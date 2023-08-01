《奧本海默》的配樂發生一連串菜鳥錯誤，背後煩人音樂三小時不間斷疲勞轟炸

文：Sherry Shieh謝世嫻

《奧本海默》（Oppenheimer）

當網路95％以上影評們一致好評「本世紀最偉大的電影」時，僅有少數國外觀眾和我持以下相同看法。建議看電影前先做功課，這部並不適合每個人。而且我強烈建議要戴耳塞。

Sherry不負責任影評：Oppenheimer

Rating: 7 / 10

故事（STORY）

身為Nolan的「前鐵粉」，我始終認為《頂尖對決》（The Prestige）是他拍過最好的一部。後面的驚世鉅作如《黑暗騎士》、《全面啟動》、《星際效應》雖然票房卡司與配樂陣容越來越亮眼，但總覺得諾蘭說故事的風格與結構，失去了當初《頂尖對決》的純粹跟緊密。就像魔術師一樣，其實把東西變不見（The Turn）不是高潮，而是最後那個出其意料的The Prestige（重現，Reappearance）。

寫故事也是同理。Nolan早期的故事結構非常有意思，但是後來的劇本卻越來越長。我了解這些題材的知識度和資訊量非常高，但這就是為什麼一個「好」編劇在地球上真是鳳毛麟角。好編劇要能濃縮重點，「深耕」而不是「廣發」。《奧》用交叉倒述兩個聽證會的方式，把故事分成三部份：

「曼哈頓計劃」與原子彈發明 對奧本海默的鬥爭與批評 他的感情世界與內心掙扎

在《奧本海默》，導演用三小時挑戰觀眾膀胱。但Nolan每個題材都極度龐大、這次還要cover到人性與內心感情世界—導致每樣菜只能平均分佈、淺嚐幾口、令人不清楚真正的人物重點在哪。

舉例：《奧本海默》主角的天人交戰內心戲。原子彈是奧本海默主導發明的沒錯，但就像杜魯門總統說的：「原子彈是我投的，你內疚什麼？」這場戲打臉男主角太自憐自愛。

Mr. President, you are absolutely right！奧本海默接下「曼哈頓計劃」除了愛國，另一方面也是想滿足科學家的事業私心，但是事後內疚就太矯情了。（拜託這麼天才的人怎會沒想到發明原子彈的後果？）當個人野心超過道德時，事後再內疚就顯多餘，且還會讓男主角設定成一個舉棋不定的軟渣男（尤其他的感情線）。也許Oppenheimer本身就不是聖人，但若把整條內心線砍掉或重置輕重比例，故事會更簡潔精彩。

關於故事我還有個建議，就是《奧》分成兩部電影會更好。就像當初Clint Eastwood拍 《Flags of our Fathers 》與《Letters from Iwo Jima 》，同一件歷史事件有兩個完全不同觀點，不管是美國還是日本，士兵的屠殺與孤寂都能被justify，因為好人壞人是相對，不是絕對的。

不知為什麼Nolan沒有考慮讓《奧本海默》更立體，反而ㄧ次端出太多菜色讓人吃不下肚。Nolan的資訊量往往太大卻又得硬塞進故事主幹，導至最後黏稠度不高，因為觀眾看得眼花繚亂，根本無法吸收。真心話：若不事後再做功課，我看完《星際效應》還是搞不清楚黑洞跟蟲洞的差別……

配樂（MUSIC）

Nolan過往每部片的音樂各有特色，尤其Hans Zimmer不斷自我演化的配樂風格，和Nolan的精神非常契合。因此，我非常不解為什麼Nolan這次就不和Hans Zimmer合作了？原子彈才要一定必須和Hans Zimmer合作啊！

《奧》配樂令人frustrating的地方不少，有幾度甚至令我厭煩到想起身走人：

1. 作曲

經驗不足的電影作曲家很容易有一個錯誤觀念，那就是音樂需要從頭配到尾，好像生怕有任何安靜就會「冷」場。這是2005年我和《追殺比爾》金獎大師Luis Bacalov學習配樂時，他一直耳提面命的金律。「如果耳朵早已習慣音樂，那音樂已不是「音樂」，因為音樂已不再有任何意義，反而只是噪音。」

可惜的是，在《不可能的任務7》犯這個錯誤就算了（我在上一篇FB影評有寫到），沒想到，一向高標準的Nolan 卻因一個相較Hans Zimmer的菜鳥作曲家，也發生一連串的菜鳥錯誤。

《奧本海默》的年輕作曲家寫過《黑豹》（Black Panther）和《天能》（Tenet），雖說他僅用五天就寫完《奧》配樂很天才，但坦言本片的風格非常混亂（聽得出來他真的只花五天寫曲）：從Hans Zimmer式的金屬銅管到現代叢林樂、從類Max Richter的小提琴多聲奏到New Age環保音樂—如果是刻意要讓觀眾感到厭煩，那這種自助餐配樂的確成功了！

而且配樂從頭放到尾，就像《媽的多重宇宙》英文片名，音樂是「everything, everywhere, all at once 」，令人感覺像看一部三小時預告片。不想看電影，我總可以閉眼，但不想聽音樂，我卻關不上耳朵，真痛苦。

2. 混音

這裡講的是sound editing / mixing / master的明顯瑕疵。不知是否我看的AMC戲院本身有怪異的音響設制？但應該不是，因為在AMC看過許多部電影，卻從來沒有感受過這麼不對稱的音量對比。

《奧本海默》的配樂大過對白，某些戲甚而呈現60:40的打架對比，音樂早就喧賓奪主。這種初級錯誤，令我認為《奧》是sound editing & mixing 最差的一部。我要很吃力地把音樂和對白分開聽，才能聽懂演員在講什麼。而在美國戲院無英文字幕、又要吸收重金屬知識，加上背後煩人音樂三小時不間斷疲勞轟炸，這種觀影體驗令人終於失去耐心，害我倒在椅子上睡了20分鐘。

音效（SFX）