「功夫畫家」楊清富辭世享壽72歲，早年以武術表演融合油畫創作，推廣鄉土藝文記錄台灣
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楊清富執畫筆繪出彩色的人生與生命價值，被藝文界認為彰顯正港的台灣牛精神。他曾於2009年在新北市立文化中心展出畫作時，畫出農村生活點滴、童年記趣、原野風光，背後的故事令人動容，也希望喚起台灣人對土地的愛。
（中央社）「功夫畫家」楊清富日前過世，生前以台灣鄉土風情為主題的油畫創作成絕響；他生前最喜歡的「百牛圖」，為台灣曾走過的農業鄉村風景，留下停格的歷史畫面供世人懷念。
楊清富曾擔任過中國武技協會理事長，生前致力推廣武術教學與繪畫創作，文武雙全。家屬30日告訴《中央社》記者，他已於7月17日辭世，享壽72歲，將於8月6日舉辦告別式。
楊清富早年以武術表演融合油畫創作，推廣鄉土藝文記錄台灣，因多次在電視節目中表演一邊油畫創作，一邊打拳表演功夫的特殊技法，打響「功夫畫家」知名度。
楊清富的妻子鄒秀足接受電訪表示，因腦幹中風21年的丈夫，因心肺衰竭走的很安詳，過世前一刻仍懸念開畫展事宜；2021年農曆牛年原本規劃受邀展出「百牛圖」等主題畫作，因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延宕，疫情緩和後原想繼續圓夢，不幸病重辭世。
據鄒秀足表示，楊清富出身雲林縣斗六，年少時歷經困苦歲月，因家境清寒無法升學編在「放牛班」，經常利用課餘畫圖，並從歷史人物的畫像中找到自信。
年輕時的楊清富，從電影廣告看板與商店招牌進入繪畫的世界，鄒秀足說，丈夫出外人北漂打拚的個性直爽，對於藝術創作與興建美術館卻很執著，練就一番好的武術功夫，連孩子名字都有「武」字；但醉心繪畫，到台中拜師精進油畫技巧，與其他藝術家有不同的氣質。
鄒秀足回憶，在大家沉浸在山水人物畫、商業畫與學院派的創作時，楊清富卻瘋狂投入台灣鄉土油畫創作，包括古厝、孩童放牧、兒童蹲在大灶前生火、打鐵師傅製作農具、或廣場禾埕前曬稻穀等，「可以說是台灣懷古風的繪畫先驅」。
楊清富2002年中風須長期臥床，夫妻一起對抗病魔，每天在家爬樓梯及練雙節棍復健，2006年底，楊清富成功挑戰新北市政府大樓33樓高的爬樓梯活動。
生病後的楊清富業不放棄創作，以顫抖的手腳與步伐挑戰畫作的極限，其最得意的畫作是「百牛圖」，主要是小時候家鄉雲林斗六到處都是牛，自然作為繪畫主題，每隻牛、每個牧童神態各異，不少觀眾都會認真數一數，是否真的有100隻牛。
楊清富執畫筆繪出彩色的人生與生命價值，被藝文界認為彰顯正港的台灣牛精神。他曾於2009年在新北市立文化中心展出畫作時，畫出農村生活點滴、童年記趣、原野風光，背後的故事令人動容，也希望喚起台灣人對土地的愛。
他生前還想完成「萬牛圖」、「楊清富美術館」的夢想，隨著辭世只能留給後人追思。家屬說，楊清富未能完成美術館，雖有遺憾卻仍是充滿希望的走完人生旅程。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL