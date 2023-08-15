《無現金革命》：祖克柏極為後悔，沒有在2019年意識到中國金融科技革命之前，注意到微信

文：馬永哲（Martin Chorzempa）

從解放者到壓迫者？

「一旦金融大型科技公司的祕密外洩……，勢必會發生改變。」

二○二○年年底，中國廣東當局首開先例，發明了一種殘酷的懲罰方式來遏阻犯罪。這個方法取代了傳統的監獄、勞改營與罰款，犯罪者可以自由行動，但會被禁止使用數位支付五年，等於一下子把這些人變成棄兒，被排除在金融科技帶來的現代便利經濟活動之外。

這證明中國出現了多麼快速且革命性的變化。一個幾年前才從邊緣躍居主流的工具，現在竟然已經成為日常生活的必需品，不准使用此工具已然足以作為某些罪行的懲罰。把警方的行動與數位支付連結起來，也生動說明了政府可能會如何運用這些工具，作為控制人民的集中要點，並把人們分成數位世界裡的富人和窮人。無論是好是壞，金融數位化之後，大型科技公司與政府更能追蹤及控制訊息，而中國就是這些變革的世界實驗室。

祖克柏極為後悔，沒有在二○一九年意識到中國金融科技革命迸發的可能性之前，注意到微信。中國的變化預告了未來全球各地的金融即將翻新作業模式，為了確保民眾、企業與決策者準備好從中得到潛在利益，同時掌控越來越數位化的金融體系所帶來的危險，我們絕對有必要了解這個變化的意義。

中國金融科技故事的開始，不是因為國家的計畫，而是因為創新與創業精神，企業家勇於挑戰在中國共產黨階級制度中根基穩固的現有機構。來自國外的資金、技術與觀念，加上政府中的盟友授權，有遠見的企業家藉由創造自己的支付工具，爭取受到壓抑的金融體系所限制的自由。雖然外國人對中國金融科技成就的重要性很快就被遺忘了，但如果想要理解，在科技落後的環境如何透過異花授粉，以令人興奮的全新方式調整現有的技術與點子，讓創新得以蓬勃發展，這些都相當關鍵。

隨著公司成長得更有錢、更強大、更有勢力，馬雲和馬化騰也在伺機而動。當時機成熟，他們在一場直接衝突中，挑戰了銀行與強大的國有企業，這場衝突不僅發生在市場，也發生在幕後的共產黨最高階層。一開始，企業家贏了，因此帶來了市場競爭、快速的現代化與便利，以及最重要的是十億人的金融自由。超級應用程式與中國的數位金融革命，展現出大型科技公司顛覆產業的力量，即使受到最嚴密監管和保護的部門也是一樣，同時反映了二○○○年代與二○一○年代期間，中國隨心所欲的經濟與爆炸式成長。

當局成功激勵甚至顛覆國有企業的創新，是中國證明即使在威權政治體制下，創新仍然可以蓬勃發展的顯著例子。這與華府一廂情願的想法完全相反。金融科技得以在中國繁榮發展，並不是因為美國現在熱衷於仿效的產業政策和補貼，而是國家創造了一個穩定、激勵創新、擁有良好基礎設施的環境，合理但不過度的監管，以及主要讓市場力量決定誰是贏家。儘管是執著於穩定的一黨制國家，卻也展現出意願，為了潛在的豐厚報酬而願意承擔重大風險，在幾乎沒有監管和前例之下，邀請大型科技公司進入金融領域，或推出一款數位貨幣的開創嘗試。為過去的金融所制定的規則，永遠無法完全明確地適用於未來的金融，而先驅技術的創新者永遠會為社會帶來風險與報酬。

中國的經驗告訴世界，一個國家如何克服困難，為承擔合理風險的企業家提供保護，並確保監管措施有足夠彈性來適應新的挑戰。中國在這方面失敗之處，以點對點借貸行業為例，說明了唯有政府明確指定負責監督創新活動的單位，並有效監控，鼓勵冒險的作為才能得到回報。

中國的金融科技已經有了模仿者，從印度一直到中國曾經抄襲的矽谷公司，包括啟發了臉書進行備受爭議的嘗試、進而想推出自己的數位貨幣，這可能幫助臉書變成騰訊超級應用程式的全球版本。美國的大型科技公司現在經常複製中國科技公司的新商業模式與功能，美國的銀行也派人到中國，去看看各地的金融未來會是什麼樣子。

金融科技的故事顯示，美國不能坐視不管，並以為自己在科技和金融領域的霸主地位可以無限期地延續下去。美國的金融體系與交易方式變化很少，但中國以數位技術翻新自己的金融體系後，已經提高了它在全球金融體系扮演更重要角色的雄心，包括推出一款由國家支持、正在與其他央行探索互操作性（interoperability，譯註：指不同電腦系統、網路、操作系統與應用程式，一起協同工作、共享資訊的能力）的數位貨幣。

或許不太可能看到立竿見影的成效，部分原因是強大的網路效應讓美元的地位難以撼動。美國的金融體系不像中國的變化那麼大，因為它的改善空間比中國小很多，但美國的金融體系可以有更多的競爭、創新、包容以及低成本。

為了迎接數位時代，全球各地央行都在探索以新鮮的方式重新啟動貨幣與跨境支付工具，中國的開創嘗試將在未來數十年得到回報。中國的金融科技應用程式已經在數十個國家通行，而螞蟻與騰訊則是中國在全球金融和商業領域開疆闢土的重要業者。從金融到貿易，中國在全球經濟越來越重要，這意味著，即使中國的數位貨幣無法成為美元終結者，但人民幣挑戰美元全球貨幣地位的行動，自然也會取得進展。

然而，即便有公司能在規模、資金與技術上從中國的廣大市場中獲益，也還未能像美國的科技公司一樣，在全球各地成功建立龐大的用戶群。但是，自滿是很危險的。賭中國不會從早期錯誤中學習，認為它不會成為華爾街或矽谷的競爭對手，這種想法的愚蠢程度，就像二○一四年之前支付寶對微信支付不屑一顧一樣。因為就在一眨眼的時間，微信支付就扭轉了原本一家獨大的市場，成為兩個強大競爭者的多極體系（multipolar system）。美中競爭的潛在相似之處顯示，美國最好把自己視為支付寶的處境，並確保自己不會如同支付寶錯失了轉向行動支付的機會，而給了騰訊關鍵的優勢。