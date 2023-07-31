2023/07/31,
中國

《紐約時報》：習近平治下的中國外交部，看似「戰狼」其實弱勢

《紐約時報》：習近平治下的中國外交部，看似「戰狼」其實弱勢
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

這篇文章指出，上述事跡讓秦剛去職一事增添了歐威爾式的色彩。這種抹掉一切的做法，讓人想起毛澤東時代，政敵會從照片上和官方文件中消失。而這也暗示，秦剛出乎意料地冒犯了中共領導層，而不是官方宣稱的「健康問題」。

（中央社）中國國務委員秦剛被免去外交部長職務，除了未能停止外界眾多疑問，且讓中國外交部面對問題時左支右絀。美媒認為，秦剛的去職，凸顯了中共總書記習近平大權獨攬下，中國外交部失去了政策能力且顯得軟弱。

《紐約時報》以「秦剛消失凸顯中國外交機構勢弱」為題發表文章指出，習近平是自毛澤東以來中國最強大的領導人，他將權力集中在自己手中，並使一個本已高度不透明體制的保密程度更強化，不管這給中國國際形象帶來什麼代價。

文章指出，中國外交部擔負著與外界溝通的任務，但在面對自家最高官員失蹤問題時的掙扎，凸顯了習近平領導下中國外交機構的軟弱。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）費和中國研究講座（Freeman Chair in China Studies）主任白明（Jude Blanchette）表示，在習近平時代大部分時間裡，中國外交部這個官僚機構已失去了影響外交政策的能力，有關台灣或美國等重大問題的決定，都是在黨內由習近平主導做出的。

白明直指，中國外交政策的基本參數相當固定，一次人事變動、尤其是秦剛的變動，不會改變政策方向，畢竟「秦剛不是季辛吉（Henry Kissinger，前美國國務卿）」。

中共中央外辦主任王毅接替秦剛，回任中國外長。文章認為，王毅雖是24名中共中央政治局委員之一，理應比歷任外長有更多機會接觸習近平。然而，這並不保證他對政策制定有更大的影響力。畢竟，外交政策的核心是習近平，不是中國外交官。

文章指出，有時候中國領導層發出的訊息是明確的。中國外交部近年來採取了被稱為「戰狼」外交的咄咄逼人做法，反映的是「領導人的治國風格」，習近平要求中國在全球舞台上有更「自信」、但有人稱之為「冒險」的表現。但其他時候，中國外交官就不得不猜測領導人的想法。

這篇文章提到，美中關係在習近平領導下，已降到幾十年來的最低點。他一直咄咄逼人地強調中國對台灣的主權主張，並在外界廣泛的批評下繼續堅定地支持俄羅斯，盡管俄羅斯入侵了烏克蘭。

文章說，秦剛被免職後，「極其怪誕」的跡象顯現在中國外交部的官網上。像是「外交部長」頁面一度只有「信息更新中……」的字樣，輸入秦剛的名字也一度搜索不到結果。而例行記者會上有關秦剛的問題，在文字實錄上都被省略。

這篇文章指出，上述事跡讓秦剛去職一事增添了歐威爾式的色彩。這種抹掉一切的做法，讓人想起毛澤東時代，政敵會從照片上和官方文件中消失。而這也暗示，秦剛出乎意料地冒犯了中共領導層，而不是官方宣稱的「健康問題」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。