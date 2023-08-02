日本戰略研究論壇舉辦日美台兵推，最重要意義是「正確認識台灣的價值」
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李廷盛指出，日方人員透露，一年有3000多艘日本船隻通過台灣周邊海域，全球有6成貨輪經過台灣海峽，且台灣的經濟產值實際上已達到G20成員國的門檻；此次日美台兵推最重要意義是「日本正確認識台灣的價值」，反之，台灣也可藉兵推瞭解日方對相關事態的想法與處理方式。
（中央社）日本戰略研究論壇日前首度邀請台灣參與日美台兵推，與會的國防院學者指出，此為日本通過新版國安3文件後首次兵推，主要模擬日本應對台海危機各種想定情境的決策過程；台灣受邀與會，顯示日本正確認識台灣的價值，且日方在兵推時對國際法準則十分重視，值得台灣借鑑。
日本戰略研究論壇（JFSS）2021年8月首度舉辦兵推、今年是第3次，於7月15、16日在東京舉行，主題為「徹底檢視：新戰略3文件與台灣海峽危機－邁向2027年的課題」，並首次邀請台灣智庫人員參與，日美台3方人員齊聚，引發外界不少聯想。
今年兵推將時間點設為2027年，曾引發是否與共軍擬攻台、2028台灣總統大選等議論。受邀與會的國防院副執行長李廷盛指出，主因是日本政府2022年12月16日，通過新版「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」與「防衛力整備計畫」等3份國家安全文件。
李廷盛說，日本的國安戰略是10年檢討一次，2027年正好滿5年，今年兵推是想檢視新國安3文件在這5年期間，能否維持區域和平穩定、日本的防衛計畫能否因應、未來該如何調整修正等；而台海安全攸關亞太局勢，日方是真的想瞭解台灣的想法。
實際下場擔任參演者的國防院國防戰略與資源研究所助理研究員楊長蓉指出，這是一場以日本為主的兵推，台灣與美國屬配角，想定由自衛隊退役將領設計，參演者與觀摩者包括日本國會議員與政府官員；日方希望藉不同衝突情境想定，逐一模擬驗證政府每道決策過程。
異於台灣兵推流程多按既定流程進行，日方嚴格落實主題「徹底檢視」，且十分強調國際法準則。楊長蓉以中國軍演劃設臨時警戒區的想定為例說，參演者會討論臨時警戒區在國際法上是否合法；當事態再升級，國家發布緊急事態的條件為何，台灣與日本對事態的定義不同，該如何因應。
在台海發生衝突的日台溝通機制上，楊長蓉指出，目前是透過台灣日本關係協會及日台交流協會平台作為對話管道，但兵推時發現不足以因應緊急事態，參演者多認為，有必要建置台日間即時資訊交換機制。
此外，網路攻擊將是未來戰爭的「第一波」攻擊型態。李廷盛指出，日方的網攻想定是全面性的，不僅台灣被攻擊、也波及日本，情境包括海底電纜被毀，NHK、三菱集團、大眾交通以及政府和軍方等機構遭網攻。
楊長蓉以積極網路防禦（active cyber defense,ACD）為例說，目前各國對因應資訊戰或網路攻擊、甚至是網路崩潰，因法律規範不同，能做到何種程度仍存在爭議；日方特別模擬這類混合戰、未達「武裝攻擊」的情境，而啟動反擊能力又涉及各國政策與文化，能做到何種程度亦需探討。
再以撤離國民與撤僑為例，李廷盛說，先島群島（石垣島、西表島、宮古島）毗鄰台灣，屬日本最優先撤離對象；日方的數據精算到各座島嶼實際人數與行動不便者數量；其次是有約1萬3000千多家商社在中國，估計有30多萬人日本人需撤離，台灣也有日僑，撤離程序如何進行，要多少機艦等等。
李廷盛指出，日方人員透露，一年有3000多艘日本船隻通過台灣周邊海域，全球有6成貨輪經過台灣海峽，且台灣的經濟產值實際上已達到G20成員國的門檻；此次日美台兵推最重要意義是「日本正確認識台灣的價值」，反之，台灣也可藉兵推瞭解日方對相關事態的想法與處理方式。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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