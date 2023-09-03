「齒頰留香」成過去式？台日的口香糖沒落危機
我們想讓你知道的是
曾有報導指出，搭車的時候如果想睡覺，以前可能會嚼上兩粒或一片口香糖讓自己保持清醒，但現在有了智慧型手機消磨時間，就不會想要再吃口香糖，衍生出了另類的「脫離口香糖」（ガム離れ）現象。
如果今天有人給你一包口香糖，你會把它拿來送人還是自己吃掉呢？
現在就只剩那幾款口香糖
或許在台灣，會選第一個選項的人可能很多，因為雖然2003年有論文提到台灣的口香糖商機潛力無窮，各家食品業者紛紛推出咖啡口味，或草本精華口味的口香糖希望吸引消費者掏出荷包，甚至當時的市場值還一度高達15億新台幣。
不過，這一切快轉到2023年，超商和超市裡原本琳瑯滿目的口香糖口味與品牌，也變得只剩下留蘭香公司主打清涼醒腦的Airwaves、吃了覺得可以避免蛀牙的Extra和小時候一片又一片的青箭（Doublemint）口香糖，又或是樂天的XYLITOL木糖醇無糖口香糖。
當然現在市面上，還是可以見到日本丸川製菓推出的「マーブルフーセンガム」（Marble氣球口香糖）圓形粒狀盒裝傳統口香糖等，但其他牌子及種類的口香糖幾乎所剩無幾。
然而即便現在剩下來的口香糖品牌不多，且不計入飛壘這種不能被稱為口香糖的泡泡糖外，幾乎清一色都是外脆內軟的「粒狀」口香糖（爐編mur：難道片狀的口香糖，就只有青箭薄荷這款含真糖的口香糖有了嗎⋯⋯連Extra的都已經要消失殆盡）等特殊產品現象外，在口味部分還算豐富。
像是Airwaves除了超級基本款超涼薄荷口味外，其他長青的「極致涼」系列如極酷薄荷、冰炫薄荷及野莓外，還有其他像是冰釀葡萄、蜂蜜檸檬、以及暢涼可樂等口味，還有驚人的冷萃咖啡口味⋯⋯甚至近期還推出了冰爽檸檬及冰爽薄荷兩種「酷涼Fun塊」的口香糖品項。
而Extra潔淨在薄荷口味外，則是主打哈密瓜、葡萄、草莓、青蘋萊姆及荔枝等不涼的甜美水果風，同樣在近幾年內，有推出草莓及葡萄口味的「脆皮魔力方」口香糖。相信如果你和爐編的年紀差不多的話，在小時候應該滿常吃哈密瓜口味的Extra！
為何日本人不再吃口香糖？
如果你對消費心理學有些興趣，應該會知道在便利商店或超市內貨架擺放，有著不小學問，像口香糖還有小條糖果等價格較低的商品，為何會放在收銀台旁邊，又或是排隊等結帳的地方。甚至還有書是以「口香糖為何放在收銀台旁？」為書名，十分有趣。
只是由於目前市面上的口香糖品牌縮減，再加上對照日本的口香糖消費量同樣也是在近幾年出現逐漸下滑的趨勢，爐編有80%的把握，台灣也同樣是因為消費者對口香糖的消費量下降，導致業者進而降低口香糖生產量。
雖然目前找不太到相關統計資料說明，為何台灣民眾愈來愈不吃口香糖，但就日本現已停刊的《週刊朝日》報導，造成日本口香糖消費量降低的原因之一，是因路上的垃圾桶數量減少。
因為如果今天嚼口香糖嚼到最後，卻沒地方丟，可能久而久之就會放棄吃口香糖的念頭。（台灣街道的垃圾桶數量其實也不多，該不會大家不吃口香糖的原因跟日本一樣⋯⋯？）另外還曾有報導指出，搭車的時候如果想睡覺，以前可能會嚼上兩粒或一片口香糖讓自己保持清醒，但現在有了智慧型手機消磨時間，就不會想要再吃口香糖，衍生出了另類的「脫離口香糖」（ガム離れ）現象。
Hella Extra小貼士
身為注重養生與創意大國，日本樂天也曾經販售過據說能維持記憶力的口香糖「記憶力を維持するガム」，成分內添加銀杏萃取物，據說能協助維持記憶力，減緩認知功能衰退等功效。不過，這款標示機能性食品的口香糖，在台灣其實被視為藥品，只能自用不能隨意販售，而所謂的「維持記憶力」效果主要是透過咀嚼刺激及銀杏萃取物功效，對一般人來說成效其實有限。
其實爐編在當時這款口香糖風靡一時的時候，去日本有買了一條來吃。或許是因為加了銀杏萃取物的關係，整個口香糖顏色灰灰黑黑，吃起來也有一種特殊的苦味，坦白來說不太好吃，後來整條沒吃完就放到過期了⋯⋯而記憶力的部分當然也是沒有什麼太提升的效果，畢竟只吃了一片。
除了台日，也來點美國口香糖
相較於台灣和日本兩個亞洲國家，在歐美地區，尤其是美國嚼食口香糖的人數，因為根據知名統計資料庫Statista的資料顯示，美國光是在2020年，一個禮拜內以吃4到7片口香糖的人數佔最多（37.28%），而吃超過16片的人甚至佔了20.46%，比完全沒吃的人（13.52%）比率來得高。
要證明美國人吃口香糖的量佐引資料固然重要，但這其實從當地常見的口香糖子牌，以及多元到讓人眼花撩亂的口味就可以先看出端倪。像是常見的青箭或水果口味的Juicy Fruit（以前台灣有賣，但自從2012之後應該就消聲匿跡了）、Orbit、Extra、5、Stride、Airwaves、Clorets以及爐編個人最愛的Trident都是美國超市或便利商店常見的口香糖品項。
其他像是曼陀珠（Mentos）、易口舒（Eclipse）和Icebreakers等糖果或薄荷涼糖大牌，也都有跨足口香糖市場。
口味的部分，相較於基本的薄荷與葡萄口味外，以Trident口香糖舉例，光是它在美國超市內販售的口味就有至少超過10種以上，甚至還有火龍果荔枝、西瓜、鳳梨、熱帶水果等口味，又或是有販售薄荷巧克力、肉桂、冬青等特殊口味。
而就薄荷這個單一口味來說，美國口香糖在這部分也比台灣還有其他國家多了好幾種。像是Trident就有推出綠薄荷、一般薄荷、薄荷甜糖、清爽薄荷、冬青等口味；Extra則有一般薄荷、甜薄荷、極涼與冬季清爽與薄荷巧克力等不同強度與味道的品項，頗具特色。
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
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過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。