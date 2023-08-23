俄羅斯、印度為何競相奔月？登陸月球南極搶「水冰」地盤
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科學家之所以對於月球上存在古老水冰的地區深感興趣，主要是因為它們可以提供關於月球火山、彗星和小行星帶到地球的物質，以及海洋起源的紀錄。若水冰量足夠，可成為探勘月球時飲用水的來源，並且有助設備降溫。同時，水也可以分解成作為燃料的氫元素，以及用於呼吸的氧元素，支援火星任務或月球採礦所需。
探測器墜毀原因不明，侵烏制裁可能阻俄重返探月競賽
（中央社）俄羅斯聯邦太空總署稱，「月球25號」探測器著陸前的操作過程發生不明事故，墜毀在月球表面。俄羅斯近50年來首次執行月球任務失敗收場，遭到西方孤立可能阻礙重返探月之路。
《法新社》報導，這起墜毀事故發生於俄國全面入侵烏克蘭攻勢持續將近一年半之際，莫斯科因此遭到孤立，太空產業也蒙受懲罰性制裁影響。
這次任務失敗也適逢數個企業和國家加入探月競賽，使得從腐敗，到缺乏創新和夥伴關係等俄國太空產業所面臨的問題成為焦點。
俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）表示，與「月球25號」（Luna-25）的通訊於19日下午2時57分中斷。根據初步調查，登陸器「在與月球表面發生碰撞後已不復存在」。
「為確定航空器位置並取得聯繫，8月19日和20日所採取的措施均未成功。」
俄羅斯聯邦太空總署提到，將就碰撞原因展開部會層級調查，但未指出可能出現了哪些技術問題。
莫斯科本來希望能在蘇聯時期「月球計畫」（Luna programme）的基礎上繼續發展，在計畫面臨財務困難和腐敗醜聞，而且日益遭到西方孤立的情況下，透過月球25號重返獨立探月之路。
目前流亡海外的前俄羅斯太空計畫研究員葉哥羅夫（Vitaly Yegorov）表示，月球25號墜毀將嚴重影響俄羅斯聯邦太空總署未來的任務，到2028年或「更晚」都將無法計劃下一次任務。
葉哥羅夫認為探測器故障與電子問題有關，可能是西方對莫斯科實施制裁所致。
葉哥羅夫說道，「回應俄羅斯奪取克里米亞（Crimea）而實施的制裁」導致月球25號發射計畫過去5年被多次推遲。
月球25號原本預計在月球上停留1年，收集土壤樣本並尋找水。熱衷探月人士認為水可以製造用於未來發射火箭的燃料，並為可能的月球殖民提供飲用水。
俄國在烏克蘭展開軍事行動後，西方針對與俄國長期展開太空合作多所疑慮。
雖然俄國表示打算使用國際太空站（International Space Station）直到2028年，歐洲太空總署（European Space Agency）已經終止在月球和火星任務上與俄羅斯合作。
俄羅斯印度為何競相奔月？登陸月球南極搶水冰地盤
（中央社）印度的月球飛船3號預定23日登陸月球南極，期盼成為繼俄羅斯、美國和中國之後，第4個成功登月國，更希望充實人類對於可能是月球最有價值資源「水冰」的知識。
以下是《法新社》彙整現有關於月球水冰存在的資料，以及為何太空機構和民間企業認為水冰是未來月球殖民、月球採礦，甚至潛在火星任務的關鍵。
- 月球有水
早在1960年代阿波羅計畫首次載人登月任務以前，科學家已經懷疑月球上可能有水存在。但阿波羅太空人從月球取回的樣本在1960年代末期和1970年代初期的研究分析似乎看不出水的存在。
2008年，美國布朗大學（Brown University）研究人員利用新技術重新分析從月球取回的樣本，結果發現微小的火山玻璃珠內含氫元素。
2009年，印度太空研究組織（Indian Space Research Organisation）月球飛船1號（Chandrayaan-1）探測器搭載的美國國家航空暨太空總署（NASA）儀器偵測到月球表面有水。
同年，另一艘NASA探測器撞上月球南極，發現了月球表面下的水冰。早在1998年NASA的月球探測號（Lunar Prospecto）太空任務中，就在月球南極處於陰影中的隕石坑裡發現高密度水冰的證據。
- 月球有水的重要性
科學家之所以對於月球上存在古老水冰的地區深感興趣，主要是因為它們可以提供關於月球火山、彗星和小行星帶到地球的物質，以及海洋起源的紀錄。
若水冰量足夠，可成為探勘月球時飲用水的來源，並且有助設備降溫。
同時，水也可以分解成作為燃料的氫元素，以及用於呼吸的氧元素，支援火星任務或月球採礦所需。
1967年聯合國「外太空條約」（Outer Space Treaty）禁止任何國家聲索月球的所有權，但沒有條文禁止商業營運。
美國主導的「阿提米絲協議」（Artemis Accords）制定月球探勘和月球資源利用的原則，但中國和俄羅斯沒有簽署加入。
- 登陸月球南極特別艱難
過去的登月任務曾有失敗案例，俄羅斯的月球登陸器「月球25號」（Luna-25）原定本週登月，但在接近目標時失控，於20日墜毀。
布滿坑洞和深溝的月球南極，遠離了諸如阿波羅號載人計畫等過去登月任務鎖定的赤道地區。
印度太空研究組織表示，月球飛船3號（Chandrayaan-3）預定23日登月而且計畫進展順利。印度2019年在這次預定登陸地點附近的上一次登月任務以失敗收場。
美國和中國也已經籌劃月球南極的探勘任務。
新聞來源
延伸閱讀
- 時隔半世紀，俄羅斯將發射「月球25號」探測器，與印度競爭首個登陸月球南極國家
- 人類若想長期居住在月球，靠核能、太陽能可以維持所需電力嗎？
- 日本iSpace 「白兔」登月艙挑戰著陸月球，降落前與地表失聯「必須假設已失敗」
- 中國「嫦娥5號」攜回月球土壤發現含水玻璃珠，可供太空人飲用、製造火箭燃料
- NASA局長示警：中國太空人如果登陸月球，可能宣布對月球領土的主權
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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