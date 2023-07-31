2023/07/31,
政治

「台灣好朋友」索馬利蘭貿易部長率團訪台，將簽署經貿備忘錄，有助台商前進東非之角

「台灣好朋友」索馬利蘭貿易部長率團訪台，將簽署經貿備忘錄，有助台商前進東非之角
索馬利蘭貿易及觀光部部長薩德（左四）率團訪問台灣。Photo Credit: 外交部

我們想讓你知道的是

由於國際地位的特殊處境，台灣與索馬利蘭的關係密切，於2020年互設代表處、也不斷傳出兩國建交的可能。台灣將索馬里蘭看作是它在東非地區發展的第一步，而中國則將台索關係視為「一帶一路」的潛在威脅。

外交部今（31）日表示，東非國家索馬利蘭貿易及觀光部部長薩德（Hon. Mohamoud Hassan Saad）應我國政府邀請，今起率團訪問我國，將停留至8月3日，期間將與經濟部長王美花共同簽署「台索促進商業及貿易關係瞭解備忘錄」，有助我國廠商搶進東非市場。

索馬利蘭於1991年5月18日宣布與索馬利亞分裂、宣布獨立，是是世界上實際控制領土面積最大，而未受國際普遍承認的國家，由於國際地位的特殊處境，台灣與索馬利蘭的關係密切，2020年台索互設代表處，也不斷傳出兩國建交的可能。

外交部表示，台灣與索馬利蘭於2020年互設代表處以來，雙方在能礦、醫療、農業及教育等各領域都有密切的合作，薩德部長是繼索國外交暨國際合作部部長瑞格薩（H.E. Essa Kayd Mohamoud）於去（2022）年訪問台灣後，再度有索馬利蘭部長級官員來台，象徵兩國緊密友好關係持續穩步發展。

外交部指出，訪團此行將與經濟部長王美花共同簽署「台索促進商業及貿易關係瞭解備忘錄」，這是台索兩國首次就貿易議題簽署合作文件，將為雙方推動互利互惠商貿投資；台灣將持續與索馬利蘭政府攜手合作，創造兩國良好的經貿投資環境，以協助台灣廠商搶進深具發展潛力的東非市場。

訪團成員並包括索馬利蘭貿易及觀光部執行長阿布都拉（Mr. Abdirashid Ibrahim Abdirahman）、柏培拉經濟特區管理局副局長蘇來曼（Mr. Abdikarim Ibrahim Suleiman），以及5位索馬利蘭國際企業代表，將拜會經濟部加工出口區管理處高雄分處、中華民國對外貿易發展協會、台北市進出口商業同業公會、社團法人台灣非洲經貿協會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會及遠雄航空自由貿易港區等。

台灣與索馬利蘭的關係讓中國相當緊張，英國媒體《BBC》曾在2021年分析，中國將台灣與索馬里蘭的關係視為「一帶一路」的潛在威脅；而索馬利蘭具有戰略性意義的柏培拉港（Berbera），可能會對中國途經非洲東岸的「21世紀海上絲綢之路」形成阻隔。而另一方面，台灣將索馬里蘭看作是它在東非地區發展的第一步（台灣在非洲地區的邦交國只有1968年建交的史瓦帝尼王國）。

台灣駐索馬利蘭代表處揭牌開館
Photo Credit: 外交部
台灣駐索馬利蘭共和國代表處2020年正式開館，由駐索國代表羅震華（左）及索國時任外長穆雅辛（右）共同主持揭牌儀式。

我國立法院於今年5月成立「台灣與索馬利蘭國會友好聯誼會」，拓展國會外交，索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）當時表示，索馬利蘭在地理位置上是非洲最靠近台灣的國家，台灣可以藉由索馬利蘭進軍東非19國5億人口市場的大門；索馬利蘭另有非常豐富的油氣等天然資源，期待與台灣簽訂更多的互惠協議共享資源。

台灣中油公司於2021年與英國Genel能源公司和索馬利蘭政府達成協議，合作開採當地石油，計畫今年開始土木工程作業。

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Photo Credit: 中華民國外交部
索馬利蘭所在位置。

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核稿編輯：翁世航


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