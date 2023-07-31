「功夫畫家」楊清富辭世享壽72歲，早年以武術表演融合油畫創作，推廣鄉土藝文記錄台灣

（中央社）「功夫畫家」楊清富日前過世，生前以台灣鄉土風情為主題的油畫創作成絕響；他生前最喜歡的「百牛圖」，為台灣曾走過的農業鄉村風景，留下停格的歷史畫面供世人懷念。

楊清富曾擔任過中國武技協會理事長，生前致力推廣武術教學與繪畫創作，文武雙全。家屬30日告訴《中央社》記者，他已於7月17日辭世，享壽72歲，將於8月6日舉辦告別式。

楊清富早年以武術表演融合油畫創作，推廣鄉土藝文記錄台灣，因多次在電視節目中表演一邊油畫創作，一邊打拳表演功夫的特殊技法，打響「功夫畫家」知名度。

楊清富的妻子鄒秀足接受電訪表示，因腦幹中風21年的丈夫，因心肺衰竭走的很安詳，過世前一刻仍懸念開畫展事宜；2021年農曆牛年原本規劃受邀展出「百牛圖」等主題畫作，因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延宕，疫情緩和後原想繼續圓夢，不幸病重辭世。

據鄒秀足表示，楊清富出身雲林縣斗六，年少時歷經困苦歲月，因家境清寒無法升學編在「放牛班」，經常利用課餘畫圖，並從歷史人物的畫像中找到自信。

年輕時的楊清富，從電影廣告看板與商店招牌進入繪畫的世界，鄒秀足說，丈夫出外人北漂打拚的個性直爽，對於藝術創作與興建美術館卻很執著，練就一番好的武術功夫，連孩子名字都有「武」字；但醉心繪畫，到台中拜師精進油畫技巧，與其他藝術家有不同的氣質。

鄒秀足回憶，在大家沉浸在山水人物畫、商業畫與學院派的創作時，楊清富卻瘋狂投入台灣鄉土油畫創作，包括古厝、孩童放牧、兒童蹲在大灶前生火、打鐵師傅製作農具、或廣場禾埕前曬稻穀等，「可以說是台灣懷古風的繪畫先驅」。

楊清富2002年中風須長期臥床，夫妻一起對抗病魔，每天在家爬樓梯及練雙節棍復健，2006年底，楊清富成功挑戰新北市政府大樓33樓高的爬樓梯活動。

生病後的楊清富業不放棄創作，以顫抖的手腳與步伐挑戰畫作的極限，其最得意的畫作是「百牛圖」，主要是小時候家鄉雲林斗六到處都是牛，自然作為繪畫主題，每隻牛、每個牧童神態各異，不少觀眾都會認真數一數，是否真的有100隻牛。

楊清富執畫筆繪出彩色的人生與生命價值，被藝文界認為彰顯正港的台灣牛精神。他曾於2009年在新北市立文化中心展出畫作時，畫出農村生活點滴、童年記趣、原野風光，背後的故事令人動容，也希望喚起台灣人對土地的愛。

他生前還想完成「萬牛圖」、「楊清富美術館」的夢想，隨著辭世只能留給後人追思。家屬說，楊清富未能完成美術館，雖有遺憾卻仍是充滿希望的走完人生旅程。

Photo Credit: 中央社 「功夫畫家」楊清富辭世，享壽72歲。家屬30日表示，楊清富生前對藝術創作與興建美術館很執著，盼能創立美術館展示畫作。圖為家屬與友人製作的紙紮美術館，為楊清富圓夢。（鄒秀足提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年7月30日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀