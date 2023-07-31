防兒童溺水，日本民團籲家長：不要責罵弄丟拖鞋的孩子
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參與活動的小學四年級女童說，「即使重要的東西掉到水裡，但是水可能很深所以不會去撿，而且會穿好救生衣」。女童母親表示，「這項親子條約相當重要，如果夾腳拖被沖走，加上如果又是新買的鞋子，我也很可能會衝去撿。我覺得親子間不能不知道生命比夾腳拖更為重要」。
（中央社）日本正值夏天戲水旺季，由於過去經常發生兒童因撿拾被水沖走的夾腳拖溺水事件，日本一間非營利組織將7月30日定為「揮別夾腳拖日」，籲親子勿冒生命危險撿拾被沖走的物品。
日本放送協會（NHK）報導，大阪市非營利組織「兒童水上安全計畫」（AQUAkids safety project）發起「揮別夾腳拖」活動，呼籲民眾即使夾腳拖等物品被海水或河水沖走，也不要下水撿拾鞋子，並從2年前開始在網路上透過影片及漫畫推廣這個觀念。
「兒童水上安全計畫」負責人菅原繪美表示，兒童去追逐撿拾被沖走拖鞋的原因，包括從小被父母教導「不能弄丟東西」及擔心「弄丟東西會被責罵」等，所以家長的理解也很重要。
這間非營利組織為此製作「親子條約」，呼籲家長不要責罵弄丟拖鞋的孩子，並鼓勵家長跟小孩簽署這項約定。
「兒童水上安全計畫」官網所公布的親子條約內容為「我即使弄丟了拖鞋、帽子、玩具，為了保護自己的生命，不要去追著撿回來這些東西，就跟這些東西說拜拜」、「如果弄丟了這些東西，也請不要罵我」。
「兒童水上安全計畫」將7月30日定為「揮別夾腳拖日」、7月30日到8月5日為「揮別夾腳拖週」，同時舉辦線上推廣活動與講座。
參與活動的小學四年級女童說，「即使重要的東西掉到水裡，但是水可能很深所以不會去撿，而且會穿好救生衣」。
女童母親表示，「這項親子條約相當重要，如果夾腳拖被沖走，加上如果又是新買的鞋子，我也很可能會衝去撿。我覺得親子間不能不知道生命比夾腳拖更為重要」。
根據警察廳統計，2022年總共有26名國中以下兒童死於跟水有關的意外，而其中約42.3%的11人是在河川或海中戲水時發生。
另外，河川研究及教育機構「公益財團法人河川財團」分析過去20年河川意外中，許多案例是幼兒及小學生為了撿拾被沖走的球或夾腳拖等造成的溺水意外。
日本水難救濟會理事長遠山純司說，「事前做好充分準備很重要，希望大家銘記沒有一雙夾腳拖會比生命更重要，然後盡情享受河川與大海」。
遠山說，因為光線折射關係，水下有許多難以察覺的深水區及暗流，如果只顧著拚命追回被沖走的東西，會降低對暗流還有周遭環境的注意力，這種情況相當危險。
遠山建議家長讓小孩戲水時穿上比較難被沖走、包覆性強的拖鞋會比較安全。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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