「齒頰留香」成過去式？台日的口香糖沒落危機

文：Pumpkin Spice

如果今天有人給你一包口香糖，你會把它拿來送人還是自己吃掉呢？

現在就只剩那幾款口香糖

或許在台灣，會選第一個選項的人可能很多，因為雖然2003年有論文提到台灣的口香糖商機潛力無窮，各家食品業者紛紛推出咖啡口味，或草本精華口味的口香糖希望吸引消費者掏出荷包，甚至當時的市場值還一度高達15億新台幣。

不過，這一切快轉到2023年，超商和超市裡原本琳瑯滿目的口香糖口味與品牌，也變得只剩下留蘭香公司主打清涼醒腦的Airwaves、吃了覺得可以避免蛀牙的Extra和小時候一片又一片的青箭（Doublemint）口香糖，又或是樂天的XYLITOL木糖醇無糖口香糖。

當然現在市面上，還是可以見到日本丸川製菓推出的「マーブルフーセンガム」（Marble氣球口香糖）圓形粒狀盒裝傳統口香糖等，但其他牌子及種類的口香糖幾乎所剩無幾。

丸川製菓的經典水果口味口香糖（套組）｜Photo Credit: 丸川製菓

然而即便現在剩下來的口香糖品牌不多，且不計入飛壘這種不能被稱為口香糖的泡泡糖外，幾乎清一色都是外脆內軟的「粒狀」口香糖（爐編mur：難道片狀的口香糖，就只有青箭薄荷這款含真糖的口香糖有了嗎⋯⋯連Extra的都已經要消失殆盡）等特殊產品現象外，在口味部分還算豐富。

像是Airwaves除了超級基本款超涼薄荷口味外，其他長青的「極致涼」系列如極酷薄荷、冰炫薄荷及野莓外，還有其他像是冰釀葡萄、蜂蜜檸檬、以及暢涼可樂等口味，還有驚人的冷萃咖啡口味⋯⋯甚至近期還推出了冰爽檸檬及冰爽薄荷兩種「酷涼Fun塊」的口香糖品項。

而Extra潔淨在薄荷口味外，則是主打哈密瓜、葡萄、草莓、青蘋萊姆及荔枝等不涼的甜美水果風，同樣在近幾年內，有推出草莓及葡萄口味的「脆皮魔力方」口香糖。相信如果你和爐編的年紀差不多的話，在小時候應該滿常吃哈密瓜口味的Extra！

為何日本人不再吃口香糖？

如果你對消費心理學有些興趣，應該會知道在便利商店或超市內貨架擺放，有著不小學問，像口香糖還有小條糖果等價格較低的商品，為何會放在收銀台旁邊，又或是排隊等結帳的地方。甚至還有書是以「口香糖為何放在收銀台旁？」為書名，十分有趣。

只是由於目前市面上的口香糖品牌縮減，再加上對照日本的口香糖消費量同樣也是在近幾年出現逐漸下滑的趨勢，爐編有80%的把握，台灣也同樣是因為消費者對口香糖的消費量下降，導致業者進而降低口香糖生產量。

雖然目前找不太到相關統計資料說明，為何台灣民眾愈來愈不吃口香糖，但就日本現已停刊的《週刊朝日》報導，造成日本口香糖消費量降低的原因之一，是因路上的垃圾桶數量減少。

因為如果今天嚼口香糖嚼到最後，卻沒地方丟，可能久而久之就會放棄吃口香糖的念頭。（台灣街道的垃圾桶數量其實也不多，該不會大家不吃口香糖的原因跟日本一樣⋯⋯？）另外還曾有報導指出，搭車的時候如果想睡覺，以前可能會嚼上兩粒或一片口香糖讓自己保持清醒，但現在有了智慧型手機消磨時間，就不會想要再吃口香糖，衍生出了另類的「脫離口香糖」（ガム離れ）現象。

Hella Extra小貼士

日本樂天的記憶力口香糖，上圖為粒狀，下圖為片狀，在一推出時造成不小轟動｜Photo Credit: 日本樂天官網

身為注重養生與創意大國，日本樂天也曾經販售過據說能維持記憶力的口香糖「記憶力を維持するガム」，成分內添加銀杏萃取物，據說能協助維持記憶力，減緩認知功能衰退等功效。不過，這款標示機能性食品的口香糖，在台灣其實被視為藥品，只能自用不能隨意販售，而所謂的「維持記憶力」效果主要是透過咀嚼刺激及銀杏萃取物功效，對一般人來說成效其實有限。

其實爐編在當時這款口香糖風靡一時的時候，去日本有買了一條來吃。或許是因為加了銀杏萃取物的關係，整個口香糖顏色灰灰黑黑，吃起來也有一種特殊的苦味，坦白來說不太好吃，後來整條沒吃完就放到過期了⋯⋯而記憶力的部分當然也是沒有什麼太提升的效果，畢竟只吃了一片。

除了台日，也來點美國口香糖

相較於台灣和日本兩個亞洲國家，在歐美地區，尤其是美國嚼食口香糖的人數，因為根據知名統計資料庫Statista的資料顯示，美國光是在2020年，一個禮拜內以吃4到7片口香糖的人數佔最多（37.28%），而吃超過16片的人甚至佔了20.46%，比完全沒吃的人（13.52%）比率來得高。

要證明美國人吃口香糖的量佐引資料固然重要，但這其實從當地常見的口香糖子牌，以及多元到讓人眼花撩亂的口味就可以先看出端倪。像是常見的青箭或水果口味的Juicy Fruit（以前台灣有賣，但自從2012之後應該就消聲匿跡了）、Orbit、Extra、5、Stride、Airwaves、Clorets以及爐編個人最愛的Trident都是美國超市或便利商店常見的口香糖品項。

其他像是曼陀珠（Mentos）、易口舒（Eclipse）和Icebreakers等糖果或薄荷涼糖大牌，也都有跨足口香糖市場。

美國知名口香糖品牌Trident旗下推出的口味眾多，若在貨架間挑選可能會花上一些時間｜Photo Credit: Amazon

口味的部分，相較於基本的薄荷與葡萄口味外，以Trident口香糖舉例，光是它在美國超市內販售的口味就有至少超過10種以上，甚至還有火龍果荔枝、西瓜、鳳梨、熱帶水果等口味，又或是有販售薄荷巧克力、肉桂、冬青等特殊口味。

單就薄荷一種口味來說，Extra等口香糖大牌也做出了不同強度與風味的薄荷口香糖，相信應該可以滿足薄荷控的需要｜Photo Credit: Amazon

而就薄荷這個單一口味來說，美國口香糖在這部分也比台灣還有其他國家多了好幾種。像是Trident就有推出綠薄荷、一般薄荷、薄荷甜糖、清爽薄荷、冬青等口味；Extra則有一般薄荷、甜薄荷、極涼與冬季清爽與薄荷巧克力等不同強度與味道的品項，頗具特色。