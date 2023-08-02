《華爾街日報》：中國政府對經濟過度自信恐付出代價；專家：「4座大山」讓民眾不敢消費
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中國金融學者賀江兵形容20條措施「治標不治本、大多是細枝末節」。他告訴《中央社》記者，中國消費的根本問題，一是前述「4座大山」不但沒有搬除，現在還加碼，造成民眾「不敢消費」，其中，即使房價現在有些下跌，但還不夠；二是民眾「沒錢消費」，特別是在青年失業率飆升破20%的情況下，很多家庭都有失業人口。
美媒：中國政府對經濟過度自信，若不採積極措施恐付出代價
（中央社）中國經濟在疫後復甦未如預期，美媒《華爾街日報》撰文指出，中國政府對經濟過度自信，最終可能會讓中國付出代價。
《華爾街日報》報導形容，中國的經濟不是處在後疫情時代的疲軟期，就是陷入更加糟糕的境地，即一輪破壞性的通貨緊縮和雙底低迷。
報導稱，7月31日公布的PMI指數是強化了上述的後者。但中國領導層仍傾向觀望，僅加強對電動汽車等受青睞產業的支持，加大鼓勵企業家，但卻沒有拿出具影響力的貨幣與財政政策。
報導稱，這種過度自信最終可能會讓中國付出代價。
報導指，中國家戶現在的負債要比美國家戶沉重，且中國家戶已在承受來自各方的壓力。與其他主要經濟體相比，中國家戶承受更長的防疫限制與持續封控，家戶手中持有最重要的資產房產又開始貶值。
此外，中國在過去幾年對一些可創造大量就業機會的領域進行大力整頓，包含互聯網平台與營利性補教行業。
報導指，在這種情況下，僅就扶持民營企業和促進消費給予口頭支持可能不足以扭轉惡劣局面。
可能需要實施一些更加激進的舉措，包含直接面向家庭進行財政轉移支付，大刀闊斧地改善中國脆弱的社會福利保障體系，或者採取令人信服的改革舉措，回歸生機勃勃的親市場模式。
報導表示，目前的危險在於，如果中國政府不採取上述措施，而是將當前的經濟問題誤認為是暫時性的，這可能會讓出口和建築業的進一步疲軟再次拖累整個就業市場。
報導稱，中國政府未來幾個月的行動可能對中國未來幾年的經濟走向至關重要，但到目前為止，官方仍然安於鎮定面對問題，同時期望能獲得最好的結果。
中國邊促消費邊漲學費，4座大山讓人不敢花錢
（中央社）中國官方31日發布擴大消費20條措施。專家認為，教育、醫療、養老、住房「4座大山」擋在眼前，人們不敢消費。官方一方面促消費，同時大學學費卻調漲、醫療福利在縮減。
中國國家發展改革委7月31日發布「關於恢復和擴大消費的措施」，共有20條內容，內容涵蓋汽車、住房、家居和電子產品、餐飲、文旅、會展、農村消費等，提及支持各地舉辦美食節、全面落實帶薪休假制度、加強金融對消費領域支持等。
中國金融學者賀江兵形容20條措施「治標不治本、大多是細枝末節」。
他告訴《中央社》記者，中國消費的根本問題，一是前述「4座大山」不但沒有搬除，現在還加碼，造成民眾「不敢消費」，其中，即使房價現在有些下跌，但還不夠；二是民眾「沒錢消費」，特別是在青年失業率飆升破20%的情況下，很多家庭都有失業人口。
《澎湃新聞》報導，四川、吉林、上海、山東今年陸續宣布調整公辦大學學費標準，上漲幅度多在20%至40%之間，多數上漲金額在人民幣5000元（約新台幣2萬1500元）到7000元之間，個別理工科專業漲幅更高達54%。中國近年規模最大的一次大學學費漲價是在2014年前後，近兩年則出現新一輪漲價潮。
至於醫療保險，年初武漢退休人員為了醫保福利改變上街抗議，凸顯歷經疫情3年後，醫保財務緊張的問題。一些上海民眾也表示，明顯感受到醫保福利在縮減，譬如有慢性病的藥自付額提高。
賀江兵說，從提振個別行業的措施來看，鼓勵購買新能源車可能是這次20條措施中最有效的，因為中國油價較高，電動車行駛成本較低，購買電動車有吸引力，但這要歸功於前總理李克強時期打下的新能源車發展基礎，「這次20條措施沒有什麼新意」。
他認為，短期提振消費最有效的是給中低收入者發錢或發消費券，但這次20條措施除了針對綠色產品下鄉提到適當補貼外，並未提及現金補助，政府應當「發錢、發券，而不是光發文件」。
另一名不具名的經貿學者說，這20條措施都有一定作用，但還不夠。
他認為，從根本上來看，促進消費還需要做好幾件事：一、改善經濟發展環境以促進經濟增長與就業，讓民眾有錢消費；二、促進企業內初次分配與政府二次分配（稅收與轉移支付）的改進，縮小貧富差距，擴大中產階層；三、改善社會保障（醫療、養老、失業），讓民眾沒有後顧之憂，敢於消費；四、穩步降低房價，降低民眾購房負擔，釋放民眾購買力。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html