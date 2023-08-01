《白鯨記》：記錄鯨魚被殘殺的悲慘歷史，以邪惡隱喻反思生態倫理

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

1864年，挪威發明捕鯨炮，捕獵大型鯨類。1830至70年代，因應商業需求急增而大量捕殺鯨類。1931年，國際各國在日內瓦簽署保育的《捕鯨條約》。早在1851年，美國小說家梅爾維爾（Herman Melvill）出版了《白鯨記》。

相較鯨魚的龐大，人類看來多麼渺小；相較人類的慾念，鯨魚看來多麼溫柔。就像布氏鲸負傷闖進香港西貢海域，許多人為了觀賞，近距離擾亂、壓迫，牠只能默默忍受一切。

一百多年前，數以萬計的鯨魚被殺，直至物種瀕臨滅絕才簽署禁令終止。如今國際大幅減少捕鯨，殘酷漸成歷史，唯獨海洋文學的經典《白鯨記》保存了見證。

美國作家Herman Melvill一生富有海洋經驗，早年曾當過水手、海軍以及捕鯨手。這些人生閱歷，都成為他寫作的土壤，乍一出手出版《泰皮》一書，已經備受讀者喜愛、關注。

偏偏如今最知名海洋文學《白鯨記》，被評為媲美《金銀島》、《老人與海》等著作，首年出版僅僅賣出五本，同時開啟了他後期票房毒藥的鬱鬱寡歡，出版再不暢銷。

美國的捕鯨、取鯨油，照亮了諸多歐美國家，當然也讓自己成為富裕的國度。從歷史的角度觀察，美國並非二戰後，才成為世界上最強盛的國家，而是早在1850年代。從1830至1870年代中，在石油年代尚未來臨之前，美國已經透過鯨油的採集，將勢力擴張至全世界。

直至Melvill去世三、四十年之後，這本小說才開始晉身文學經典行列。英國小說家毛姆，評選《世界十大小說家及其代表作》，唯一美國代表就是他和《白鯨記》。

《白鯨記》講述海上捕鯨的故事，「皮庫德號」捕鯨船船長帶領一眾船員，為了賺錢及報曾被白鯨奪一腳之仇，展開了一段驚險旅程，最後悲劇告終。

這本小說公認並不好讀。史詩般的篇幅，充斥宗教思辨、海洋知識等主題的論述，亦隱喻了美國的冒險精神與強盛未來，其中記錄捕鯨的歷史見證，極具意義。

這個下巴 — — 有經驗的老手可以很容易地把它卸開來 — — 大都是在卸開以後，就拉上甲板來，以便拔掉它那些象牙一般的牙齒，同時把那種又白又硬的鯨鬚去供給捕鯨人做出各式各樣奇珍異品，諸如手杖、雨傘骨、馬鞭柄等。 ⋯⋯ 眾所周知，這種叫做「豬鬃」，「鰭狀物」，「鬍鬚」，「細長簾子」或者隨你高興怎樣稱呼的東西，就正是給太太們做勒腰帶和其他硬襯的小玩意兒的材料。不過，在這方面說來，需求早已日趨消褪。這種鬚骨的黃金時代，還是在安恩女皇的時代，當時盛行用鯨骨箍來擴大女人的裙子。

隨百貨公司、時尚興起，鯨魚需求大增。牙齒刻上圖畫出售，鯨鬚可作不同手工品，肋骨作小橋的橫木，鯨骨箍加固裙子，肉、脂肪和腦髓是佳餚，還有龍涎香可作香水。

另外，少不了鯨皮和腦窩能產出大量鯨油，不但可以食用，也能作為照明材料。其他剩餘的殘軀會被拿來當肥料使用，日常用品如雨傘也依賴鯨鬚作支架。

Photo Credit: GettyImages Coloured lithographic plate showing the whale from 'Graphic Illustrations of Animals - Showing Their Utility to Man in Their Employment During Life and Uses After Death', a book illustrated by Benjamin Waterhouse Hawkins. Printed by J Graf. Published by Thomas Varty.

說起來，這也許是個跡近亳無根據的狂想，可是，我總覺得，有一些鯨，在遭到三四隻小艇圍攻的時候，牠們所表現出來的那種格外躊躇不定的動作；那麼畏縮而易陷於異乎尋常的驚駭的態度，正是牠們的通性。因此，我認為這種種由於意志紛亂無能而間接產生出來的現象，一定是跟牠們那兩邊對峙的視覺極有關係的。

這一幕，鯨魚悲慘遭受殘殺的歷史，學者Benjamin Hawkins有插畫記錄。《白鯨記》不止於此，書寫生態知識，第一手經驗奠基其自然書寫的地位。

鯨魚雙眼，放置於巨大頭顱的兩側，永遠看不見前後方的事物，可謂視覺缺憾。作者甚至推想，鯨遭圍攻的畏縮驚駭，就和牠們兩邊對峙的視覺有直接關係。

若然此說有理，那近距離觀鯨的不安，擾亂鯨魚的敏感感官簡直是折磨。世界自然基金會就不斷勸籲香港民眾，密集的船隻來往及活動會影響其覓食及作息，甚至危害性命。

Herman Melville, author of Moby Dick.

接下來是寫完《白鯨記》後，梅爾維爾自己說話了：「我自己寫了一部邪惡的小說。」可是他又再附加一句：「我寫完它的時候，感覺我像羔羊一樣潔白無瑕。」「羔羊般潔白無瑕」 — — 這是個很有意思的隱喻，我認為梅爾維爾在寫完之後已與《白鯨記》融為一體。

台灣自然書寫作家劉克襄評論《白鯨記》時，直指此書是如Melvill所形容乃邪惡隱喻，而這種邪惡的見證，警醒了我們真善美的重要，回首人類對鯨魚的暴行，反思當下面對其他物種的態度。

（文章獲授權轉載，原文可見於此）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex