8/1起八大類場所不可使用PLA，為何明明是「生物可分解塑膠」卻被禁用？

文：王潔、許惠晴

Take Home Message 聚乳酸（PLA）為生物可分解塑膠，在高溫與高濕度的堆肥環境下PLA能被微生物分解並轉換成二氧化碳。

目前台灣並未將PLA的回收和堆肥機制立法，即使業者能回收、製作堆肥，也不能合法販售，無法使金錢流與物質流一同循環。

PLA屬於塑膠回收分類的第七類，但台灣民眾認識不足、政策與回收物末端處理也未做好準備，因此自今（2023）年8月起八大類場所將禁用PLA免洗餐具。

在日常生活中購買商品時，常會看到商品標榜使用生物可分解塑膠（biodegradable plastics）作為盛裝容器，而聚乳酸（polylactide, PLA）則是許多人耳熟能詳的種類之一。PLA自台灣2002年實施限塑政策以來逐漸被業者所採用，但在今（2023）年8月卻又將被政府修法禁用。為什麼PLA過去能在塑膠市場中嶄露頭角？如今又為何被禁用？

來自可再生資源的PLA

雖然PLA的耐受溫度受限在50℃以下，但它的外觀或材料強度與日常可見的傳統塑膠，例如聚乙烯對苯二甲酸酯（polyethylene terephthalate, PET）、聚丙烯（polypropylene, PP）等十分相近。如果我們在生活中特別留意，可以發現生鮮托盤、雞蛋盒、冷飲杯、餐具等都可能是PLA製品。因此在拋棄時需要特別注意，將它與傳統塑膠區分開來，歸在塑膠回收分類的第七類（即其他類）。

相較於傳統塑膠，PLA除了號稱生物可分解之外，原料與製程也與傳統塑膠大有不同⸺PLA的原料來自植物澱粉，例如玉米、馬鈴薯等，也就是所謂的生物基（biobased）。

澱粉經加熱或酵素分解成葡萄糖後，再藉由特定菌種的糖解（glycolysis）與發酵（fermentation）作用，成為聚合前的乳酸（lactic acid）單體，隨後再經由一連串加熱、脫水、聚合成為最終的高分子成品⸺PLA。由於PLA的原料來自於可再生的植物資源，並非不可再生的石油，且植物在種植過程會吸收大氣中的二氧化碳，也能對溫室氣體的減量做出貢獻。因此在世界各國強調減碳的趨勢之下，PLA確實是十分優秀的替代物。

可堆肥塑膠的生物分解過程

既然被稱為生物可分解塑膠，PLA究竟如何被生物分解呢？ PLA屬於聚酯類（polyester），聚酯中的酯鍵較能被環境中的水分或生物水解酵素分解，可說是生物可分解塑膠類別裡的大宗。此外，在學術期刊中也能找到PLA藉由生物酵素、菌種或堆肥分解的資料。

不過在現實生活裡，處於「生物分解」過程中的塑膠會是什麼模樣呢？若以歐洲的可堆肥塑膠認證標準（EN 13432）為例，通過重金屬檢測的塑膠材料在「控制環境條件的堆肥」中存放三個月後，必須有90％崩解成小於兩毫米（mm）的碎塊；塑膠中90％的有機質在六個月內能被轉換成二氧化碳；最後則是將此堆肥用於生物毒性測試，確認植物是否能於其中生長良好。

筆者團隊參考生物分解性試驗（ISO 14855-1 / ASTM D5338）的國際標準，透過控制環境條件的小型堆肥實證PLA塑膠片的生物分解性（圖一）。在實驗中僅使用一般市售腐植質培養土作為資材，其中的菌類活躍程度應不如發酵中的堆肥，但依然能在兩個月內看見塑膠片碎裂、消失（圖二）。

此外，含有PLA塑膠片的堆肥相較於無添加PLA的堆肥，也被偵測到有較多的二氧化碳產出，透過計算可得出約有60％的PLA已被轉換成二氧化碳。然而，這些堆肥的「控制環境條件」特殊，溫度除了必須設定在50℃以上之外，還需要維持在高濕度。

Photo Credit: 科學月刊

PLA堆肥實況與台灣現況

如果在實驗室外、變動因素較多的環境下，PLA塑膠也能如此順利地被分解嗎？對於這點，台灣其實已有業者實做出PLA塑膠袋的回收與大型堆肥（圖三），並將熟成後的肥料實際用在自家農園中。然而這些堆肥其實也不僅是混合植物資材、動物糞便等有機質及PLA而已，堆肥中的各個資材種類需有特殊配比，才能讓堆肥在發酵至腐熟的過程中可以發熱至一定的高溫。

此外，溫控設備需要將堆肥的溫度穩定控制在60℃；還需要定期灑水與自動曝氣，幫助維持堆肥中微生物的生存條件。雖然號稱為生物可分解塑膠，但要讓PLA回歸大自然似乎不是件輕而易舉的事。

Photo Credit: 科學月刊

透過堆肥的方式使生物分解後繼續作為農用肥料，或是回收再製成二次塑膠，其實都是讓PLA留在物質循環裡的方式，也切中了近年來許多單位提倡的「循環經濟」（circular economy）。以現今的堆肥技術而言，PLA堆肥已能夠穩定熟成並有所產出，在塑膠回收再製方面也有一定程度的技術，因此「效益」便是選擇做與不做的關鍵。

至今為止，台灣對於制定可堆肥塑膠的相關政策仍未臻完善，並未立法建立回收機制讓PLA廢棄物能進入堆肥中。即使業者自行將塑膠獨立回收進行後續的堆肥處理，完成後的肥料也不能合法販售，無法形成完整的金錢流與物質流一同循環。

最後，PLA在台灣的普及度相較於傳統塑膠來說本來就不高，回收率又十分低迷：根據2021年環保署回收基管會的統計數據，PLA在台灣的回收率僅有5～6％。除了市場流通量小，再加上因為制度與民眾教育不足所導致的低回收率，使得PLA廢棄物的處理缺乏效益。沒有經濟誘因，何來循環？

歐盟政策推動塑膠永續的做法歐洲對於塑膠永續的推動，在國際上可說是領先的角色。歐盟（European Union, EU）更是持續支持生物可分解塑膠或可堆肥塑膠的發展，並在去（2022）年11 月底提出了《生物基、生物可分解與可堆肥塑膠政策框架》（EU policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics），聲明生物基、生物可分解與可堆肥塑膠在汙染議題中的目標、應用價值及適當的使用方式，進而引導往後的立法，以及永續的塑膠市場。