2023/08/07,
醫療

《疼痛帝國：薩克勒家族製藥王朝秘史》：美國人太習慣吃止痛藥，藥不重一點他們沒感覺？

《疼痛帝國：薩克勒家族製藥王朝秘史》：美國人太習慣吃止痛藥，藥不重一點他們沒感覺？
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我們想讓你知道的是

對於重症和癌症病患來說，合成鴉片類止痛藥能夠減輕極大的痛苦，不需要因噎廢食而太過嚴格限制。《疼痛帝國》以其深入的研究、引人入勝的故事和對社會問題的關注，提供了對薩克勒家族、普度製藥公司和鴉片類藥物危機的深入理解，讓我們對這一議題有更全面和明智的見識。

文：Gene

2008年，還在美國念博士班的中秋節，我和一群台灣留學生應景地千里共嬋娟的同時，在宿舍區一家烤肉萬家香。大塊吃肉、大碗喝酒後，半夜騎單車到實驗室準備第二天的實驗。我興奮著加足腳力騎著新買的腳踏車，突然在校園的圓環發現另一名騎士，就急剎了車，結果新車的剎車實在表現太優秀了，車瞬間停下，我就遵循著牛頓第一運動定律帶著滿滿的動能飛出去仆街，臉上被撞碎的眼鏡劃了一大道傷口趴在血泊中⋯⋯

幾經折騰被朋友開車送進醫院急診室，做完電腦斷層掃描後告知我頭顱被撞出了一道裂縫，醫師在臉上一邊縫針還一邊念我為何不戴安全帽，然後問我傷口有多疼痛。我遵循學長姐們的忠告，不要太客氣才會讓急診醫生重視。第二天中午，醫師預計我不會突然猝死在家後就讓我出了院，以免我繳不出極為高昂的醫藥費造成醫院的負擔。

護理師迫不及待地用輪椅把我推出醫院大門讓朋友接送，我在回家短短五分鐘的車程一直感到天旋地轉，一回到宿舍，就馬上衝進厠所狂吐，然後在朋友和室友此起彼落的驚訝聲中，無力回天⋯⋯哦不⋯⋯無力回應地像喪屍般在地上爬回臥室床上昏死。一位醫師學弟聽聞我的類喪屍行為後，傍晚從實驗室離開就來我那探望，我原以為是因為腦震盪才會天昏地暗，可是他檢查了我帶出院的藥罐後，馬上發現了端倪。

醫師學弟告知我，我服用的鴉片類止痛藥，在台灣是嚴格管制的藥物，不僅不太可能開給我這樣的傷者帶回家，在醫院裡使用的劑量也至多是我服用的一半，而我服用的劑量高到會有嚴重暈眩的副作用，建議我馬上停藥，除非真的痛不欲生。於是，不管傷口有多痛，我再也不敢再碰那個止痛藥的藥罐。

停藥第二天我就馬上生龍活虎，還偷偷潛入實驗室做完原本該做的實驗。我追問那位醫師學弟，為何美國醫師會開出如此高劑量的鴉片類止痛藥，他推論說可能是因為美國人實在太常把止痛藥當補品吃了，不開出那麼高劑量的話，他們仍會痛楚難耐。這讓我對美國止痛藥的濫用有了一些切身之痛。

在美國念博士班的歲月，除了仆街⋯⋯哦不⋯⋯念書做實驗之外，我還蠻常到約一個小時車程的舊金山市（San Francisco, CA）旅遊逛街，那是我最喜歡的美國城市之一。然而，在疫情落幕之後，卻常聽聞這個原本是全美最富裕的城市，過去三年，因新冠疫情及遠距工作影響，企業大量外移，市中心商業活動快速萎縮，在舊金山許多街區，如今只看得到吸毒者與流浪漢在遊蕩。舊金山近年的衰敗，除了疫情和物價的騰飛因素，另一就是氾濫成災的毒品——鴉片類止痛劑吩坦尼（Fentanyl）。吩坦尼近年已取代海洛因，成為毒殺美國人的頭號毒品，近年每年都有好幾萬人死於吩坦尼的濫用。

而造成美國人對鴉片類止痛劑放鬆警惕的始作俑者，就是這本好書《疼痛帝國：薩克勒家族製藥王朝秘史》（Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty）要探討的主題，揭示了有關薩克勒家族在製藥行業中的影響和爭議的密辛。

作者派崔克．拉登．基夫（Patrick Radden Keefe）在書中介紹了薩克勒家族的起源，從他們的祖父開始，講述了他們如何進入製藥行業，以及他們如何透過各種手段擴大其在醫療行業的影響力，包括遊說政府官員、與醫生和醫療機構建立緊密關係等，在醫療和藥物領域建立起巨大的財富，興起一個在製藥和藝術界具有影響力的家族帝國。基夫是一位優秀的記者和作家，以其深入的調查和細膩的寫作風格聞名。他的報導和敘述能夠引起讀者的興趣，讓我們投入到這個故事中，並深入理解其中的細節和複雜性。

《疼痛帝國》以家族創始人亞瑟．薩克勒（Arthur Sackler，1913—1987）為故事開頭，他於1913年出生於布魯克林的一東歐移民家庭，是三個宅男兄弟中的老大。亞瑟很有商業頭腦，而且野心勃勃。 他力爭上游念了醫學院，接受了精神病科醫師的培訓，後來成為領先的醫學出版商。作為一家醫療廣告公司的老闆，亞瑟無所不用其極地直接向醫生推銷藥物。

亞瑟還支付了兩個弟弟莫蒂默（Mortimer Sackler，1916─2010）和雷蒙德（Raymond Sackler，1920─2017）上醫學院的費用，他們三兄弟購買或創辦了許多企業，其中之一是普度弗雷德里克公司（Purdue Frederick Company），這是一家小型製藥公司，後來更名為普度製藥（Purdue Pharma），最早的暢銷產品之一是瀉藥。隨著亞瑟變得越來越富有，他在商業上保持低調，經常讓自己的姓氏遠離擁有或控制的企業，像是普度製藥，和知名的普度大學（Purdue University）毫無關聯，但卻是薩克勒家族的搖錢樹。

亞瑟還是一位熱心的慈善家，他除了搞搞外遇，嗜好是瘋狂地收藏亞洲藝術品。後來他的收藏多到家裡也放不下了，就以出借給頂尖美術館的名義，把展廳變相當成私人倉庫。他嚐到在藝術界名氣大增的甜頭後，決心將自己的姓氏刻在世界上最重要的美術館、博物館和大學的牆上。因此，薩克勒的名字在羅浮宮、泰德現代美術館、大都會美術館和古根漢美術館，以及耶魯大學、哈佛大學和牛津大學以及許多醫學院中變得引人注目。薩克勒兄弟受到世界各地的款待，沒有人太擔心他們的錢是怎麼來的。


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