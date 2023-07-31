2023/07/31,
非洲

非洲領袖限尼日軍政府一週內交出權力，不排除動武；尼日民眾怒砸法使館高喊「法國滾蛋，俄國萬歲」

非洲領袖限尼日軍政府一週內交出權力，不排除動武；尼日民眾怒砸法使館高喊「法國滾蛋，俄國萬歲」
尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

15個成員國的西非經濟共同體可能如何動武，目前仍不得而知。西非經濟共同體同時對尼日和對軍政府領導人祭出金融制裁，凍結成員國與尼日之間的「所有商業和金融交易」。尼日總理馬哈馬杜（Ouhoumoudou Mahamadou）今天告訴《法國24台》，就經濟和社會層面而言，這項制裁將會是場「災難」。

非洲領袖限尼日軍政府一週內交出權力，不排除動武

（中央社）非洲國家領袖今（31）日給尼日軍政府一週的時間交出權力，否則可能動武，並對叛變者祭出金融制裁。充斥聖戰分子的沙赫爾地區再傳政變，對非洲大陸和西方都發出警報。

《法新社》報導，做為西方盟友的尼日民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）26日起遭到軍方挾持，這是數年以來第3場推翻沙赫爾地區（Sahel）領導人的政變。

沙赫爾地區介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，是一個從非洲東部延伸至西部的條狀地帶。

總統衛隊指揮官蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍28日自封為國家元首。

沙赫爾地區民選的總統和親西方領導人越來越少。當地自從2020年發生聖戰分子叛亂事件以來，已經在馬利和布吉納法索引發政變。

近日的政變發生後，尼日的前殖民統治者法國和歐洲聯盟已經暫停對尼日的安全合作和財政援助，美國也以可能停止援助提出警告。

西非經濟共同體（Economic Community of West African States）在奈及利亞召開緊急高峰會要求讓貝佐姆於一週內復位，否則將採取「所有措施」來恢復憲法秩序。

西非經濟共同體在聲明中指出：「這類措施可能包括為達成此一效果而動用武力。」這個區域集團並表示，西非經濟共同體的國防首長今天將進行會商。

奈及利亞總統、西非經濟共同體輪值主席提努布（Bola Tinubu）說：「我們沒有時間發出警訊……該是行動的時候了。」

15個成員國的西非經濟共同體可能如何動武，目前仍不得而知。這個集團去（2022）年同意創建一支區域性安全部隊，用以對聖戰分子進行干預並且防範軍事政變，但是還沒有提出與這支部隊有關的細節和經費來源。

西非經濟共同體同時對尼日和對軍政府領導人祭出金融制裁，凍結成員國與尼日之間的「所有商業和金融交易」。在聯合國的人類發展指數（Human Development Index）上往往敬陪末座的尼日是舉世最貧窮國家之一。

尼日總理馬哈馬杜（Ouhoumoudou Mahamadou）今天告訴《法國24台》（France 24），就經濟和社會層面而言，這項制裁將會是場「災難」。

尼日政變民眾怒砸法使館，高喊法國滾蛋俄羅斯萬歲

（中央社）尼日26日政變引發國際擔憂，法國立場尤為尷尬。今天軍方支持者發動示威，上千人包圍法國使館，高喊「法國滾蛋，俄國萬歲」。尼日反法情緒由來已久，除殖民歷史外，也與駐軍、資源有關。

尼日26日發生軍事政變，親西方的總統貝佐姆遭軍方挾持，自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼（Abdourahamane Tchiani）宣布自己是新國家領袖。國內局勢緊張，「西非經濟共同體」（ECOWAS）與國際社會都予以譴責。

然而在各國中，前殖民宗主國法國的處境最尷尬。今天上千名抗議人士包圍首都尼阿美（Niamey）的法國大使館，手持「法國滾蛋」、「俄國萬歲」標語。有人砸毀窗戶、縱火，也有人拆掉「法國駐尼日大使館」標示牌丟在地上踩踏，並換上俄羅斯與尼日的國旗。示威者展現對法國的敵意，要求國際軍隊撤出、遣回大使。

一名參與示威的青年伊布拉欣（Ibrahim）向《費加洛報》（Le Figaro）說：「尼日活在貝佐姆與（前總統）依蘇福（Mahamadou Issoufou）掌控下12年，是他們選擇延續法國殖民。現在是前進的時刻了。」

法國總統府隨即表示若有法國僑民被攻擊，法國將「以立即且強硬的方式回應」，重申不會容忍任何對法國與其利益的攻擊。外交部表示，尼日約有600名法僑。

法媒分析，尼日政變將對法國帶來4大衝擊，這也是除了殖民歷史恩怨之外反法情緒的主要來源：

1. 尼日是法國在沙赫爾反聖戰主義的中心

長久以來，尼日民眾一直存有對法國政策的敵意，2015年法國《查理週刊》刊登的先知穆罕默德嘲諷漫畫就掀起反基督教與反法暴動。今天策劃反法活動的民間團體M62，去（2022）年也曾組織抗議法國在境內軍事行動的示威。

和近年要求法國撤離的鄰國馬利、布吉納法索不同，過去尼日掌權者皆親西方，使得尼日成為法國與盟友在沙赫爾地區（Sahel）對抗聖戰組織威脅的最後一個據點，然而行動卻被當地民眾批評為毫無結果。

政變前巴黎在尼日部署1500名士兵、死神無人機（Reaper）與幻象戰機（Mirage）。如今，最後一個沙赫爾盟友恐將不復存在。

2. 尼日是西方國家移民政策的盟國

獨立記者兼作者卡拉約（Rémi Carayol）向《法國新聞台》（FranceInfo）表示，許多非洲難民都以尼日作為前往歐洲的中轉站。2015年起，尼日成為歐盟移民政策關鍵夥伴，協助西方國家打擊非法移民。

歐盟投資尼日管理非洲難民庇護申請。卡拉約分析，「把歐洲國界向南方外部化的策略能避免移民湧進歐洲海岸」。

3. 巴黎的經濟與能源利益

除安全議題外，法國在尼日也有經濟利益。尼日是全球第7大鈾生產國，鈾對核能發電極為關鍵。40年來，法國核能公司歐安諾（Orano）壟斷尼日的鈾開採，更把上噸重的放射性廢料暴露在空氣中，引發人民不滿。


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