俄前總統：烏克蘭若反攻成功，俄將動用核武；基輔開始與華府諮商，加入北約前提供安全擔保
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麥維德夫表示：「試想，若北大西洋公約組織支持的攻勢成功了，他們奪走我國部分領土，那麼我方將被迫依據俄羅斯總統的法令規則，動用核子武器。」麥維德夫指的似乎是俄羅斯核武原則中提到的，若俄羅斯被敵方用常規武器侵略，威脅到俄羅斯國家存續，則可用核武因應。麥維德夫曾自稱是莫斯科當局立場最為鷹派的代表之一。
烏夜襲莫斯科後，澤倫斯基：戰爭正回到俄國土地上
（中央社）俄羅斯國防部表示，俄軍擊落3架攻擊莫斯科的烏克蘭無人機。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）30日警告，「戰爭」正逐漸回到俄羅斯國土上。
《法新社》報導，澤倫斯基走訪西部城巿伊凡諾－法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）時說：「漸漸地，戰爭正在回到俄羅斯國土上，回到具象徵意義的俄羅斯中樞和軍事基地上，這是一個難以避免、自然而且絕對公平的進程。」
他強調，「烏克蘭越來越強大了」，但也警告烏克蘭應該為冬季時能源基礎設施恐再遭攻擊作好準備。
「但是我們必須意識到，就跟去年一樣，俄羅斯恐怖分子今年冬天可能仍會攻擊我們的能源部門和關鍵設施。」
澤倫斯基表示，當局在伊凡諾－法蘭科夫斯克就因應「所有可能的情境」進行商討。
俄羅斯國防部表示，30日清晨在莫斯科上空擊落3架烏克蘭無人機。烏方攻擊行動造成兩棟辦公大樓受損，導致一座國際機場短暫關閉。
莫斯科當局30日另外表示，已經阻止烏克蘭企圖在晚間以25架無人機攻擊克里米亞（Crimea）的行動。俄羅斯於2014年併吞克里米亞半島。
莫斯科指責基輔最近對包括克里姆林宮和俄羅斯邊境城鎮發動一系列無人機攻擊，30日通報的攻擊是其中最新一波行動。
俄前總統：烏克蘭反攻若成功，俄將動用核武
俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）時而引起各界對於烏克蘭戰局演變成核子衝突的恐懼，他30日又說，如果烏克蘭進行中的反攻取得成功，俄羅斯就必須使用核子武器。
《路透社》報導，現任俄羅斯聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席麥維德夫透過官方社群媒體帳號發布訊息稱，在這種情況下，俄羅斯將被迫依靠自身的核武原則。
俄羅斯聯邦安全會議主席由俄國總統普亭（Vladimir Putin）兼任。
麥維德夫表示：「試想，若北大西洋公約組織（NATO）支持的攻勢成功了，他們奪走我國部分領土，那麼我方將被迫依據俄羅斯總統的法令規則，動用核子武器。」
他還說：「屆時別無其他選項，所以我們的敵人應該祈禱我國戰士打勝仗。他們正在確保全球核武之火不被點燃。」
麥維德夫指的似乎是俄羅斯核武原則中提到的，若俄羅斯被敵方用常規武器侵略，威脅到俄羅斯國家存續，則可用核武因應。麥維德夫曾自稱是莫斯科當局立場最為鷹派的代表之一。
俄羅斯單方面併吞烏克蘭部分國土，並宣布納入俄國領土，此舉受到烏克蘭和西方多數國家譴責，目前烏克蘭正試圖奪回這些土地。
基輔宣布開始與華府諮商，加入北約前提供安全擔保
烏克蘭高階官員30日表示，本週將開始與美國進行諮商，討論華府於基輔完成加入北大西洋公約組織進程之前提供安全擔保。
路透社報導，七大工業國集團（G7）於本月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北大西洋公約組織高峰會後承諾為烏克蘭提供安全保障。烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）宣布將進行上述諮商。
葉爾馬克在加密通訊軟體Telegram上寫道：「我們本週將與美國展開會商。」
「對烏克蘭的安全擔保將會是確保烏克蘭防衛能力和未來阻止俄羅斯侵略的具體而且長期的義務。這些都將是明確擬定的模式和支持機制。」
他表示，相關擔保「於烏克蘭取得北大西洋公約組織會籍之前都有效」。
北約在維爾紐斯的峰會對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略提供支持，也有個別國家承諾對基輔額外提供武器，但因戰爭持續，峰會沒有訂定烏克蘭取得會籍的時間表。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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