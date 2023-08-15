承載父母失能的「傳聲筒孩子」，練習說「不要」是很重要的第一步

文：Wu心（吳景濱心理師）

那位讓我印象深刻的女孩，身上佩戴著許多耳環、鼻環和刺青。也許，她透過這些方式隱晦地向某人或某事表達抗議。

當她走進我的治療室，她一言不發，乾脆地坐在我面前，眼神直視著我。

我友善地向她打招呼：「嗨，我是吳心理師，想問妳為什麼想來預約諮商呢？」

她回答：「噢，就是家裡不開心。」

我問：「發生了什麼事情讓你不開心呢？」

她說：「沒什麼，只是覺得爸爸媽媽很煩。唉唷，我很擔心幾年後，爸爸會獨自一人；媽媽嘛，應該還好吧，但我不確定她的情況。總之，我很害怕被他們綁住，我很想疏遠他們，但畢竟他們是我的父母，我還是會在意。」

在進一步的會談中，我才瞭解到紫紫（化名），在小學時因父母對教養習慣、工作問題以及生活琐事的不和而經常吵架。她也常被問到：「你要跟誰，爸爸還是媽媽？」現在的她實在無法忍受，她大學輟學，並成為了一位刺青師傅。因為，不想再捲入父母之間的衝突，逐漸疏遠他們，但同時又無法放下對父母的情感。

我對她表示：「那一定很辛苦吧，這幾年你是如何度過的呢？」

她用看似無關緊要地態度回答：「沒什麼特別的，就是這樣。有時候會想死，但只是幾天的事，沒什麼大不了的。」

關於傳聲筒的孩子

那些成為傳聲筒的孩子，會面臨哪些困境？

首先，如果他們不這樣做，其中一方或雙方都會責罵他們。這樣的孩子會感覺無論做什麼都是錯的，為了生存，他們只能不斷地討好對方。最直接的方式可能是獲得經濟上的支持，但這種經濟依賴帶來了風險，因為他們無法預料何時會因為雙方的情緒而被剝奪生活的必需品。

其次，他們成為了父母之間溝通失效的垃圾桶。「妳知道，你爸爸／媽媽有多傻嗎？這種事情也要和我說？」孩子很年幼，卻承受著父母溝通不良所帶來的壓力。孩子往往對許多事情一無所知，結果變得相對受限，他們無法做一些事情，而這些事情變成了丟臉的事，絕對不能做。

第三，由於無力改變許多事情，他們會以其他方式進行反抗。在理智上，父母可能覺得這些反抗行為並不合理，不值得在意。於是，孩子們的反抗程度不斷升高；他們可能紋上許多刺青，戴上大量的飾品，並以惡毒的言語進行反擊，反而使衝突更加升溫。

關於傳聲筒的孩子該怎麼辦？

要立即地放下，或直接性地疏遠是不可能的。

以直接下意識地方式斷開家庭連結，在心理學上專業名詞稱作「情緒截斷」。指的是用地理位置上、情緒上的隔離，或用自我欺騙的方式，切斷與家庭的接觸，來逃離原生家庭未解決的情緒束縛。以紫紫的例子來說，那無關所謂的態度，就是用情感疏離方式來面對家庭的連結；而那未解的溝通情緒矛盾，仍在心中從未化解，影響著日後自身未來的選擇。

那樣的孩子看似獨立，實則仍被原生家庭所捆綁。或許，對於離開家所得到的放飛人生，得不到真心的祝福，僅是對負向自我的逃離。

所以，重建彈性的界線是重要的。練習說：「不要」，是很重要的第一步，讓他人知道，你是有底線的人，而非沒有自我的工具人。

再者，持續地穩固界線，持之以恆，並不要放棄。因為，當你成為家庭規則的破壞者時，會收到許多的非議、道德綁架，持續地要求你回去做那個乖巧的傳聲工具，當你願意不斷地重申底線，穩固已挪動的家庭位置時，他人也會因你而牽動，並做出改變。

最後，回到一件最重要的提醒：「能夠左右自己人生的只有自己」。若你的父母不成熟，那你要更加地成熟，讓他們也學習到，有些事情是要他們自己所負責。

對於父母而言，要審思的是，為何將子女變為溝通工具？對於關係上的溝通失能，投射了多少遺憾給自己子女，灌輸了多少不合理的期待在他們身上？

叫一個人去幫忙傳話，看似可減少衝突的發生，實則只是把情緒壓力轉嫁到子女身上罷了，他們並沒有責任去負擔這件事。需試著練習，哪些事情是身為「父母」、「大人」所需要負責，而非丟給更弱小的子女所承擔。

期盼，傳聲筒的孩子不必繼續承擔著父母的失能，可以找到自己的聲音，重塑屬於自己的未來。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標：「傳聲筒的孩子」：承載了父母的失能，與對未來的無望傷痛

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九