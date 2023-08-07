行動支付與網銀崛起：日本消費者的數位金融新興趨勢

在現今的數位化時代，日本消費者對於行動支付和網路銀行的接受度逐漸提升，使用率也逐年成長。而便利性、安全性、以及交易手續費是日本消費者選擇服務時最重視的三大要素。對於相關產業而言，我們必須持續提升服務的安全性，並在此基礎上強化服務的便利性以及降低交易手續費，才能真正贏得日本消費者的信任與支持。

該報告由Z.com Engagement Lab執行，調查期間為2023年6月30日至7月3日。受訪者為年齡在16至60歲間的日本網路使用者，樣本數量為1323。透過數據加權處理，更真實地反映日本網路使用者的狀態。本調查旨在幫助各相關領域的商業決策者深化對於後疫情時代一般消費者觀點的理解。

誰在使用行動支付？日本網路消費者特性一覽

在所有回答者中，有57%的人使用行動支付，且男女使用率的差距微乎其微。年齡層方面，40至49歲的使用率為最高（60%），其次是30至39歲（53%）。而「目前尚未使用但未來願意嘗試」的比例中，16至29歲的年輕人比例最高，若將現行使用者與意願者相加，該年齡層接受行動支付的人數將超過八成。反之，行動支付的拒絕者隨著年齡上升有增加的趨勢，尤其在50至60歲的群體中，每四人就有一人拒絕使用。

便利性、安全性、手續費：行動支付的三大重要選擇因素

選擇行動支付服務時，日本消費者最重視的三大因素為便利性（69.1%）、安全性（67.9%）、以及交易手續費（67.8%）。尤其是安全性，近半數的消費者（46.9%）認為這是「非常重要」的考量點。然而，當問及未使用行動支付的原因時，「看不出其優勢」（30.5%）以及「對於安全性的疑慮」（29.7%）成為了最大的阻因。

PayPay領先一步：揭露日本行動支付市場的競爭格局

在所有的行動支付提供者中，PayPay 的認知度最高（71.6%），其次是樂天支付（50.2%）、d払い（46.0%）、au PAY（37.5%）、以及LINE Pay（35.1%）。而實際的使用率也反映出相似的趨勢，PayPay以67.2%的使用率領先，其次是樂天支付（40.2%）、d払い（29.4%）、au PAY（19.4%）、以及Merpay（12.6%）。

網路銀行的未來潛力：日本的消費者接受度與使用情況

日本目前有52%的人使用網路銀行，其中男性的使用率比女性高出10個百分點。年齡層方面，50至60歲的使用率最高（63.1%），其次是40至49歲（54.5%）、30至39歲（49.3%），最後是16至29歲（37.9%）。將現行使用者與未來有意願的使用者相加，16至29歲的人數將達65%，50至60歲的人數將達75%。儘管各年齡層中仍有約三成的網路銀行拒絕者，但年齡間的差距較現行使用率縮小，顯示在年輕族群中有更多潛在的用戶。

打破網銀疑慮：消費者選擇網路銀行的主要考量及解決之道

在選擇網路銀行時，消費者最重視的三大因素為交易手續費（71.3%）、安全性（70.9%）以及便利性（69.9%）。然而，當問及未使用網路銀行的原因時，超過四成的人表示「對於安全性有疑慮」，這是最主要的原因，其次則是「看不出其優勢」（36.6%）。這表示，消除對於安全性的疑慮是提供網路銀行服務的必要條件，只有在消費者不再感到不安時，他們才會考慮各種服務內容並選擇「交易手續費較低」且「便利性高」的銀行。

此調查報告反映出消費者在網路金融方面的期待和擔憂，尤其是安全性問題，無論是行動支付或網路銀行，都成為消費者最重視並且最擔心的因素。各相關產業應當著重於提升服務的安全性，並在此基礎上提供便利、低手續費的優勢以吸引更多的用戶。

Z.com Engagement Lab將持續追蹤日本民眾的數位金融使用習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。

執行單位｜Z.com Engagement Lab

調查日期｜2023 年 6 月 30 日至 7 月 3 日

調查方法｜網路調查

調查對象｜16-60 歲日本網路使用者

樣本數｜1,323份

筆者 | 關鍵議題研究中心

核稿 | Mason Lin 林孟希

*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。

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