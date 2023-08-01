福岡游泳世錦賽出現許多「名局」，只有中國「輸不起」的仇美主義是唯一黑點

7月30日，在日本福岡舉行的第20屆游泳世錦賽結束。澳洲發揮出色，勇奪13金，金牌榜排第一。美國表現不太理想，最終只有七金，排第二；不過，美國的銀牌和銅牌一大堆，獎牌總數第一。至於中國，和去（2022）年慘淡成績相比，這次獲得大突破，最終五金在金牌榜排第三。

世界游泳錦標賽原本是兩年一次，由於疫情關係，最近幾年舉辦得不太規則。2019年韓國光州之後，錯過了2021年的福岡（與推遲的東京奧運撞期）。於是跳到2022年匈牙利布達佩斯，接著原先的福岡推遲到今年舉行，明（2024）年年初在卡達杜哈又進行一次，2025年新加坡再進行一次。

經過這史無前例的「四年四次錦標賽」之後，才恢復到兩年一次（即再下一次是2027布達佩斯）。這樣頻繁的比賽，不一定利於每個運動員發揮，但一定利於運動員創造獎牌紀錄。

這次福岡世錦賽，剛好是「魚和熊掌兼得」，既有運動員創造了好成績，又有運動員創造了獎牌紀錄，還留下了一些比賽「名局」，可謂一次完滿的錦標賽。

有幾個運動員值得大讚特讚。

女子方面，新星中以19歲澳洲的奧卡拉漢（Mollie O’Callaghan）最為耀眼。在上屆錦標賽中，她已經嶄露頭角，拿下第一塊個人項目金牌（100公尺自由泳），但當時不少澳洲名將沒有參賽（她們參加了大英國協運動會），成色有所不足。這次名將盡出，奧卡拉漢卻橫掃100公尺和200公尺自由泳金牌，這是游泳錦標賽有史以來第一次。在200公尺自由泳中，她不但後來居上，以毫釐之差戰勝了狀態正好的中距離自由泳女皇澳洲提特姆斯（Ariarne Titmus），更打破了保持14年的世界紀錄，該紀錄在快速泳衣時代創造，是公認最難被打破的世界紀錄之一。

另一位新星，早被一直看好的16歲加拿大麥金托斯（Summer McIntosh）開局稍有不順。作為400公尺自由泳的世界紀錄保持者，她在這項比賽中只得到第四。但她發揮越來越好，在200公尺蝶泳和400公尺混合泳都拿到金牌，還在200公尺自由泳中奪得銅牌。