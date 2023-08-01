《白鯨記》：記錄鯨魚被殘殺的悲慘歷史，以邪惡隱喻反思生態倫理
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一百多年前，數以萬計的鯨魚被殺，直至物種瀕臨滅絕才簽署禁令終止。如今國際大幅減少捕鯨，殘酷漸成歷史，唯獨海洋文學的經典《白鯨記》保存了見證。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
1864年，挪威發明捕鯨炮，捕獵大型鯨類。1830至70年代，因應商業需求急增而大量捕殺鯨類。1931年，國際各國在日內瓦簽署保育的《捕鯨條約》。早在1851年，美國小說家梅爾維爾（Herman Melvill）出版了《白鯨記》。
相較鯨魚的龐大，人類看來多麼渺小；相較人類的慾念，鯨魚看來多麼溫柔。就像布氏鲸負傷闖進香港西貢海域，許多人為了觀賞，近距離擾亂、壓迫，牠只能默默忍受一切。
一百多年前，數以萬計的鯨魚被殺，直至物種瀕臨滅絕才簽署禁令終止。如今國際大幅減少捕鯨，殘酷漸成歷史，唯獨海洋文學的經典《白鯨記》保存了見證。
美國作家Herman Melvill一生富有海洋經驗，早年曾當過水手、海軍以及捕鯨手。這些人生閱歷，都成為他寫作的土壤，乍一出手出版《泰皮》一書，已經備受讀者喜愛、關注。
偏偏如今最知名海洋文學《白鯨記》，被評為媲美《金銀島》、《老人與海》等著作，首年出版僅僅賣出五本，同時開啟了他後期票房毒藥的鬱鬱寡歡，出版再不暢銷。
美國的捕鯨、取鯨油，照亮了諸多歐美國家，當然也讓自己成為富裕的國度。從歷史的角度觀察，美國並非二戰後，才成為世界上最強盛的國家，而是早在1850年代。從1830至1870年代中，在石油年代尚未來臨之前，美國已經透過鯨油的採集，將勢力擴張至全世界。
直至Melvill去世三、四十年之後，這本小說才開始晉身文學經典行列。英國小說家毛姆，評選《世界十大小說家及其代表作》，唯一美國代表就是他和《白鯨記》。
《白鯨記》講述海上捕鯨的故事，「皮庫德號」捕鯨船船長帶領一眾船員，為了賺錢及報曾被白鯨奪一腳之仇，展開了一段驚險旅程，最後悲劇告終。
這本小說公認並不好讀。史詩般的篇幅，充斥宗教思辨、海洋知識等主題的論述，亦隱喻了美國的冒險精神與強盛未來，其中記錄捕鯨的歷史見證，極具意義。
這個下巴 — — 有經驗的老手可以很容易地把它卸開來 — — 大都是在卸開以後，就拉上甲板來，以便拔掉它那些象牙一般的牙齒，同時把那種又白又硬的鯨鬚去供給捕鯨人做出各式各樣奇珍異品，諸如手杖、雨傘骨、馬鞭柄等。
⋯⋯
眾所周知，這種叫做「豬鬃」，「鰭狀物」，「鬍鬚」，「細長簾子」或者隨你高興怎樣稱呼的東西，就正是給太太們做勒腰帶和其他硬襯的小玩意兒的材料。不過，在這方面說來，需求早已日趨消褪。這種鬚骨的黃金時代，還是在安恩女皇的時代，當時盛行用鯨骨箍來擴大女人的裙子。
隨百貨公司、時尚興起，鯨魚需求大增。牙齒刻上圖畫出售，鯨鬚可作不同手工品，肋骨作小橋的橫木，鯨骨箍加固裙子，肉、脂肪和腦髓是佳餚，還有龍涎香可作香水。
另外，少不了鯨皮和腦窩能產出大量鯨油，不但可以食用，也能作為照明材料。其他剩餘的殘軀會被拿來當肥料使用，日常用品如雨傘也依賴鯨鬚作支架。
說起來，這也許是個跡近亳無根據的狂想，可是，我總覺得，有一些鯨，在遭到三四隻小艇圍攻的時候，牠們所表現出來的那種格外躊躇不定的動作；那麼畏縮而易陷於異乎尋常的驚駭的態度，正是牠們的通性。因此，我認為這種種由於意志紛亂無能而間接產生出來的現象，一定是跟牠們那兩邊對峙的視覺極有關係的。
這一幕，鯨魚悲慘遭受殘殺的歷史，學者Benjamin Hawkins有插畫記錄。《白鯨記》不止於此，書寫生態知識，第一手經驗奠基其自然書寫的地位。
鯨魚雙眼，放置於巨大頭顱的兩側，永遠看不見前後方的事物，可謂視覺缺憾。作者甚至推想，鯨遭圍攻的畏縮驚駭，就和牠們兩邊對峙的視覺有直接關係。
若然此說有理，那近距離觀鯨的不安，擾亂鯨魚的敏感感官簡直是折磨。世界自然基金會就不斷勸籲香港民眾，密集的船隻來往及活動會影響其覓食及作息，甚至危害性命。
接下來是寫完《白鯨記》後，梅爾維爾自己說話了：「我自己寫了一部邪惡的小說。」可是他又再附加一句：「我寫完它的時候，感覺我像羔羊一樣潔白無瑕。」「羔羊般潔白無瑕」 — — 這是個很有意思的隱喻，我認為梅爾維爾在寫完之後已與《白鯨記》融為一體。
台灣自然書寫作家劉克襄評論《白鯨記》時，直指此書是如Melvill所形容乃邪惡隱喻，而這種邪惡的見證，警醒了我們真善美的重要，回首人類對鯨魚的暴行，反思當下面對其他物種的態度。
（文章獲授權轉載，原文可見於此）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號