塞納河畔570個書攤因巴黎奧運被迫搬遷，嘆城市特色將被抹去
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巴黎舊書攤文化協會主席卡萊（Jerome Callais）說：「觀光客來逛書攤，就像去看艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、聖母院（Notre-Dame）一樣，（但）他們卻想在一場介紹巴黎特色的儀式中把我們給隱藏起來。」巴黎警方在聲明中表示，他們告知書商，這些攤位位在開幕式的維安保護範圍內，在「顯而易見的安全因素下」需要將其移除。
（中央社）法國巴黎塞納河沿岸的書攤攤商擔心，2024年奧運恐將抹去這個城市的一大特點，因為地方當局告訴他們，出於安全考量，他們將不得不為了奧運開幕式而要求他們搬遷。
路透社報導，根據巴黎當局的資料，約有570個知名、老舊的書攤攤位需要搬遷，幾乎占了河畔書攤總數的60％。
巴黎舊書攤文化協會主席卡萊（Jerome Callais）說：「觀光客來逛書攤，就像去看艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、聖母院（Notre-Dame）一樣，（但）他們卻想在一場介紹巴黎特色的儀式中把我們給隱藏起來。」
巴黎警方在聲明中表示，他們告知書商，這些攤位位在開幕式的維安保護範圍內，在「顯而易見的安全因素下」需要將其移除。
2024巴黎奧運組委會估計，開幕式當天將至少有60萬人到場觀看運動員和代表團成員坐船航行塞納河（Seine River）入場，這是奧運史上第一次民眾不必買票進體育場，而是在公開區域免費觀看盛會。
法國政府正在制訂計畫確保活動安全無虞，並為此部署3萬5000名安全人員及部隊。
但書商阿比德（Albert Abid）覺得他和其他同業被排除在這場慶典外，並擔心自己百年歷史的木頭攤位會在這樣的過程中遭到損害。
在塞納河畔經營書攤10年、店內有約100到150本藏書的阿比德說：「（木頭攤子）非常脆弱……我們的攤位無法承受這番操作，書商的士氣也大受影響。」
巴黎當局在聲明中表示，他們曾於這個月初與書商開會，並提供支付搬遷攤位所需的費用，若發生損害，也將負擔後續維修款項，而他們把那稱之為「翻新」。
當局說：「這次翻新會是奧運遺產的一部份，將有助於支持塞納河畔書商申請案，獲聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）認定為無形文化遺產。 」
目前還不確定塞納河畔書商搬離原址的時間是僅限於開幕式，還是整個奧運期間，但市府邀請攤商於奧運期間遷至塞納河附近一處文學街區上特別設置的「書商村」。
然而，巴黎舊書攤文化協會主席卡萊表示，選在巴士底（Bastille）廣場的建議並非可行的解決之道，且當局沒有提出其他補償方案。
他說：「沒有人會去那個市場的。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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