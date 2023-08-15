承載父母失能的「傳聲筒孩子」，練習說「不要」是很重要的第一步
我們想讓你知道的是
「能夠左右自己人生的只有自己」。若你的父母不成熟，那你要更加地成熟，讓他們也學習到，有些事情是要他們自己所負責。對於父母而言，要審思的是，為何將子女變為溝通工具？對於關係上的溝通失能，投射了多少遺憾給自己子女，灌輸了多少不合理的期待在他們身上？
文：Wu心（吳景濱心理師）
那位讓我印象深刻的女孩，身上佩戴著許多耳環、鼻環和刺青。也許，她透過這些方式隱晦地向某人或某事表達抗議。
當她走進我的治療室，她一言不發，乾脆地坐在我面前，眼神直視著我。
我友善地向她打招呼：「嗨，我是吳心理師，想問妳為什麼想來預約諮商呢？」
她回答：「噢，就是家裡不開心。」
我問：「發生了什麼事情讓你不開心呢？」
她說：「沒什麼，只是覺得爸爸媽媽很煩。唉唷，我很擔心幾年後，爸爸會獨自一人；媽媽嘛，應該還好吧，但我不確定她的情況。總之，我很害怕被他們綁住，我很想疏遠他們，但畢竟他們是我的父母，我還是會在意。」
在進一步的會談中，我才瞭解到紫紫（化名），在小學時因父母對教養習慣、工作問題以及生活琐事的不和而經常吵架。她也常被問到：「你要跟誰，爸爸還是媽媽？」現在的她實在無法忍受，她大學輟學，並成為了一位刺青師傅。因為，不想再捲入父母之間的衝突，逐漸疏遠他們，但同時又無法放下對父母的情感。
我對她表示：「那一定很辛苦吧，這幾年你是如何度過的呢？」
她用看似無關緊要地態度回答：「沒什麼特別的，就是這樣。有時候會想死，但只是幾天的事，沒什麼大不了的。」
關於傳聲筒的孩子
那些成為傳聲筒的孩子，會面臨哪些困境？
首先，如果他們不這樣做，其中一方或雙方都會責罵他們。這樣的孩子會感覺無論做什麼都是錯的，為了生存，他們只能不斷地討好對方。最直接的方式可能是獲得經濟上的支持，但這種經濟依賴帶來了風險，因為他們無法預料何時會因為雙方的情緒而被剝奪生活的必需品。
其次，他們成為了父母之間溝通失效的垃圾桶。「妳知道，你爸爸／媽媽有多傻嗎？這種事情也要和我說？」孩子很年幼，卻承受著父母溝通不良所帶來的壓力。孩子往往對許多事情一無所知，結果變得相對受限，他們無法做一些事情，而這些事情變成了丟臉的事，絕對不能做。
第三，由於無力改變許多事情，他們會以其他方式進行反抗。在理智上，父母可能覺得這些反抗行為並不合理，不值得在意。於是，孩子們的反抗程度不斷升高；他們可能紋上許多刺青，戴上大量的飾品，並以惡毒的言語進行反擊，反而使衝突更加升溫。
關於傳聲筒的孩子該怎麼辦？
要立即地放下，或直接性地疏遠是不可能的。
以直接下意識地方式斷開家庭連結，在心理學上專業名詞稱作「情緒截斷」。指的是用地理位置上、情緒上的隔離，或用自我欺騙的方式，切斷與家庭的接觸，來逃離原生家庭未解決的情緒束縛。以紫紫的例子來說，那無關所謂的態度，就是用情感疏離方式來面對家庭的連結；而那未解的溝通情緒矛盾，仍在心中從未化解，影響著日後自身未來的選擇。
那樣的孩子看似獨立，實則仍被原生家庭所捆綁。或許，對於離開家所得到的放飛人生，得不到真心的祝福，僅是對負向自我的逃離。
所以，重建彈性的界線是重要的。練習說：「不要」，是很重要的第一步，讓他人知道，你是有底線的人，而非沒有自我的工具人。
再者，持續地穩固界線，持之以恆，並不要放棄。因為，當你成為家庭規則的破壞者時，會收到許多的非議、道德綁架，持續地要求你回去做那個乖巧的傳聲工具，當你願意不斷地重申底線，穩固已挪動的家庭位置時，他人也會因你而牽動，並做出改變。
最後，回到一件最重要的提醒：「能夠左右自己人生的只有自己」。若你的父母不成熟，那你要更加地成熟，讓他們也學習到，有些事情是要他們自己所負責。
對於父母而言，要審思的是，為何將子女變為溝通工具？對於關係上的溝通失能，投射了多少遺憾給自己子女，灌輸了多少不合理的期待在他們身上？
叫一個人去幫忙傳話，看似可減少衝突的發生，實則只是把情緒壓力轉嫁到子女身上罷了，他們並沒有責任去負擔這件事。需試著練習，哪些事情是身為「父母」、「大人」所需要負責，而非丟給更弱小的子女所承擔。
期盼，傳聲筒的孩子不必繼續承擔著父母的失能，可以找到自己的聲音，重塑屬於自己的未來。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：「傳聲筒的孩子」：承載了父母的失能，與對未來的無望傷痛
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！