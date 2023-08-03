《奧本海默》：物理學家接近生命真理的探索，卻逃不過「人性集中營」
我們想讓你知道的是
我覺得重點不是奧本海默被政治迫害的是非對錯或他是否該被平反，而是導演透過這個秘密審判以及內閣任命所謂民主的過程，為我們展示了一件很重要的事情：這些國家機制是如何運作的？左派、右派或任何其他意識形態成為追殺的武器，政治就是這樣的過程，換了一批人換了一批意識形態，再重來一遍。
文：百無聊賴子電影社
「奧本海默」這個物理學者的名字曾經出現在諾蘭的另一部電影《天能》的對白之中，當時的對白是說：「They couldnt fully eliminate the possibility of a chain reaction that would destroy the word.」，（這些物理學家們無法真正排除一顆炸彈可能毀滅世界的連鎖反應），而這也是諾蘭會想要拍攝《奧本海默》這個故事的某個起點。歷史事實是，當時原子彈試爆時，他們並沒有100%排除世界可能毀滅的可能性。
我每次看諾蘭的電影，總覺得像是一封寫給地球人的警語信，理智殘酷而——溫柔。
「普羅米修斯從眾神那裡偷來了火種，並將其帶給了人們。」這是電影一開始黑畫面的字幕。偷來了的火種，就不能再從人類的手中拿走了。
電影裡反覆出現一個訊息：「在此之後，發明了原子彈之後，世界將會完全不一樣。」對我來說，按下那顆按鈕，即是走入了另一個再也回不去的平行宇宙裡。年紀較大的愛因斯坦（因為他的《相對論》才有後面的量子力學的物理學的進展，也才有原子彈的發明）比奧本海默更早發現這件事情，電影中兩個天才的互動與對話，充滿對照與反思。
物理學家著迷於分析宇宙的奧妙，接近生命真理的探索，卻逃不過「人性集中營」——政治，這是電影《奧本海默》給我最大的衝擊。
以國家主義包裹的正義與愛國，在第二次世界大戰美國與德國納粹的戰爭之中，奧本海默的處境看似那樣的沒有選擇，德國納粹已經在研究原子彈了，如果美國不研究出來，德軍將會用這個武器來攻擊美國，大約是這樣的邏輯，於是動員了同盟國各國優秀的物理學家進行「曼哈頓計劃」。歷史事實是，兩邊都為了對抗另一個勢力，積極研發出可能毀滅世界的原子彈。
這瘋狂而充滿戲劇性的藝術文本，演員們是所有的人類，真是眾神對人類開了一個大玩笑。
我在觀影過程中又收到一枚「時間」的主題，來自諾蘭的黑色信封。
諾蘭寫劇本時以奧本海默第一人稱進行，我們跟著奧本海默的眼睛與他的思維去經歷這一切，當他穿梭在國際間與美國國內政治、複雜的戰爭各種角力之下，愈接近可能要實現的原子彈，他內心愈矛盾辯證與掙扎，我內心也跟著驚滔駭浪。不是正義英雄要拯救世界，而是一群穿著西裝的人們在祕密的小房間裡，輕率地決定要把原子彈丟在哪裡（而我也早知道會是哪裡）。
於是決定性的時刻到了，科學家們要試射飛彈了，原子彈是否會成功？
拜導演所賜，諾蘭堅持全片用IMAX65釐米膠片拍攝，那是非常接近真實的影像顆粒，我像是一個未來人，看著這個即將發生的歷史在我眼前，這個橋段應該是電影裡的最高潮，但是卻不是像一般的傳記電影一樣讓你欣喜，因為要帶人類走入平行時空的那個按鈕即將要按下，而我們好像在一個進退維谷的困境裡，我是穿越時空的未來人也只能觀看這件事情發生。
不得不說諾蘭是一位真正的藝術家。他堅持不用CGI（電腦3D生成技術）去拍攝原子彈爆炸的場面，堅持實景拍攝，因為希望觀眾能看到以及聽到真實的東西（音效一直是諾蘭電影裡很重要的元素），那裏面我感受到的是他對電影影像的愛以及創作激發出來的驚人能量。
那個場面的確非常非常美麗，眾多中子、原子的物理反應碰撞出來的絢爛，既魔幻又莊嚴，物理是中性的，而原子彈卻是武器。
我似乎真的觀看了一場原子彈的爆炸。
1945年原子彈投放在日本的廣島與長崎。爆炸後的世界才是我覺得電影中最重要的事情，正義實現了嗎？愛國了嗎？
電影中用小勞勃道尼飾演的史特勞斯這個角色大致說明了政治這個遊戲的規則以及參與其中的人的無道德性、政治角力的面孔，奧本海默從世界英雄到歷史罪人，咫尺天涯。
但是我覺得重點不是奧本海默被政治迫害的是非對錯或他是否該被平反，而是導演透過這個秘密審判以及內閣任命所謂民主的過程，為我們展示了一件很重要的事情：這些國家機制是如何運作的？左派、右派或任何其他意識形態成為追殺的武器，政治就是這樣的過程，換了一批人換了一批意識形態，再重來一遍。而荒謬的是，核武（包括原子彈與氫彈）的製造與使用權，都掌握在每一個國家的這些機制裡——再說一次，政治是「人性集中營」。
我反思，為什麼諾蘭要在現在拍《奧本海默》？
目前擁有核武的國家有美國、俄羅斯、中國、英國、法國、印度、巴基斯坦以及北韓 （這點他在電影《天能》裡已經提過一次），在原子彈出現後，各國就是以相互競爭與制衡的方式，既發展核武（原子彈與氫彈）又相互角力約定不可動用核武。這就是現在人類的荒謬窘境。
現今的後冷戰時期、俄烏戰爭、中美關係、美俄關係、北韓核武試射等，這歷史時空是否有點似曾相識？世界仍往前飛馳，宇宙之手是隨機的還是可預測的？是無知的人們還是覺醒的人們？人類的集體意識可以改變世界嗎？
電影裡奧本海默曾說：「人類要先理解原子彈的威力，才會知道要去克制不能發生。」（如果我記錯了請糾正我）。有關科學與道德的各種辯證，至今仍在進行中。
電影裡出現奧本海默在印度古老經典《薄伽梵歌》中尋找他的答案，但是人總是以自己頭腦二元對立的認知去理解奧義經典，最終也只能說自己是死神。（奧本海默在電影中引用《薄伽梵歌》自述：「我現在成了死神，世界的毀滅者」。）
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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