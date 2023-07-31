《性別平等工法作》三讀：增訂「權勢性騷擾」定義、延長申訴時效

立法院今（31）日通過《性別工作平等法》部分條文修正案，新法將於明（2024）年3月8日上路。修法明定「權勢性騷擾」定義，並增訂涉權勢性騷擾的加害人懲罰性賠償，同時完善申訴機制、延長權勢性騷擾的申訴時效。

台版MeToo運動的重災區發生在職場，被害人往往害怕影響工作而隱忍、不敢申訴。因此，立法院加開臨時會，今日在院會三讀通過《性別工作平等法》部分條文修正案，強化職場性騷擾防治相關機制，保障被害人權益，同時將《性別工作平等法》的法律名稱改為《性別平等工作法》。

在本次通過的修正案中，最受關注的部分在於增訂「權勢性騷擾」的定義，是對於因僱用、求職或執行職務關係受自己指揮、監督之人，利用權勢或機會性騷。另外，如果受僱者於非工作時間仍遭受事業單位的同一行為人、不同單位但有共同作業或業務往來的行為人、最高負責人或雇用人性騷擾，修法後都適用《性工法》處理。

同時，修法也增訂利用權勢或最高負責人性騷擾的懲罰性賠償相關規定。性騷擾行為人因權勢性騷擾應負損害賠償責任時，依侵害情節酌定損害額法院得判1至3倍的懲罰性賠償金。如果性騷擾行為人為負責人或雇主，被害人得請求損害額3到5倍懲罰性賠償金。

Photo Credit：中央社

修法還增訂，若被申訴人具權勢地位，且案件情節重大，雇主於調查期間可採取暫時性作為，如暫停、調整被申訴人職務。如果經認定性騷擾情節重大，雇主得不經預告終止勞動契約。另外，行為人若為最高負責人，地方主管機關調查期間，被害人得申請調整職務或工作型態。

本次修法也明定，地方主管機關要提供申訴人法律諮詢或扶助，協助申訴人及雇主提供或轉介相關服務，中央主管機關會適時給予地方主管機關補助。

本次修法延長被害人申訴時效，一般性騷擾申訴時效為知悉事件起2年，或自事件發生起5年；權勢性騷擾申訴時效為知悉事件起3年，或自事件發生起7年；若於未成年時發生性騷擾，申訴時效為成年後3年；若是雇主性騷擾，申訴人得於離職日起1年內申訴。

立委：勞動部缺乏敏感度

修法三讀通過後，國民黨立委游毓蘭認為仍有遺憾之處，他表示主管機關勞動部在性平三法修法中，是最缺乏執行經驗的部會，也因此缺乏敏感度。他強調執行者的敏感度和知能，才是能否完善接住被害人的關鍵，因此呼籲勞動部積極向衛福部、教育部取經，全力提升職場的性別平等。

Photo Credit：中央社 立法院三讀修正通過性別平等工作法部分條文，國民黨立委在議場內持標語看板合影。

近期環保署爆出長期性騷擾事件，並被質疑吃案，時代力量立委陳椒華認為，此案可看出機關的申訴機制失靈、甚至嚴重包庇，呼籲要讓公務機關內部的性騷擾案有其他管道可以協助，認為未來要儘速填補現有制度的不足，讓地方主管機關有機會介入。

民進黨立委吳玉琴說，修法明定中央要協助地方財政，所以未來希望勞動部與地方政府做好準備溝通，在明年3月8號新法全面實施後，成為被害人最強的依靠。

民進黨立委范雲指出，這次修法補上了許多《性工法》的漏洞，例如雇主沒有好好處理性騷擾申訴案，或下班後被同事、客戶性騷擾。不過，他也認為比起修法，更困難的是文化的改變，特別是職場和整個社會對性騷擾的忽視，因此如何建立一個真正性別平等的環境，還需要未來一起努力。

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核稿編輯：翁世航