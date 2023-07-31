「芭本海默」第二週票房：《Barbie芭比》全球近8億逼近「瑪利歐」、《奧本海默》破4億創R級電影紀錄

今（2023）年暑期由《Barbie芭比》、《奧本海默》引發的「芭本海默」（Barbenheimer）觀影風潮，造成北美等地的票房大熱，兩片在北美盛大上映之後，上週過完第二個週末，成績仍舊亮眼。

《Barbie芭比》北美累計至3.51億美元，北美的海外市場則到了4.23億美元，總計全球票房來到7.74億美元；《奧本海默》北美累計至1.74億美元，北美的海外市場則到了2.26億美元，總計全球票房突破4億美元。

Photo Credit: Warner bros., Universal Pictures

首先是華納的《Barbie芭比》，首週末北美拿下1.62億美元，超越《超級瑪利歐兄弟電影版》首週末的1.46億美元，寫下今年北美首週末最高票房紀錄。而1.62億美元的北美首週票房，也讓導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）成為影史首週末票房最高紀錄的女性導演，締造歷史。

《Barbie芭比》進入第二個週末，在北美的4337間電影院中， 週五收進2900萬美元、週六收進3460萬美元、週日則是2940萬美元，第二個週末的三天，週五至週日的票房收進9300萬美元的數字，與首週末相比跌幅42.6%，而第二個週末，三天的總票房成績，足以成為北美影史第7高。

第二個週末的票房，排在 《Barbie芭比》前面的電影為，《STAR WARS：原力覺醒》（1.49億美元）、《復仇者聯盟：終局之戰》（1.47億美元）、《復仇者聯盟：無限之戰》（1.14億美元）、《黑豹》（1.11億美元）、《侏羅紀世界》（1.06億美元）、《復仇者聯盟》（1.03億美元）。

值得一提的是，排在《Barbie芭比》的前6部電影，多數來自於迪士尼，僅有《侏羅紀世界》出自環球影業，而特別的是，此6部電影，都可看作延續性的系列的大作，《Barbie芭比》則為單一原創電影。

至於這一週，《Barbie芭比》 在北美地區的總票房收入達3.51億美元，已經成為今年度北美第4名的電影，排在前面的分別是， 《超級瑪利歐兄弟電影版》（5.74億美元）、 《蜘蛛人：穿越新宇宙》（3.78億美元）以及《星際異攻隊3》（3.58億美元）。依照目前的熱度以及口碑來看， 《Barbie芭比》超越 《蜘蛛人：穿越新宇宙》以及《星際異攻隊3》僅是時間的問題，但能否突破 《超級瑪利歐兄弟電影版》的數字則還得持續觀察。

而 《Barbie芭比》全球票房已累計7.74億美元，則排在今年度全球第3名的位置， 排在前面的分別是， 《超級瑪利歐兄弟電影版》（13.50億美元）以及《 星際異攻隊3》（8.44億美元），依照目前的熱度以及口碑來看， 《Barbie芭比》超越《 星際異攻隊3》僅是時間的問題，但能否突破 《超級瑪利歐兄弟電影版》的數字則還得持續觀察。

Photo Credit: 華納兄弟 《Barbie芭比》劇照

再來是環球影業的《奧本海默》。《奧本海默》在北美首週末收下8245萬美元的票房、北美之外的國際市場獲得9365萬美元，全球總計1.74億美元，高於原先預期，對於一部限制級，且片長3小時的歷史電影而言，這是難得的數字。

而《奧本海默》也成為導演諾蘭（Christopher Nolan）生涯中，北美首週末票房第3名的作品，僅次於《黑暗騎士：黎明昇起》的1.60億美元和《黑暗騎士》的1.58億美元。而且，《奧本海默》並非「蝙蝠俠」這類型的知名IP，有此成績更可貴。

《奧本海默》進入第二個週末，在北美的3647間電影院中， 週五收進1343萬美元、週六收進1821萬美元、週日則是1456萬美元，第二個週末的三天，週五至週日的票房收進4660萬美元的數字，與首週末相比跌幅44%，其實跌幅與 《Barbie芭比》相去不遠。 而 《奧本海默》在北美也 成為首部連續10天票房超過1000萬美元的R級電影。

至於這一週，《奧本海默》 在北美地區的總票房收入達1.74億美元， 全球票房則已累計至4億美元，此成績在全球票房方面，以諾蘭的作品而言，也經超越《天能》的（3.65億美元）以及《蝙蝠俠：開戰時刻》（3.73億美元）。

最後，根據《綜藝報》指出， Comscore的高級分析師Paul Dergarabedian表示：「來到第二週末證明了，一周前人們對於 《Barbie芭比》 和《奧本海默》的濃厚興趣並非偶然。這兩部電影進入第二週末，也反映了票房歷史上最好的次週票房成績，首週末的成績顯然可靠的。」

Photo Credit: 環球影業 《奧本海默》劇照

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核稿編輯：翁世航