台灣用公務員「齊頭式平等」制度來考核教練，卻期待他們訓練出類拔萃的運動員？
我們想讓你知道的是
我個人非常同意，應該把資源放在基層培育這個看法，我其實更認為，用「高額獎金」鼓勵選手和教練這種做法，其實是非常落後的思維，根本不應該存在台灣這樣的已開發國家，但如果現在公開喊要取消「國光獎章和獎金制度」，應該會成為所有選手、教練、家長們公敵，因為，整個競技運動的養成規劃系統，是脆弱的、是沒有完整結構的。
文：Jeff Hsu
面對競技運動，台灣骨子裡的文化是什麼？
7月25日王冠閎在世錦賽200公尺蝶式闖進決賽，實在非常了不起的成就，不管決賽的名次為何，已經寫下台灣男子泳壇的新紀錄。
在看到王冠閎的成績後，我上網查了國光體育獎章和獎金的辦法，如果王冠閎在7月26日的決賽能夠拼進前三名，會獲得國光體育獎章和獎金，但如果是名列第四到第八名，則沒有任何獎勵。（編按：王冠閎後來在決賽游出1分55秒43，名列第八名）
但有趣的是，如果王冠閎在接下來的世大運闖進前三名，則會獲獎。以游泳、田徑這兩個以速度為主的運動項目來說，要在世錦賽獲得前八名，理論上比在世大運獲得前三名困難，國光獎章和獎金這樣的訂定方法，值得商榷。
一定有人會覺得，Jeff你不能這樣說，不同運動項目的狀況不同，國光獎章和獎金為了公平，不可能只考慮游泳和田徑兩個項目！
我的看法是，就是因為每個運動項目的狀況非常不一樣，競爭態勢也不一樣，那更應該考慮每個運動項目的競爭特性，以決定合理的獲獎標準，不然，目前這個標準，只是一個「假平等的辦法」，不是嗎？
至於世界各國並不那麼重視的「世界中學運動會」、「世界大學運動會」的獎勵標準是否要修正，又是另一個值得討論的議題。
也有網友留言說，與其訂定國光獎章和獎金，更應該把資源和心力放在基層培育上，而不是用高獎金吸引選手和教練賣力。
我個人非常同意，應該把資源放在基層培育這個看法，我其實更認為，用「高額獎金」鼓勵選手和教練這種做法，其實是非常落後的思維，根本不應該存在台灣這樣的已開發國家，但如果現在公開喊要取消「國光獎章和獎金制度」，應該會成為所有選手、教練、家長們公敵，因為，整個競技運動的養成規劃系統，是脆弱的、是沒有完整結構的。
如果我們參考歐洲、美國、日本這幾個運動產業發達的國家，所有競技運動選手的養成基礎，都在「廣大的參與人口」。在這其中，95％的參與人口，一輩子都不可能當國手、上國際舞台，但因為他們頻繁的參與訓練、參與賽事、產生經濟行為，形成非常厚實的產業鏈，產業中的每一位，都能找到自己相應的位置，並且恰如其分。
反觀台灣，我們從體育班制度開始，把參與競技運動變成一種「特殊的現象和權力」，然後主動、被動的讓這些就讀體育班的學生運動員，減損正常的學習機會，甚至影響到這些學生運動員未來的發展。而參與其中的教練，缺乏完整的培訓機制、升遷管道、考核制度，教練一個人身兼數職，還得承擔「社福」的責任，但教練的薪資，卻和選手的競技表現完全無關，反而和老師、公務員一樣，齊頭式平等。
因此，台灣是用教育的思維、用公務員的制度來考核教練，卻期待這群要培養學生運動員「挑戰極限」的教練，能夠訓練出一個又一個出類拔萃的運動員。
所以，每年全中運、全大運、每兩年全運會，在賽事期間，比賽場域附近的小吃店、快炒店、海產店，都是教練的身影。教練們只有在這些賽事期間，透過喝酒划拳，不斷的乾杯，討論現有許多不合理的制度，抒發心中的不滿和壓力，但卻錯過了彼此交流學習的機會。
所以，當我們抱怨，教練們不認真，不願意進修，教練講習都在睡覺時，我們應該反問，我們的系統，用什麼樣的態度來安排教練講習？請來的講者，多久沒有到訓練現場看過訓練了？一整天3-4位講者帶來的主題，是否事先溝通討論過？如果都沒有，我們應該反問，我們期望透過教練講習，帶給這群我們認為應該好好進修的教練，什麼樣的內容？
前陣子台灣女籃輸給日本41分，台灣男籃到日本友誼賽，兩場加起來輸了超過50分，田徑亞錦賽只獲得兩面獎牌，台灣的排名越來越落後，加上鐵人三項選手張團畯無法參加亞運的事情，很多網友馬上聯想到「邪會」、「體邪」，我想很多朋友都意識到，台灣的競技運動，看起來不是完全沒進步，但很明顯的，其他國家進步的比我們快很多，台灣的競技運動，到底怎麼了？
另一個值得我們注意的現象是，2017世大運讓全台灣人都認識的選手群，經過2018雅加達亞運、2020東京奧運兩場國際賽會的傑出表現，讓國人更認識他們，而這群選手，在2023成都世大運、2023杭州亞運、2024巴黎奧運後，多數可能會慢慢從國家隊退役，台灣下一個世代的選手們，在那裡？下一個接班梯隊，有被好好規劃和訓練嗎？還是，我們的單項協會、國訓中心、體育署，只在乎「黃金計畫」這一批選手，至於接班梯隊，到時候再說？
30年前，台灣在和日本在競技運動的表現上，還在伯仲之間，但今天的日本，不管在哪個運動項目，近乎都是世界頂級的水準了！
我不認為，日本之所以會有這樣的進步，只是因為人口眾多，反之我認為，日本這樣的進步，完全來自於日本對待競技運動和運動產業的嚴謹態度和不斷精益求精的精神。
競技運動，是要不斷挑戰人體極限的，所以，參與競技運動的人，不管你是選手、教練、家長、行政團隊、政府組織，都應該要用「不斷挑戰極限」的態度來面對競技運動的所有事物。
當我們看到台灣在競技運動的訓練系統和比賽系統的現存狀態後，我們應該反問自己，如果競技運動對台灣很重要，如果運動產業對台灣很重要，我們的競技運動和運動產業的文化，是否應該大幅改變、重新打底重建了？
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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