俄前總統：烏克蘭若反攻成功，俄將動用核武；基輔開始與華府諮商，加入北約前提供安全擔保

烏夜襲莫斯科後，澤倫斯基：戰爭正回到俄國土地上

（中央社）俄羅斯國防部表示，俄軍擊落3架攻擊莫斯科的烏克蘭無人機。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）30日警告，「戰爭」正逐漸回到俄羅斯國土上。

《法新社》報導，澤倫斯基走訪西部城巿伊凡諾－法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）時說：「漸漸地，戰爭正在回到俄羅斯國土上，回到具象徵意義的俄羅斯中樞和軍事基地上，這是一個難以避免、自然而且絕對公平的進程。」

他強調，「烏克蘭越來越強大了」，但也警告烏克蘭應該為冬季時能源基礎設施恐再遭攻擊作好準備。

「但是我們必須意識到，就跟去年一樣，俄羅斯恐怖分子今年冬天可能仍會攻擊我們的能源部門和關鍵設施。」

澤倫斯基表示，當局在伊凡諾－法蘭科夫斯克就因應「所有可能的情境」進行商討。

俄羅斯國防部表示，30日清晨在莫斯科上空擊落3架烏克蘭無人機。烏方攻擊行動造成兩棟辦公大樓受損，導致一座國際機場短暫關閉。

莫斯科當局30日另外表示，已經阻止烏克蘭企圖在晚間以25架無人機攻擊克里米亞（Crimea）的行動。俄羅斯於2014年併吞克里米亞半島。

莫斯科指責基輔最近對包括克里姆林宮和俄羅斯邊境城鎮發動一系列無人機攻擊，30日通報的攻擊是其中最新一波行動。

俄前總統：烏克蘭反攻若成功，俄將動用核武

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）時而引起各界對於烏克蘭戰局演變成核子衝突的恐懼，他30日又說，如果烏克蘭進行中的反攻取得成功，俄羅斯就必須使用核子武器。

《路透社》報導，現任俄羅斯聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席麥維德夫透過官方社群媒體帳號發布訊息稱，在這種情況下，俄羅斯將被迫依靠自身的核武原則。

俄羅斯聯邦安全會議主席由俄國總統普亭（Vladimir Putin）兼任。

麥維德夫表示：「試想，若北大西洋公約組織（NATO）支持的攻勢成功了，他們奪走我國部分領土，那麼我方將被迫依據俄羅斯總統的法令規則，動用核子武器。」

他還說：「屆時別無其他選項，所以我們的敵人應該祈禱我國戰士打勝仗。他們正在確保全球核武之火不被點燃。」

麥維德夫指的似乎是俄羅斯核武原則中提到的，若俄羅斯被敵方用常規武器侵略，威脅到俄羅斯國家存續，則可用核武因應。麥維德夫曾自稱是莫斯科當局立場最為鷹派的代表之一。

俄羅斯單方面併吞烏克蘭部分國土，並宣布納入俄國領土，此舉受到烏克蘭和西方多數國家譴責，目前烏克蘭正試圖奪回這些土地。

基輔宣布開始與華府諮商，加入北約前提供安全擔保

烏克蘭高階官員30日表示，本週將開始與美國進行諮商，討論華府於基輔完成加入北大西洋公約組織進程之前提供安全擔保。

路透社報導，七大工業國集團（G7）於本月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北大西洋公約組織高峰會後承諾為烏克蘭提供安全保障。烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）宣布將進行上述諮商。

葉爾馬克在加密通訊軟體Telegram上寫道：「我們本週將與美國展開會商。」

「對烏克蘭的安全擔保將會是確保烏克蘭防衛能力和未來阻止俄羅斯侵略的具體而且長期的義務。這些都將是明確擬定的模式和支持機制。」

他表示，相關擔保「於烏克蘭取得北大西洋公約組織會籍之前都有效」。

北約在維爾紐斯的峰會對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略提供支持，也有個別國家承諾對基輔額外提供武器，但因戰爭持續，峰會沒有訂定烏克蘭取得會籍的時間表。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航