高，甚至很低。

王旭明指出，校園為什麼放不下花圈？為什麼齊齊哈爾全城人民送別遇難者，學校卻不送，連一路走好都不說？這是什麼教育局和學校？可以肯定地回答：不是好教育局和好學校；這是什麼校長、局長，可以肯定地回答：不是好校長、好局長！原因只有一個：「與人民對著幹」。

這篇貼文發出後，引起眾多中國網友共鳴，除了表達同意，更將矛頭指向齊齊哈爾三十四中。為此，校方在29日晚間在微博發出悼文，內容提到「天地共悲，師生同泣」、「你們的模樣，留在愛你們的親人、師長、同學心中」、「我們悲痛萬分，含淚相送；我們沉痛哀悼，深切緬懷」等。

但許多中國網友並不領情，紛紛指責校方「假模假樣」、「這麼多天幹嘛去了」、「挨罵了才發個悼文，有誠意嗎」、「看似溫情，骨子裡透著冷血」等。

此外，同在29日晚間，在哈爾濱國際會展中心體育場舉行的中國足球協會甲級聯賽，由地主隊黑龍江冰城隊出戰南京城市隊。為表達哀悼，這場比賽賽前的宣傳海報也改以黑白色調刊印。

開賽後，冰城隊在第35分鐘踢進第1球，球員們紛紛高舉雙手，並以食指指天，這時全場觀眾一同起立，也以雙手食指指天，表達對齊齊哈爾三十四中罹難者的哀悼。到比賽結束，球員更與所有觀眾一齊高唱英文老歌Red River Valley，以表達哀悼。

知名推特帳號「李老師不是你老師」引述網友透露，原本黑龍江球迷組織想帶領全場觀眾默哀，但球迷組織和球隊賽前就「遭到約談」，最後沒有執行。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航