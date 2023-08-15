《論點．西洋史學》：如何評價1492年「哥倫布大交換」的正面與負面遺產？
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本書蒐羅了從古到今與西方歷史相關的「論點」，探討人們在追求「真實／正解」的過程中，究竟提出過哪些不同的解答，以及隨之產生的論戰。唯有接觸各式各樣的「論點」，經過「獨立思考」的訓練，才能真正理解歷史學的醍醐味。
1 世界體系理論
文：島田龍登
- 關連項目：荷蘭的黃金時代、資本主義論、東歐的邊境化與落後性、英國工業革命、大分流、殖民地與現代／西方
史實
直到十七世紀初為止，荷蘭是世界經濟的中心，此後歷經英國、美國，世界經濟的霸權國家不斷變遷。在這種狀況下，西歐核心地區分化成基於自由契約勞動的資本主義生產形式，另一方面，東歐和美洲大陸被視為邊陲地區，分化成穀物和砂糖等農業生產區。東歐形成了再版農奴制 [1]，美洲則建構起役使黑人奴隸的生產體制。至於南歐則被視為核心與邊陲之間的半邊陲地區，發展出地主和小佃農制。華勒斯坦將這種基於地區分工的「核心、半邊陲、邊陲」經濟體系，命名為「近代世界體系」[2]。這是一種經濟上密切結合、相互關連的世界體系。它會逐漸擴大範圍，最後將地球上的所有地區都納入這個近代世界體系。
歷史上存在過很多世界體系，近代世界體系是以核心地區的資本主義生產為基礎。邊陲與半邊陲則各自分工生產，透過貿易和核心產生經濟連結，橫跨地區廣闊是其特徵。這和歷史上以帝國政治整合為主的其他世界體系，有著極大差異。這種特殊的近代世界體系，現在籠罩了整個地球。如同前述，正確來說在歷史上曾經有許多世界體系興起，近代世界體系只是其中之一，但一般都把「近代世界體系論」稱為「世界體系理論」（World-system theory）。
論點
1. 從近世到現代的連續性
華勒斯坦的近代世界體系論主張，現代世界經濟的起源可回溯到十六世紀的近世。通常來說，我們都會把十八世紀後期到十九世紀前期的英國工業革命視為近代經濟的成形，但華勒斯坦認為，在近世時期產生了近代世界體系這個特殊的經濟體系，並隨著時間經過不斷發展。他特別重視較英國稍早的荷蘭發展，指出它與現代之間連綿的連續性，這點堪稱前瞻。事實上近代世界體系的產生，與十五世紀末大航海時代的開始是一致的，和後面會提到的在地理上擴大範圍也是並行的。
2. 跨越國別史的大範圍性
以工業化角度來討論近代經濟的特徵時，經常以英國的工業革命開始，先傳播到西歐各國和美國，再傳至俄國與日本，也就是「以國家為單位的經濟史」。相對於此，近代世界體系論則超越國家單位，將近代經濟一路回溯到十六世紀，從歷史過程來綜觀廣大範圍。隨著大航海時代揭開序幕的商業革命，西歐的經濟不只限於西歐各地，還跨越了大西洋，建立經濟聯繫。之後，這種經濟體系在地理上繼續擴大，直到籠罩整個地球。該理論從結構探討十六世紀以降世界的一體化。
3. 外部世界的存在
我們必須注意，從地理上來看，近代世界體系論所描繪的「世界」，原本就不是一個涵蓋整個地球的概念。最初它是以西歐為中心，只涵蓋東歐與美洲的經濟體系；至於這個體系未包含的地區，則被稱為「外部世界」。外部世界位在近代世界體系的架構之外，比方說荷蘭與亞洲的遠程貿易，對近代世界體系而言就沒有那麼大的重要性。華勒斯坦所說的「近代世界體系」，是寫成ModernWorld-System，要特別注意這個連字號。雖說是「世界」，但並不表示整個地球；只有具備體系機能的地區，才會被當成「世界」來掌握。
對於近代世界體系論的其中一類批判，就是這個「外部世界」，特別是對亞洲的定位有問題。這類批判的背後，是二十世紀下半葉後，亞洲經濟產生了顯著的發展，現在中國和印度已成為世界經濟的原動力。華勒斯坦的批判者法蘭克就說，說到底，十七世紀世界經濟的中心並非荷蘭，而是中國和印度等亞洲地區。
他在《白銀資本︰重視經濟全球化中的東方》中分析十八世紀以前的世界貿易史，認為直到十八世紀為止，亞洲都是世界經濟的中心；也就是說，近代世界體系論視為「外部世界」的地區，其實才是世界經濟的中心。不只如此，法蘭克也指出，雖然十九世紀以降西洋各國成為世界經濟的中心，但到了二十一世紀，亞洲會再次成為世界經濟的中心。在這層意義上，他對近代世界體系論的西洋中心主義歷史解釋提出了批判。
歷史學的考察重點
- 十七世紀的荷蘭，如何和世界各地貿易？特別是荷蘭東印度公司和亞洲的貿易，該如何用世界體系理論來解釋？
- 大航海時代開始後，美洲大陸與西歐之間維持著怎樣的經濟連繫？
- 外部世界是如何被納入近代世界體系的？
備註：
[1] 再版農奴制
十六世紀以降，因應西歐對穀物的需求增加，易北河以東的東歐領主強化了對農奴的控制，增加出口用的穀物生產（ 參照II-25 注3）。
[2] 近代世界體系（The Modern World-System）
原文源自華勒斯坦的經典著作，中文世界翻成「現代世界體系」，但日文一般翻成「近代世界體系」。以該書論述時代來看，的確是近代較合適，因此本處沿用日文譯法。特此說明。
2 世界分割
文：合田昌史
- 關連項目：十字軍、收復失地運動、西班牙帝國論
史實
大航海時代初期，西班牙與葡萄牙都有分割非基督教世界的野心。1493年5月，西班牙獲教宗頒布敕令，在亞速群島和維德角群島以西100里格（1里格約5.5公里）的大西洋上畫下分界線（教皇子午線），分界線以西為其預定征服的領域。然而葡萄牙提出抗議，第二年6月便締結了《托德西利亞斯條約》，新的分界線向西移動270里格，以西歸西班牙，以東歸葡萄牙。1500年卡布拉爾「發現」巴西後，便根據該條約將之劃歸葡萄牙。
條約雖然沒有把分界線拉到東半球，但到了1512年，兩國都同意「將分界線延伸到地球另一側」的正相反分界解釋；之後以麥哲倫航海為契機，雙方討論香料產地摩鹿加群島的歸屬權，並提出正相反分界線 [1] 的說法。1529年簽訂《薩拉戈薩條約》後，葡萄牙獲得了該群島的歸屬權，但畫下的分界線仍有誤差，勢力範圍並不明確，因此隨著占領與征服的實際狀況，有關東亞各地歸屬權的爭議仍持續不斷。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。