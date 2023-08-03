TNL+ 2023/08/03,
政治

侯柯訪日：藍白「李登輝路線」的抉擇，釣魚台主權與福島食品將有「雙面刃」效應

侯柯訪日：藍白「李登輝路線」的抉擇，釣魚台主權與福島食品將有「雙面刃」效應
Photo Credit: 中央社

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柯文哲遵奉李登輝的主張，提出台灣可以將日本當作參考，做為國際關係調整融合；如同李登輝所說，台灣跟日本合作對東亞和平非常重要，表達台日要繼續合作。柯提及許多李登輝的主張，並且提及台美日關係非常重要。這種遵循李路線，形成對國民黨本土派拉攏，侯友宜一旦公開採取尊李做法，恐引發黨內深藍政治勢力集體反彈。

國民黨總統候選人侯友宜訪日，這有其政治意涵，原本新北市政府即有訪日計畫，這次侯與競選團隊將以總統大選高層政治取代市政治理層次拜訪，藉由創造議程設定及新聞議題宣傳，以「出口轉內銷」方式提高其民意支持度。

相對於民進黨籍總統候選人賴清德（親日抗中）、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲（親日和中），國外媒體對於侯友宜的兩岸及外交政策，及對美日政策的論述，仍較為「模糊不清」，顯示侯競選團隊在政治溝通及政策行銷方面，尚嫌不足仍有成長空間。

從既往傳統國民黨對日政策及侯友宜對日政策系列說法，國民黨並非採取「反日」路線，但也非像民進黨、民眾黨那樣「親日」，屬於一種溫和「友日和中」兩岸及外交路線。

他山之石足以攻錯，柯文哲訪日政治意涵及借鏡

以柯文哲訪日作為對照，從柯文哲訪日所發表語言其政治意涵加以檢視，主要是遵循李登輝路線、不挑戰日本對釣魚台主權宣稱，及迎合日本核災區食品進入台灣。

首先，柯文哲採取遵循李登輝路線，迎合日本試圖搶奪國民黨本土派選票。2023年6月柯文哲，訪日高舉「李登輝路線」 ，拜會立憲民主黨參議員、日台議員懇談會（日台懇）會長蓮舫，與立憲民主黨參議員熊谷裕人，眾議員笠浩史、櫻井周、源馬謙太郎、青山大人等議員會談。

柯遵奉李登輝的主張，提出台灣可以將日本當作參考，做為國際關係調整融合；如同李所說，台灣跟日本合作對東亞和平非常重要，表達台日要繼續合作。柯提及許多李登輝的主張，並且提及台美日關係非常重要。這種遵循李路線，形成對國民黨本土派拉攏，侯友宜一旦公開採取尊李做法，恐引發黨內深藍政治勢力集體反彈。

其次，柯文哲訪日期間拋出「棄釣魚台論」引發爭議，試圖迎合討好日本，國民黨、民進黨齊聲批評。柯文哲此次訪日須自我約束要謹言慎行，惟習慣率性發言連連失誤。例如將前首相麻生太郎說成「安倍派」，若收到文創小物後說要送給窮極無聊的人，尤其是釣魚台議題失言嚴重，此牽涉到主權的問題。

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