《華爾街日報》：中國政府對經濟過度自信恐付出代價；專家：「4座大山」讓民眾不敢消費

美媒：中國政府對經濟過度自信，若不採積極措施恐付出代價

（中央社）中國經濟在疫後復甦未如預期，美媒《華爾街日報》撰文指出，中國政府對經濟過度自信，最終可能會讓中國付出代價。

《華爾街日報》報導形容，中國的經濟不是處在後疫情時代的疲軟期，就是陷入更加糟糕的境地，即一輪破壞性的通貨緊縮和雙底低迷。

報導稱，7月31日公布的PMI指數是強化了上述的後者。但中國領導層仍傾向觀望，僅加強對電動汽車等受青睞產業的支持，加大鼓勵企業家，但卻沒有拿出具影響力的貨幣與財政政策。

報導稱，這種過度自信最終可能會讓中國付出代價。

報導指，中國家戶現在的負債要比美國家戶沉重，且中國家戶已在承受來自各方的壓力。與其他主要經濟體相比，中國家戶承受更長的防疫限制與持續封控，家戶手中持有最重要的資產房產又開始貶值。

此外，中國在過去幾年對一些可創造大量就業機會的領域進行大力整頓，包含互聯網平台與營利性補教行業。

報導指，在這種情況下，僅就扶持民營企業和促進消費給予口頭支持可能不足以扭轉惡劣局面。

可能需要實施一些更加激進的舉措，包含直接面向家庭進行財政轉移支付，大刀闊斧地改善中國脆弱的社會福利保障體系，或者採取令人信服的改革舉措，回歸生機勃勃的親市場模式。

報導表示，目前的危險在於，如果中國政府不採取上述措施，而是將當前的經濟問題誤認為是暫時性的，這可能會讓出口和建築業的進一步疲軟再次拖累整個就業市場。

報導稱，中國政府未來幾個月的行動可能對中國未來幾年的經濟走向至關重要，但到目前為止，官方仍然安於鎮定面對問題，同時期望能獲得最好的結果。

中國邊促消費邊漲學費，4座大山讓人不敢花錢

（中央社）中國官方31日發布擴大消費20條措施。專家認為，教育、醫療、養老、住房「4座大山」擋在眼前，人們不敢消費。官方一方面促消費，同時大學學費卻調漲、醫療福利在縮減。

中國國家發展改革委7月31日發布「關於恢復和擴大消費的措施」，共有20條內容，內容涵蓋汽車、住房、家居和電子產品、餐飲、文旅、會展、農村消費等，提及支持各地舉辦美食節、全面落實帶薪休假制度、加強金融對消費領域支持等。

中國金融學者賀江兵形容20條措施「治標不治本、大多是細枝末節」。

他告訴《中央社》記者，中國消費的根本問題，一是前述「4座大山」不但沒有搬除，現在還加碼，造成民眾「不敢消費」，其中，即使房價現在有些下跌，但還不夠；二是民眾「沒錢消費」，特別是在青年失業率飆升破20%的情況下，很多家庭都有失業人口。

《澎湃新聞》報導，四川、吉林、上海、山東今年陸續宣布調整公辦大學學費標準，上漲幅度多在20%至40%之間，多數上漲金額在人民幣5000元（約新台幣2萬1500元）到7000元之間，個別理工科專業漲幅更高達54%。中國近年規模最大的一次大學學費漲價是在2014年前後，近兩年則出現新一輪漲價潮。

至於醫療保險，年初武漢退休人員為了醫保福利改變上街抗議，凸顯歷經疫情3年後，醫保財務緊張的問題。一些上海民眾也表示，明顯感受到醫保福利在縮減，譬如有慢性病的藥自付額提高。

賀江兵說，從提振個別行業的措施來看，鼓勵購買新能源車可能是這次20條措施中最有效的，因為中國油價較高，電動車行駛成本較低，購買電動車有吸引力，但這要歸功於前總理李克強時期打下的新能源車發展基礎，「這次20條措施沒有什麼新意」。

他認為，短期提振消費最有效的是給中低收入者發錢或發消費券，但這次20條措施除了針對綠色產品下鄉提到適當補貼外，並未提及現金補助，政府應當「發錢、發券，而不是光發文件」。

另一名不具名的經貿學者說，這20條措施都有一定作用，但還不夠。

他認為，從根本上來看，促進消費還需要做好幾件事：一、改善經濟發展環境以促進經濟增長與就業，讓民眾有錢消費；二、促進企業內初次分配與政府二次分配（稅收與轉移支付）的改進，縮小貧富差距，擴大中產階層；三、改善社會保障（醫療、養老、失業），讓民眾沒有後顧之憂，敢於消費；四、穩步降低房價，降低民眾購房負擔，釋放民眾購買力。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀