《紐約時報》：習近平治下的中國外交部，看似「戰狼」其實弱勢
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這篇文章指出，上述事跡讓秦剛去職一事增添了歐威爾式的色彩。這種抹掉一切的做法，讓人想起毛澤東時代，政敵會從照片上和官方文件中消失。而這也暗示，秦剛出乎意料地冒犯了中共領導層，而不是官方宣稱的「健康問題」。
（中央社）中國國務委員秦剛被免去外交部長職務，除了未能停止外界眾多疑問，且讓中國外交部面對問題時左支右絀。美媒認為，秦剛的去職，凸顯了中共總書記習近平大權獨攬下，中國外交部失去了政策能力且顯得軟弱。
《紐約時報》以「秦剛消失凸顯中國外交機構勢弱」為題發表文章指出，習近平是自毛澤東以來中國最強大的領導人，他將權力集中在自己手中，並使一個本已高度不透明體制的保密程度更強化，不管這給中國國際形象帶來什麼代價。
文章指出，中國外交部擔負著與外界溝通的任務，但在面對自家最高官員失蹤問題時的掙扎，凸顯了習近平領導下中國外交機構的軟弱。
美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）費和中國研究講座（Freeman Chair in China Studies）主任白明（Jude Blanchette）表示，在習近平時代大部分時間裡，中國外交部這個官僚機構已失去了影響外交政策的能力，有關台灣或美國等重大問題的決定，都是在黨內由習近平主導做出的。
白明直指，中國外交政策的基本參數相當固定，一次人事變動、尤其是秦剛的變動，不會改變政策方向，畢竟「秦剛不是季辛吉（Henry Kissinger，前美國國務卿）」。
中共中央外辦主任王毅接替秦剛，回任中國外長。文章認為，王毅雖是24名中共中央政治局委員之一，理應比歷任外長有更多機會接觸習近平。然而，這並不保證他對政策制定有更大的影響力。畢竟，外交政策的核心是習近平，不是中國外交官。
文章指出，有時候中國領導層發出的訊息是明確的。中國外交部近年來採取了被稱為「戰狼」外交的咄咄逼人做法，反映的是「領導人的治國風格」，習近平要求中國在全球舞台上有更「自信」、但有人稱之為「冒險」的表現。但其他時候，中國外交官就不得不猜測領導人的想法。
這篇文章提到，美中關係在習近平領導下，已降到幾十年來的最低點。他一直咄咄逼人地強調中國對台灣的主權主張，並在外界廣泛的批評下繼續堅定地支持俄羅斯，盡管俄羅斯入侵了烏克蘭。
文章說，秦剛被免職後，「極其怪誕」的跡象顯現在中國外交部的官網上。像是「外交部長」頁面一度只有「信息更新中……」的字樣，輸入秦剛的名字也一度搜索不到結果。而例行記者會上有關秦剛的問題，在文字實錄上都被省略。
這篇文章指出，上述事跡讓秦剛去職一事增添了歐威爾式的色彩。這種抹掉一切的做法，讓人想起毛澤東時代，政敵會從照片上和官方文件中消失。而這也暗示，秦剛出乎意料地冒犯了中共領導層，而不是官方宣稱的「健康問題」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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