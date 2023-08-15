《無現金革命》：祖克柏極為後悔，沒有在2019年意識到中國金融科技革命之前，注意到微信
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中國金融科技的故事弧線是一個完美的視角，讓人看到這個世界崛起強權的另一面貌，它在金融科技上大起大落的發展歷程，可作為我們的借鏡——提出其他新願景，避免步入和中國相同的命運，利用數位貨幣的全新可能性來強化未來金融的自由與自主！
文：馬永哲（Martin Chorzempa）
從解放者到壓迫者？
「一旦金融大型科技公司的祕密外洩……，勢必會發生改變。」
二○二○年年底，中國廣東當局首開先例，發明了一種殘酷的懲罰方式來遏阻犯罪。這個方法取代了傳統的監獄、勞改營與罰款，犯罪者可以自由行動，但會被禁止使用數位支付五年，等於一下子把這些人變成棄兒，被排除在金融科技帶來的現代便利經濟活動之外。
這證明中國出現了多麼快速且革命性的變化。一個幾年前才從邊緣躍居主流的工具，現在竟然已經成為日常生活的必需品，不准使用此工具已然足以作為某些罪行的懲罰。把警方的行動與數位支付連結起來，也生動說明了政府可能會如何運用這些工具，作為控制人民的集中要點，並把人們分成數位世界裡的富人和窮人。無論是好是壞，金融數位化之後，大型科技公司與政府更能追蹤及控制訊息，而中國就是這些變革的世界實驗室。
祖克柏極為後悔，沒有在二○一九年意識到中國金融科技革命迸發的可能性之前，注意到微信。中國的變化預告了未來全球各地的金融即將翻新作業模式，為了確保民眾、企業與決策者準備好從中得到潛在利益，同時掌控越來越數位化的金融體系所帶來的危險，我們絕對有必要了解這個變化的意義。
中國金融科技故事的開始，不是因為國家的計畫，而是因為創新與創業精神，企業家勇於挑戰在中國共產黨階級制度中根基穩固的現有機構。來自國外的資金、技術與觀念，加上政府中的盟友授權，有遠見的企業家藉由創造自己的支付工具，爭取受到壓抑的金融體系所限制的自由。雖然外國人對中國金融科技成就的重要性很快就被遺忘了，但如果想要理解，在科技落後的環境如何透過異花授粉，以令人興奮的全新方式調整現有的技術與點子，讓創新得以蓬勃發展，這些都相當關鍵。
隨著公司成長得更有錢、更強大、更有勢力，馬雲和馬化騰也在伺機而動。當時機成熟，他們在一場直接衝突中，挑戰了銀行與強大的國有企業，這場衝突不僅發生在市場，也發生在幕後的共產黨最高階層。一開始，企業家贏了，因此帶來了市場競爭、快速的現代化與便利，以及最重要的是十億人的金融自由。超級應用程式與中國的數位金融革命，展現出大型科技公司顛覆產業的力量，即使受到最嚴密監管和保護的部門也是一樣，同時反映了二○○○年代與二○一○年代期間，中國隨心所欲的經濟與爆炸式成長。
當局成功激勵甚至顛覆國有企業的創新，是中國證明即使在威權政治體制下，創新仍然可以蓬勃發展的顯著例子。這與華府一廂情願的想法完全相反。金融科技得以在中國繁榮發展，並不是因為美國現在熱衷於仿效的產業政策和補貼，而是國家創造了一個穩定、激勵創新、擁有良好基礎設施的環境，合理但不過度的監管，以及主要讓市場力量決定誰是贏家。儘管是執著於穩定的一黨制國家，卻也展現出意願，為了潛在的豐厚報酬而願意承擔重大風險，在幾乎沒有監管和前例之下，邀請大型科技公司進入金融領域，或推出一款數位貨幣的開創嘗試。為過去的金融所制定的規則，永遠無法完全明確地適用於未來的金融，而先驅技術的創新者永遠會為社會帶來風險與報酬。
中國的經驗告訴世界，一個國家如何克服困難，為承擔合理風險的企業家提供保護，並確保監管措施有足夠彈性來適應新的挑戰。中國在這方面失敗之處，以點對點借貸行業為例，說明了唯有政府明確指定負責監督創新活動的單位，並有效監控，鼓勵冒險的作為才能得到回報。
中國的金融科技已經有了模仿者，從印度一直到中國曾經抄襲的矽谷公司，包括啟發了臉書進行備受爭議的嘗試、進而想推出自己的數位貨幣，這可能幫助臉書變成騰訊超級應用程式的全球版本。美國的大型科技公司現在經常複製中國科技公司的新商業模式與功能，美國的銀行也派人到中國，去看看各地的金融未來會是什麼樣子。
金融科技的故事顯示，美國不能坐視不管，並以為自己在科技和金融領域的霸主地位可以無限期地延續下去。美國的金融體系與交易方式變化很少，但中國以數位技術翻新自己的金融體系後，已經提高了它在全球金融體系扮演更重要角色的雄心，包括推出一款由國家支持、正在與其他央行探索互操作性（interoperability，譯註：指不同電腦系統、網路、操作系統與應用程式，一起協同工作、共享資訊的能力）的數位貨幣。
或許不太可能看到立竿見影的成效，部分原因是強大的網路效應讓美元的地位難以撼動。美國的金融體系不像中國的變化那麼大，因為它的改善空間比中國小很多，但美國的金融體系可以有更多的競爭、創新、包容以及低成本。
為了迎接數位時代，全球各地央行都在探索以新鮮的方式重新啟動貨幣與跨境支付工具，中國的開創嘗試將在未來數十年得到回報。中國的金融科技應用程式已經在數十個國家通行，而螞蟻與騰訊則是中國在全球金融和商業領域開疆闢土的重要業者。從金融到貿易，中國在全球經濟越來越重要，這意味著，即使中國的數位貨幣無法成為美元終結者，但人民幣挑戰美元全球貨幣地位的行動，自然也會取得進展。
然而，即便有公司能在規模、資金與技術上從中國的廣大市場中獲益，也還未能像美國的科技公司一樣，在全球各地成功建立龐大的用戶群。但是，自滿是很危險的。賭中國不會從早期錯誤中學習，認為它不會成為華爾街或矽谷的競爭對手，這種想法的愚蠢程度，就像二○一四年之前支付寶對微信支付不屑一顧一樣。因為就在一眨眼的時間，微信支付就扭轉了原本一家獨大的市場，成為兩個強大競爭者的多極體系（multipolar system）。美中競爭的潛在相似之處顯示，美國最好把自己視為支付寶的處境，並確保自己不會如同支付寶錯失了轉向行動支付的機會，而給了騰訊關鍵的優勢。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。