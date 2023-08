《疼痛帝國：薩克勒家族製藥王朝秘史》：美國人太習慣吃止痛藥，藥不重一點他們沒感覺？

文:Gene

2008年,還在美國念博士班的中秋節,我和一群台灣留學生應景地千里共嬋娟的同時,在宿舍區一家烤肉萬家香。大塊吃肉、大碗喝酒後,半夜騎單車到實驗室準備第二天的實驗。我興奮著加足腳力騎著新買的腳踏車,突然在校園的圓環發現另一名騎士,就急剎了車,結果新車的剎車實在表現太優秀了,車瞬間停下,我就遵循著牛頓第一運動定律帶著滿滿的動能飛出去仆街,臉上被撞碎的眼鏡劃了一大道傷口趴在血泊中⋯⋯

幾經折騰被朋友開車送進醫院急診室,做完電腦斷層掃描後告知我頭顱被撞出了一道裂縫,醫師在臉上一邊縫針還一邊念我為何不戴安全帽,然後問我傷口有多疼痛。我遵循學長姐們的忠告,不要太客氣才會讓急診醫生重視。第二天中午,醫師預計我不會突然猝死在家後就讓我出了院,以免我繳不出極為高昂的醫藥費造成醫院的負擔。

護理師迫不及待地用輪椅把我推出醫院大門讓朋友接送,我在回家短短五分鐘的車程一直感到天旋地轉,一回到宿舍,就馬上衝進厠所狂吐,然後在朋友和室友此起彼落的驚訝聲中,無力回天⋯⋯哦不⋯⋯無力回應地像喪屍般在地上爬回臥室床上昏死。一位醫師學弟聽聞我的類喪屍行為後,傍晚從實驗室離開就來我那探望,我原以為是因為腦震盪才會天昏地暗,可是他檢查了我帶出院的藥罐後,馬上發現了端倪。

醫師學弟告知我,我服用的鴉片類止痛藥,在台灣是嚴格管制的藥物,不僅不太可能開給我這樣的傷者帶回家,在醫院裡使用的劑量也至多是我服用的一半,而我服用的劑量高到會有嚴重暈眩的副作用,建議我馬上停藥,除非真的痛不欲生。於是,不管傷口有多痛,我再也不敢再碰那個止痛藥的藥罐。

停藥第二天我就馬上生龍活虎,還偷偷潛入實驗室做完原本該做的實驗。我追問那位醫師學弟,為何美國醫師會開出如此高劑量的鴉片類止痛藥,他推論說可能是因為美國人實在太常把止痛藥當補品吃了,不開出那麼高劑量的話,他們仍會痛楚難耐。這讓我對美國止痛藥的濫用有了一些切身之痛。

在美國念博士班的歲月,除了仆街⋯⋯哦不⋯⋯念書做實驗之外,我還蠻常到約一個小時車程的舊金山市(San Francisco, CA)旅遊逛街,那是我最喜歡的美國城市之一。然而,在疫情落幕之後,卻常聽聞這個原本是全美最富裕的城市,過去三年,因新冠疫情及遠距工作影響,企業大量外移,市中心商業活動快速萎縮,在舊金山許多街區,如今只看得到吸毒者與流浪漢在遊蕩。舊金山近年的衰敗,除了疫情和物價的騰飛因素,另一就是氾濫成災的毒品——鴉片類止痛劑吩坦尼(Fentanyl)。吩坦尼近年已取代海洛因,成為毒殺美國人的頭號毒品,近年每年都有好幾萬人死於吩坦尼的濫用。

而造成美國人對鴉片類止痛劑放鬆警惕的始作俑者,就是這本好書《疼痛帝國:薩克勒家族製藥王朝秘史》(Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty)要探討的主題,揭示了有關薩克勒家族在製藥行業中的影響和爭議的密辛。

作者派崔克.拉登.基夫(Patrick Radden Keefe)在書中介紹了薩克勒家族的起源,從他們的祖父開始,講述了他們如何進入製藥行業,以及他們如何透過各種手段擴大其在醫療行業的影響力,包括遊說政府官員、與醫生和醫療機構建立緊密關係等,在醫療和藥物領域建立起巨大的財富,興起一個在製藥和藝術界具有影響力的家族帝國。基夫是一位優秀的記者和作家,以其深入的調查和細膩的寫作風格聞名。他的報導和敘述能夠引起讀者的興趣,讓我們投入到這個故事中,並深入理解其中的細節和複雜性。

《疼痛帝國》以家族創始人亞瑟.薩克勒(Arthur Sackler,1913—1987)為故事開頭,他於1913年出生於布魯克林的一東歐移民家庭,是三個宅男兄弟中的老大。亞瑟很有商業頭腦,而且野心勃勃。 他力爭上游念了醫學院,接受了精神病科醫師的培訓,後來成為領先的醫學出版商。作為一家醫療廣告公司的老闆,亞瑟無所不用其極地直接向醫生推銷藥物。

亞瑟還支付了兩個弟弟莫蒂默(Mortimer Sackler,1916─2010)和雷蒙德(Raymond Sackler,1920─2017)上醫學院的費用,他們三兄弟購買或創辦了許多企業,其中之一是普度弗雷德里克公司(Purdue Frederick Company),這是一家小型製藥公司,後來更名為普度製藥(Purdue Pharma),最早的暢銷產品之一是瀉藥。隨著亞瑟變得越來越富有,他在商業上保持低調,經常讓自己的姓氏遠離擁有或控制的企業,像是普度製藥,和知名的普度大學(Purdue University)毫無關聯,但卻是薩克勒家族的搖錢樹。

亞瑟還是一位熱心的慈善家,他除了搞搞外遇,嗜好是瘋狂地收藏亞洲藝術品。後來他的收藏多到家裡也放不下了,就以出借給頂尖美術館的名義,把展廳變相當成私人倉庫。他嚐到在藝術界名氣大增的甜頭後,決心將自己的姓氏刻在世界上最重要的美術館、博物館和大學的牆上。因此,薩克勒的名字在羅浮宮、泰德現代美術館、大都會美術館和古根漢美術館,以及耶魯大學、哈佛大學和牛津大學以及許多醫學院中變得引人注目。薩克勒兄弟受到世界各地的款待,沒有人太擔心他們的錢是怎麼來的。