日本戰略研究論壇舉辦日美台兵推，最重要意義是「正確認識台灣的價值」

（中央社）日本戰略研究論壇日前首度邀請台灣參與日美台兵推，與會的國防院學者指出，此為日本通過新版國安3文件後首次兵推，主要模擬日本應對台海危機各種想定情境的決策過程；台灣受邀與會，顯示日本正確認識台灣的價值，且日方在兵推時對國際法準則十分重視，值得台灣借鑑。

日本戰略研究論壇（JFSS）2021年8月首度舉辦兵推、今年是第3次，於7月15、16日在東京舉行，主題為「徹底檢視：新戰略3文件與台灣海峽危機－邁向2027年的課題」，並首次邀請台灣智庫人員參與，日美台3方人員齊聚，引發外界不少聯想。

今年兵推將時間點設為2027年，曾引發是否與共軍擬攻台、2028台灣總統大選等議論。受邀與會的國防院副執行長李廷盛指出，主因是日本政府2022年12月16日，通過新版「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」與「防衛力整備計畫」等3份國家安全文件。

李廷盛說，日本的國安戰略是10年檢討一次，2027年正好滿5年，今年兵推是想檢視新國安3文件在這5年期間，能否維持區域和平穩定、日本的防衛計畫能否因應、未來該如何調整修正等；而台海安全攸關亞太局勢，日方是真的想瞭解台灣的想法。

實際下場擔任參演者的國防院國防戰略與資源研究所助理研究員楊長蓉指出，這是一場以日本為主的兵推，台灣與美國屬配角，想定由自衛隊退役將領設計，參演者與觀摩者包括日本國會議員與政府官員；日方希望藉不同衝突情境想定，逐一模擬驗證政府每道決策過程。

異於台灣兵推流程多按既定流程進行，日方嚴格落實主題「徹底檢視」，且十分強調國際法準則。楊長蓉以中國軍演劃設臨時警戒區的想定為例說，參演者會討論臨時警戒區在國際法上是否合法；當事態再升級，國家發布緊急事態的條件為何，台灣與日本對事態的定義不同，該如何因應。

在台海發生衝突的日台溝通機制上，楊長蓉指出，目前是透過台灣日本關係協會及日台交流協會平台作為對話管道，但兵推時發現不足以因應緊急事態，參演者多認為，有必要建置台日間即時資訊交換機制。

此外，網路攻擊將是未來戰爭的「第一波」攻擊型態。李廷盛指出，日方的網攻想定是全面性的，不僅台灣被攻擊、也波及日本，情境包括海底電纜被毀，NHK、三菱集團、大眾交通以及政府和軍方等機構遭網攻。

楊長蓉以積極網路防禦（active cyber defense,ACD）為例說，目前各國對因應資訊戰或網路攻擊、甚至是網路崩潰，因法律規範不同，能做到何種程度仍存在爭議；日方特別模擬這類混合戰、未達「武裝攻擊」的情境，而啟動反擊能力又涉及各國政策與文化，能做到何種程度亦需探討。

再以撤離國民與撤僑為例，李廷盛說，先島群島（石垣島、西表島、宮古島）毗鄰台灣，屬日本最優先撤離對象；日方的數據精算到各座島嶼實際人數與行動不便者數量；其次是有約1萬3000千多家商社在中國，估計有30多萬人日本人需撤離，台灣也有日僑，撤離程序如何進行，要多少機艦等等。

李廷盛指出，日方人員透露，一年有3000多艘日本船隻通過台灣周邊海域，全球有6成貨輪經過台灣海峽，且台灣的經濟產值實際上已達到G20成員國的門檻；此次日美台兵推最重要意義是「日本正確認識台灣的價值」，反之，台灣也可藉兵推瞭解日方對相關事態的想法與處理方式。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺