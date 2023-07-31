彰化縣議長謝典林宣布退出國民黨，郭台銘籲在野黨推動「主流民意大聯盟」

彰縣議長謝典林宣布退出國民黨：不讓人見縫插針

（中央社）彰化縣議會議長謝典林指出，面對明年總統大選，他認同必須團結所有力量，才能下架無能政府，不過卻變成同志間相猜忌的肅殺氣氛，為了不被有心人見縫插針，決定退出國民黨。

謝典林31日深夜在臉書貼文指出，他的爺爺謝言信一直是忠貞不二的中國國民黨黨員，小時候也常拉著他的手，講述中華民國發展脈絡，並提醒他們要將民眾權益當成最重要的事，他從擔任民意代表以來，一直將爺爺的囑咐放在心上。

謝典林說，面對明年的總統大選，他也相當認同必須團結所有力量，才能下架貪腐無能的政府，但局勢演變至今，卻變成同志間相互猜忌的肅殺氣氛。

他指出，議會是彰化最重要的民意機關，作為縣議會大家長，本著來者是客的立場，只要是關心地方發展的都是重要朋友，必然誠摯歡迎，而他每次接待重要貴賓，都提醒自己更要謹言慎行，任何一個動作都可能被過度解讀。

謝典林說，他很敬愛大姊謝衣鳯，而謝衣鳯身兼黨中央副秘書長及彰化縣黨部主委，也是立法委員，不捨許多重責大任壓在姊姊的肩膀上，他跟大姊是家人，但也是獨立個體，「我不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培我的國民黨」、「即日起退出中國國民黨」。

謝典林胞姊謝衣鳯是國民黨籍立法委員，身兼國民黨副秘書長、國民黨立法院黨團書記長以及國民黨彰化縣黨部主任委員。

而謝典林被外界視為「挺郭派」，支持鴻海集團創辦人郭台銘參選總統。郭台銘7月29日南下彰化北斗鎮，謝典林陪同郭台銘為無黨籍北斗鎮長候選人顏宏霖加油打氣。

至於謝衣鳯，除在國民黨總統參選人侯友宜南下彰化參訪時一路陪同外，在接受媒體聯訪時也強調，期盼郭台銘能在目前關鍵位置上發揮重要影響力，成為在野聯盟重要一分子，合作下架民進黨。

訪美前夕，郭台銘籲在野黨推動主流民意大聯盟

鴻海創辦人郭台銘30日表示，2024大選下架民進黨，才能讓台灣轉危為安，遺憾遲遲未見各在野黨的具體整合行動；他呼籲各在野黨，儘速推進「主流民意大聯盟」整合工作，回應基層民眾心聲，創造總統大選與立委選舉的雙贏。

郭台銘是否參選2024總統，動向備受關注。他30日啟程訪美展開和平之旅，並於30日下午在台北松山機場長榮商務航空中心外發表談話表示，這次去美國，除拜訪戰略學者及智庫朋友，同時也希望讓美國友人瞭解，台灣真正的主流民意是「要和平，不要戰爭」，台灣不希望變成下一個烏克蘭。

郭台銘指出，超過6成台灣選民認為，只有在2024年的大選，下架民進黨，才能讓台灣「轉危為安」。遺憾的是，目前在野各政黨，有的受制於既有的形式規則，有的陷於政治攻防的敵友誤判，除時常出現「網內互打」，更遲遲未見回應主流民意的具體整合行動。

郭台銘呼籲，不論是「非綠」或「在野」，各政黨領袖與先進前輩都能開大門走大路，儘速推進「主流民意大聯盟」整合工作，用具體的行動回應基層民眾的心聲，創造總統大選與立委選舉，母雞與小雞的雙贏。

郭台銘指出，過去這段時間，他是以「二次創業」精神來研究政策、學習政治，希望結合志同道合的朋友，一起將台灣從戰爭的邊緣，拉回到和平的道路上；這段過程，雖然遭受造謠抹黑、甚至攻訐謾罵，但守護台灣的責任心與使命感，驅使他全心投入、無怨無悔。

郭台銘說，他深信「一個人走的快，一群人走的遠」，相向同行的道路上，沒有那麼多的敵人。他參與的每個活動、提出的每個主張，都是在回應廣大的基層民意，為「主流民意大聯盟」厚植更廣泛社會基礎。

郭台銘指出，未來仍將深入基層「祈福之旅」，走遍台灣每一塊土地，投入他畢生累積的有形、無形資源，讓堅持「兩岸和平、經濟繁榮、政治清廉」的基層從政者，都可以不憂不懼的朝向成功勝選之路，大步邁進；「人同此心，心同此意」，讓大家一起用具體行動，促成主流民意的大團結、大勝利。

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