2023/07/31,
歐洲

塞納河畔570個書攤因巴黎奧運被迫搬遷，嘆城市特色將被抹去

塞納河畔570個書攤因巴黎奧運被迫搬遷，嘆城市特色將被抹去
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

巴黎舊書攤文化協會主席卡萊（Jerome Callais）說：「觀光客來逛書攤，就像去看艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、聖母院（Notre-Dame）一樣，（但）他們卻想在一場介紹巴黎特色的儀式中把我們給隱藏起來。」巴黎警方在聲明中表示，他們告知書商，這些攤位位在開幕式的維安保護範圍內，在「顯而易見的安全因素下」需要將其移除。

（中央社）法國巴黎塞納河沿岸的書攤攤商擔心，2024年奧運恐將抹去這個城市的一大特點，因為地方當局告訴他們，出於安全考量，他們將不得不為了奧運開幕式而要求他們搬遷。

路透社報導，根據巴黎當局的資料，約有570個知名、老舊的書攤攤位需要搬遷，幾乎占了河畔書攤總數的60％。

巴黎舊書攤文化協會主席卡萊（Jerome Callais）說：「觀光客來逛書攤，就像去看艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、聖母院（Notre-Dame）一樣，（但）他們卻想在一場介紹巴黎特色的儀式中把我們給隱藏起來。」

巴黎警方在聲明中表示，他們告知書商，這些攤位位在開幕式的維安保護範圍內，在「顯而易見的安全因素下」需要將其移除。

2024巴黎奧運組委會估計，開幕式當天將至少有60萬人到場觀看運動員和代表團成員坐船航行塞納河（Seine River）入場，這是奧運史上第一次民眾不必買票進體育場，而是在公開區域免費觀看盛會。

法國政府正在制訂計畫確保活動安全無虞，並為此部署3萬5000名安全人員及部隊。

但書商阿比德（Albert Abid）覺得他和其他同業被排除在這場慶典外，並擔心自己百年歷史的木頭攤位會在這樣的過程中遭到損害。

在塞納河畔經營書攤10年、店內有約100到150本藏書的阿比德說：「（木頭攤子）非常脆弱……我們的攤位無法承受這番操作，書商的士氣也大受影響。」

巴黎當局在聲明中表示，他們曾於這個月初與書商開會，並提供支付搬遷攤位所需的費用，若發生損害，也將負擔後續維修款項，而他們把那稱之為「翻新」。

當局說：「這次翻新會是奧運遺產的一部份，將有助於支持塞納河畔書商申請案，獲聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）認定為無形文化遺產。 」

目前還不確定塞納河畔書商搬離原址的時間是僅限於開幕式，還是整個奧運期間，但市府邀請攤商於奧運期間遷至塞納河附近一處文學街區上特別設置的「書商村」。

然而，巴黎舊書攤文化協會主席卡萊表示，選在巴士底（Bastille）廣場的建議並非可行的解決之道，且當局沒有提出其他補償方案。

他說：「沒有人會去那個市場的。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。